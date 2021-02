Videoopptak viser at inntrengerne var nær Mike Pence

Onsdag var det kjent at den anklagende part skulle legge frem videobevis i riksrettssaken.

Et av videoklippene som ble lagt frem har fått mer oppmerksomhet enn andre. Det viser hvilken situasjon visepresidenten befant seg i da mobben brøt seg in i kongressbygget.

Først ser man overvåkningsvideo av hvordan en politibetjent forsøker å tiltrekke seg inntrengerens oppmerksomhet.

Det er uklart om politibetjenten er klar over at visepresidenten og hans familie er i et av rommene med dør ut til gangen.

KONGRESSBYGGET: Politibetjenten Eugene Goodman lokket inntrengerne etter seg og unna blant annet Mike Pence den 06. januar, ifølge anklager Stacey Blaskett. Foto: Igor Bobic / AP / NTB

Smuglet Pence-familien ut

Uansett, så klarer politibetjenten å få inntrengerne til å følge etter ham i en annen retning.

Trump-tilhengerne skal på et tidspunkt ha vært rundt 30 meter fra Pence da politibetjenten lokket dem vekk.

Bare minutter senere haster Pence med familie og vakter ut av døren og ned en trapp i sikkerhet.

– Mens Pence ble evakuert, begynte opprørere å spre seg gjennom bygningen, sa Plaskett.

VISEPRESIDENTEN: Her blir Mike Pence og hans familie eskortert bort av sikkerhetsvakter. Foto: Senate Television via AP

Hun viste også videobilder av en folkemengde der det ble ropt «Heng Mike Pence». Det ble også lagt frem video av folkemengdene utenfor som roper «hent ut Pence».

Pelosi smuglet ut av bygget

Capitol-politiet evakuerte også Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, ifølge Plaskett. Hun ble raskt fraktet ut av selve senatsbygningen og i sikkerhet.

Video viser hvordan de ansatte ved Pelosi sitt kontor i all hast tar med seg sakene sine og forskanser seg i et møterom.

Bare minutter senere flommer det inn inntrengere som endevenner kontorlokalet.

FORSKANSET SEG: I Videoen ser man hvordan de konttoransatte søker tilflukt i et møterom bare minutter før mobben av inntrengere når inn til Pelosi sitt kontor. Foto: Senate Television via AP

Demokratene spilte også av lydopptak der rådgiverne hennes hvisker etter hjelp. Man hører i bakgrunnen at mobben av inntrengere roper og skriker på gangen utenfor.

I tillegg ble det vist bilder av inntrengere som prøvde å slå inn døren til møterommet. Ifølge Plaskett var rommet sikret med en dobbeldør, som gjorde at når inntrengerne slo seg gjennom første dør, lot de være å forsøke å slå seg gjennom neste.