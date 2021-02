Utvalg foreslår nye endringer i sykepengeordningen

Flertallet i Sysselsettingsutvalget vil sende mer av regningen for langtidsfravær til arbeidsgiverne.

Torsdag legger det regjeringsoppnevnte Sysselsettingsutvalget, under ledelse av professor Steinar Holden, frem sin andre rapport. I denne runden er altså også organisasjonene på begge sider i arbeidslivet representert i utvalget.

– Det har vært både fruktbart og krevende, sier Holden om arbeidet i utvalget på en pressekonferanse torsdag.

Ny sykepengemodell

Et av forslagene kan starte et nytt beinhardt oppgjør om sykepengeordningen.

– Vi har diskutert en ny sykepengemodell, og vi ber om at denne vurderes videre av regjeringen, sier Holden.

Både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene kaller de norske ordningene for sykmeldte arbeidstakere «verdens beste sykelønnsordning», men nå vil flertallet i et offentlig utvalg sende mer av regningen for de lengste sykefraværene til arbeidsgiverne.

To av medlemmene har tatt dissens i utvalget, mens flertallet av arbeidstakerorganisasjonene støtter forslaget om å sende deler av regningen til arbeidsgiverne, da dette ikke endrer prinsippet om at sykemeldte skal ha full lønn under sykdom.

Færre på trygd

Mandatet er å gjennomgå ordninger for å sikre inntektsgrunnlaget for arbeidstakere som blir syke, eller har andre problemer som gjør det vanskelig å stå i full jobb. Bakteppet er et arbeidsliv der stadig flere havner utenfor, og belaster det offentlige med store utgifter til trygd, attføring og andre sosiale kostnader.

Billigere ved kortere sykefravær

Utvalget foreslår å redusere arbeidsgivernes utgifter ved kortere sykefravær, men øke utgiftene for langtidssykemeldte. Dagens sykepengeordning pålegger arbeidsgiver å betale full lønn, maksimum seks ganger grunnbeløpet i folketrygden, de første 16 dagene, deretter overtar det offentlige i inntil ett år. Dette vil flertallet i utvalget endre:

De foreslår å redusere arbeidsgiverperioden til 12 dager.

Til gjengjeld må arbeidsgiver ta et større finansieringsansvar ved langtidsfravær utover tre måneder. Utvalgets flertall foreslår at arbeidsgiver skal dekke 10 prosent av sykelønnen.

Det foreslås også å synliggjøre og forsterke den sykemeldtes medvirkningsplikt. Det kan bety at den sykemeldte så tidlig som mulig må gi opplysninger til arbeidsgiver om restarbeidsevne, og gi en prognose for når en antar å være friskmeldt.

Kombinere trygd og arbeid

Flertallet, unntatt LO, foreslår også å teste ut en såkalt «arbeidsorientert uføretrygd» for unge uføretrygdede under 30 år.

Den trygdede skal jobbe etter evne, og få en trygdejustert lønn som kombineres med gradert uføretrygd.

Utvalget er også opptatt av å få ned andelen unge på arbeidsavklaringspenger (AAP). Et flertall foreslår derfor at de under 30 år som har benyttet seg av maksimal sykepengeperiode, og som ikke har et beregningsgrunnlag på minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, må ha en innsatsperiode på ett år før AAP kan innvilges.

Når det gjelder de eldste i arbeidslivet foreslår et flertall i utvalget å reversere hevingen av aldersgrensen fra 70 til 72 år.

I Holden-utvalgets første rapport, foreslo den såkalte ekspertgruppen å innføre gradert sykemelding, der arbeidstakerens kunne få forlenget sykeperioden til 18 måneder, mot 20 prosent reduksjon i sykelønnen. Dette forslaget er nå skrotet.

Det forrige forslaget var beregnet å verken øke eller redusere arbeidsgivernes kostnader. Forslaget som presenteres torsdag beregnes sum å redusere arbeidsgivernes sykelønnskostnader.