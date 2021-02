Tidligere var det noe som var forbeholdt firmaer. Så kom privatleasing for fullt. Og nå utgjør leasing en betydelig del av nybilsalget her hjemme, hvert år.

Den mest vanlige tidshorisonten er på tre år. Da blir leasingbilene levert tilbake – og kommer så ut i markedet som bruktbiler.

Nå har bransje-nettstedet Bilbransje24.no sett nærmere på hva vi kan vente oss på dette området. De har startet med å kartlegge hvilke biler som ble leaset tilbake i 2018. Dermed har de også en god pekepinn på hva som vil komme ut i år.

Kraftig overrepresentert

Her er noen nøkkeltall fra dem:

I 2018 ble det leaset drøyt 55.000 biler.

Flest leasingbiler kommer tilbake i 2. kvartal.

30 prosent av bilene som ble leaset var ladbare hybrider.

Det siste et svært interessant tall. For mens de ladbare hybridene totalt sett utgjorde 18 prosent av nybilmarkedet i 2018, var de altså kraftig overrepresentert i leasingmarkedet.

Privatleasing: Dobling på bare to år

98 prosent ladbare hybrider

Bilbransje24.no har også sett nærmere på hvilke bilmodeller dette er. Og noen peker seg klart ut:

Ladbare Volvo XC60 er det aller flest av. 2.465 ladbare XC60 ble leaset i 2018, hele 98 prosent av disse var ladbare hybrider.

Samme ladbare andel hadde Mitsubishi Outlander dette året. Her var totalen på 1.989 biler.

Volvo V90 ble også leaset i store antall som ladbar hybrid. Her snakker vi 80 prosent av totalt 1.895 leasede biler.

Her er testen vår på ladbar Volvo XC60

Mitsubishi Outlander har vært en storselger lenge. I år kommer det også mange eksemplarer av denne ut på bruktmarkedet.

Mye å velge mellom av ladbare biler

Så følger en annen klassiker i dette markedet: VW Passat GTE som står for 71 prosent av det totale antall Passat som var på 1.968 biler. Deretter følger Golf GTE, hver fjerde Golf av totalt 3.252 biler var en ladbar hybrid dette året.

Med andre ord: Er du ute etter en brukt, ladbar hybrid: Da kan du få mye å velge mellom i år.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen mener det vil bli interessant å se hvordan markedet utvikler seg, med så mange ladbare biler på vei inn:

Merker og modeller som kommer: Les mer hos Bilbransje24.no – her

– Alt med pris å gjøre

– Ja, ikke minst fordi vi her for en stor del snakker det vi kan kalle "første generasjon" ladbare hybrider. De har nok fått et litt dårlig rykte hos endel bileiere og -kjøpere. Disse bilene har begrenset rekkevidde. Samtidig hadde de en betydelig avgiftsfordel, noe som nok var helt avgjørende for at mange valgte å lease dem. De fikk mye bil for pengene – så blir spørsmålet om dette også blir mye bil for pengene i bruktmarkedet, sier Møller Johnsen.

– Du mener de kanskje ikke blir så lettsolgte?

– Det har naturligvis alt med pris å gjøre. Men jeg tror nok at det vil bli mulig å gjøre svært gode kjøp på enkelte modeller her. Når antall av samme bil blir høyt, er det gjerne bare én ting som fungerer for å få solgt: Å gå ned i pris. Og det gjelder naturligvis ekstra hvis bilene ikke blir oppfattet som de mest attraktive i utgangspunktet.

Biltypen kan være kjempesmart – men ikke for alle

Når det kommer mange eksemplarer av en bilmodell ut i markedet på kort tid, gjør det gjerne også noe med prisene.

Kostbart å bruke ladbar hybrid?

Det som er grunnleggende viktig å tenke på før man kjøper en ladbar hybrid, er egen bruksmønster. Disse 2018-modellene har det til felles at de går relativt kort på strøm. Derfor: Skal du utnytte fordelene denne drivlinjen gir, bør du ha mest småkjøring. Og du må være flink til å lade, ofte.

– Har du mye langkjøring, vil drivstoffkostnadene på disse bilene fort bli en god del høyere enn en tilsvarende dieselbil. Når strømmen er brukt opp, må bensinmotoren gjøre jobben. Og vi har sett eksempler på at disse kan være svært tørste. Hva slags kjøring du har mest av, bør derfor veie tungt. Og så blir det naturligvis også et totalregnestykke: Hva du må betale for bilen, og hva det vil koste deg å bruke den. Alt dette er det lurt å ha et bevisst forhold til, avslutter Brooms redaksjonssjef.

En felle må du ikke gå i når du leaser bil

Video: Hva er best – kjøpe eller lease?

df