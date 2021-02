Gransker dødseksplosjonen i Beirut: – Havnen var heldig

Havnen i Beirut var som et minefelt da den voldsomme eksplosjonen gikk av i fjor.

Over 200 mennesker mistet livet etter den massive eksplosjonen i havneområdet i Beirut, Libanons hovedstad, 4. august i fjor.

Ifølge det tyske firmaet Combi Lift, som jobber med å undersøke omstendighetene rundt eksplosjonen, kunne det gått langt verre.

Tusenvis av liter av eksplosive stoffer hadde stått lagret i forfallende containere i havnen i mer enn et tiår. Arbeidsgruppen beskriver at havnen var som et minefelt av giftige stoffer.

– Heldig

– Vi fant stoffer som ville ledet til en eksplosjon hvis de hadde blitt blandet sammen. Havnen var veldig heldig, sier Michael Wentler til AFP, som leder arbeidsgruppen.

Hadde beholderne stått nærmere hverandre, kunne hovedstaden blitt jevnet med jorden.

Det var flere store branner i havna etter eksplosjonen, og smellet la store deler av Beirut i ruiner.

Eksplosjonen ble forårsaket av 2750 tonn med ammoniumnitrat som var blitt lagret på uforsvarlig vis.

Aldri sett lignende

Wentler og hans team har jobbet siden november med å rydde unna de farlige stoffene i området.



Han beskriver kjemiske blandinger som var så etsende at de klarte å brenne hull på store konteinere. Ved et tilfelle ble Wentler reddet av en beskyttelsesdrakt, da saltsyre brant gjennom bunnen på en tønne han bar på.

– Jeg har aldri sett noe slikt før. Man ser et hav av boblende gule og grønne stoffer som kommer ut av noen konteinere, sier Wentler.

Teamet hans klarte ikke å løfte eller flytte på noen av konteinerne på grunn av tilstanden, og måtte flytte kjemikaliene for hånd.

– Ingen myndigheter virker å vite noe om disse forsendelsene, bortsett fra ankomstdato, sier Wentler.