Politibetjent hylles av Romney – kan ha reddet senatorens liv

– Jeg var utrolig heldig som at betjent Goodman var der for å føre meg i en sikker retning.

Det var i forkant av andre rettsdag i riksrettssaken mot Donald Trump, varslet at videobevis som ikke tidligere har blitt vist, skulle legges frem. En av snuttene viser politibetjenten Eugene Goodmans heroiske innsats.

Det dramatiske klippet viser hvordan Goodman løper mot inntrengerne da de bryter seg inn.

På vei mot inntrengerne løper politibetjenten forbi senator Romney, som står utenfor inngangen til senatskammeret. Han vinker til senatoren og signaliserer at han må snu.

Romney gjør som Goodman råder ham, og skynder seg inn i senatskammeret igjen.

Se overvåkningsvideoen som viser Goodmans innsats øverst i saken.

– Det river i hjerte

Videoer av Eugene Goodmans innsats har gått verden rundt i etterkant av stormingen av kongressen, men dette var første gang bildene fra overvåkningskameraene ble vist frem. De gir et bilde av hvor delaktig Goodman var den 06. januar i arbeidet med å få folk i sikkerhet.

Romney, fortalte pressen at han først når videoen ble vist frem, ble klar over at det var Goodman han hadde møtt på i gangen.

– Han sa til meg at jeg måtte komme meg inn, at det ikke var trygt der. Han sa det var tryggere i salen, så jeg gikk tilbake å satte meg, sa Romney.

Senatoren var tydelig preget av det de hadde fått se da han møtte pressen.

– Det var veldig forstyrrende å se all volden som våre politibetjenter og andre ble utsatt for den dagen. Det river i hjerte og man får tårer i øynene. Det var overveldende, bekymringsvekkende og emosjonelt, sa Romney ifølge NBC News.

Ifølge Romney ble alle senatorene evakuert ut av senatskammeret bare noen minutter etter at han selv hadde gått tilbake dit.

TAKKNEMLIG: Onsdag tok Mitt Romney kontakt med politibetjenten Eugene Goodman for å takke ham for innsatsen den 06. januar. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Takket politibetjent

Etter å ha sett opptakene som ble vist frem i riksrettssaken benyttet Romney anledningen til å takke politibetjent Goodman.

– Jeg var veldig heldig med at han hjalp meg, og at han geleidet meg i trygghet. Jeg har takket ham for alt han gjorde den dagen, og Goodman fortalte meg hvordan hele dagen hadde utspilt seg for hans del, sa senatoren ifølge CNN.

Videre sa Romney at Goodman hadde fortalt om hvor utmattende 06. januar var for ham.

– Goodman sa til meg i dag at han var helt utslitt etter å ha løpt frem og tilbake, opp og ned trapper og fra den ene siden av bygget til den andre, sa Romney.

INNSETTELSE: Eugene Goodman til stede under innsettelsen av Joe Biden. Foto: Pool / AFP / NTB

Ble hyllet ved innsetelsen

Eugene Goodmans innsats har ikke gått upåaktet hen, noe som også viste seg ved innsettelsen av Joe Biden.

Da Fikk Goodman æren av å eskortere presidenten, visepresidenten og deres følge opp til Capitol Hill.

Det ble også kjent at han ble tildelt rollen som nestledende «Sergeant at Arms», som er den nest høyeste rangerte stillingen en offentlig tjenesteperson kan ha i Senatet.

Han har også fått utmerkelsen «Congress Gold Medal» for sin heltemodige innsats ved stormingen av kongresbygningen.