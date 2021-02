Liverpool hentet supertalent for snart to år siden – først nå er overgangssummen bestemt

Harvey Elliott ble tidenes yngste Premier League spiller, bare 16 år og 30 dager, da han ble byttet inn for Fulham våren 2019.

Kort tid senere signerte Elliott for Liverpool, men klubbene klarte ikke å komme til enighet om en kompensasjonssum for supertalentet.

Nå har et tribunal bestemt at Liverpool må betale snaut 20 millioner kroner umiddelbart. Summen kan komme opp i drøyt 50 millioner kroner dersom Elliott runder 100 kamper for Liverpool og får landskamp for England. Det skriver The Athletic onsdag kveld.

I tillegg skal Fulham ha 20 prosent av et eventuelt videresalg av Elliott.

Fulham skriver på sine nettsider at klubben er fornøyd med løsningen, men ifølge The Athletic ønsket Fulham drøyt 115 millioner kroner for Elliott. Liverpool skal ha tilbudt om lag tolv millioner kroner.

Elliott, som fyller 18 år i april, er denne sesongen utlånt til Blackburn.

Det er store forventninger til kantspilleren. I Championship har han levert varene med fire scoringer og åtte målgivende på 22 kamper. Blackburn ligger på åttendeplass i Championship.