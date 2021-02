Disse meldingene mener de beviser at Trump er skyldig: – Vær der, og vær gale!

Den andre dagen av riksrettssaken fant sted onsdag. Det som stod på planen var blant annet at anklagende part i saken skulle legge frem beviser mot den tidligere presidenten.

Og Donald Trumps egne twittermeldinger ble brukt som skyts.

Den 19. desember skrev Trump følgende melding på Twitter:

– Stor protestaksjon i D.C. den 06. januar. Vær der, og vær gale!

Anklagerne gikk i løpet av sin taletid tilbake til akkurat dette med at Trump hadde bedt sine tilhengere om å holde av datoen 06. januar i kalenderen.

Også i romjulen, den 26. desember ba Trump sin følgerskare om å møte opp i Washington, samme dag som Senatet og representantenes hus var samlet for å godkjenne presidentvalg-resultatet.

RIKSRETT: Trumps twittermeldinger var en større del av bevisførselen sm ble ført den andre dagen av riksrettssaken. Foto: AP / NTB

– «Justis»-departementet og FBI har ikke gjort noe med valgfusket ved presidentvalget. Det er den største svindelen i vår nasjons historie, og dette til tross for soleklare bevis. De burde skamme seg. Historien vil huske dette. Ikke gi opp. Vi sees i D.C den 06. januar alle sammen, skrev Trump.

Dette var noen av meldingene som ble trukket frem, som den daværende presidenten sendte ut i forkant av det som skulle vise seg å bli en voldelig storming av kongressen.

– Hev ved på et brennende bål

En annen melding som ble trukket frem av anklagerne, var en melding Trump sendte ut én og halv time etter at inntrengerne hadde brutt barrierene.

TWITTER: Her kritiserer Donald Trump visepresident Mike Pence midt under stormingen av kongressen. Foto: AP / NTB

– Mike Pence har ikke motet til å gjøre det som burde ha blitt gjort for å beskytte vårt land og vår grunnlov, skrev Trump.

Anklagerne mener meldingen beviser at Trump i stedet for å forsøke å roe gemyttene, bare økte temperaturen.

– Han gjorde ingenting for å stoppe folkemengden. Han gjorde faktisk det motsatte. Han hev ved på et brennende bål, og gjorde dette mot sin egen visepresident som var truet på livet, sa anklager Joaquin Castro og fortsatte:

– Noen spør seg kanskje om hvem som fulgte med på Trumps meldinger. Inntrengerne fulgte med, sa Castro.

Så fulgte anklagerne opp med videobevis filmet inne i kongressbygget, som viser en inntrenger rope: – Vi kommer for å ta deg, Pence!

Brukte Trumps egne ord

Gjennom hele bevisførselen var en stor del av det som ble sagt gjengivelser av uttalelser fra presidenten selv og hans følgerskare.

Videosnutter fra Trumps sine valgkamptaler, intervju-uttalelser og utspill i sosiale medier ble vist frem.

– Vi skal kjempe som et helvete, og gjør du ikke det vil du ikke ha et land lengre, ble Trump sitert på å ha sagt til sine tilhengere i forkant av stormingen.

La også vekt på rasisme

Det ble også knyttet linjer opp imot hvilken rolle rasisme spilte i opptøyene. Opprørerne bar sørstatsflagg , og mange av inntrengerne er tett knyttet til rasistiske- og høyrekestreme grupper som Proud Boys.

Anklageren Jamie Raskin sa at svarte politibetjenter som var i Kongressbygget 06. januar, har gjenfortalt at de utsatt for rasistiske tilrop fra mobben av inntrengere. Det ble i den sammenheng også påpekt at de aller fleste inntrengerne var hvite.

Anklagerne problematiserte også at Trump har latt være å ta et skikkelig oppgjør med høyreekstreme grupperinger.

Et eksempel som ble trukket frem var at Trump ved flere anledninger har latt være å ta avstand fra Proud Boys. Han uttalte ved et tilfelle at han gruppen burde «stand back and stand by».