Aris kjæreste i ny podkast: – Hans ord blir så sterkt

De første to episodene av podkasten «Ari» ble publisert torsdag morgen.

I en pressemelding fra NRK, som produserer podkasten, sier kjæresten Ebba Rysst Heilmann at det bare var noen sider ved Ari som var synlige for offentligheten.

Ifølge NRK var hun en av dem som sto nærmest Ari.

Heilmann traff Behn for første gang da han var vikar i barnehagen hennes for 30 år siden. Senere møttes de igjen som voksne.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

– Sterkt

– Jeg har gjort veldig mye som ikke har vært lett å gjøre. Jeg har vært i huset, og jeg har sett han da han var død. Jeg klarte begravelsen, sier Heilmann.

Men Behns siste bok «Inferno» har hun ikke klart å åpne.

– Hans ord blir så veldig sterkt. Det blir enda sterkere nå enn det det var, sier hun.

Ari tok sitt eget liv 1. juledag 2019.

Podkasten består av totalt åtte deler, der to episoder gjøres tilgjengelig hver uke.

Vanskelig å snakke om

Heilmann sier i pressemeldingen at hun tror at det forenkle mediebildet av Behn gjorde at folk misforsto hem.

– Derfor føler jeg et behov for at folk skal vite hvem han var, sånn egentlig; hvor raus han var, hvor omsorgsfull han var, hvor sårbar han var, hvor unik han var, sier hun.

Heilmann sier at jo flere historier som kommer fram hvor selvmord og psykisk helse er tema, er «ekstremt verdifullt».

– Det er så mye som kan forklares og forstås hvis hele historien kommer frem. Det gjelder ikke bare min historie som omhandler mitt liv i de siste årene, men det gjelder alle som har opplevd det samme som meg.

Heilmann mener at hver enkelt historie er unik og bidrar til økt forståelse og kunnskap til temaer som «er fryktelig vanskelig å snakke og få begrep om».

– Og så ønsker jeg selvfølgelig å være med på portrettere et av de viktigste menneskene jeg har møtt i livet mitt. Det fortjener han, sier hun.

Også Aris søster Anja Bjørshol medvirker i podkasten.