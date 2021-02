Ny Mourinho-nedtur i spinnvilt målkalas: – Vanligvis har jeg alltid rett

Everton 5-4 Tottenham (etter ekstraomganger)

Fire tap på de siste fem. Det er status for José Mourinho og Tottenham etter at de liljehvite gikk på nok et nederlag onsdag kveld. Denne gangen var det Carlo Ancelottis menn som ble for sterke i en svært underholdende kamp på Goodison Park.

Målene rant inn på Merseyside og til slutt var det hjemmelaget som sto igjen med mesteparten av de ni fulltrefferne.

Med 5-4-seier er Everton klare for kvartfinalen i FA-cupen for første gang siden 2016, mens Spurs reiser hjem til til hovedstaden med et nytt tap i bagasjen.

Mourinho var ikke fornøyd etter cup-exiten. Dette var kun tredje gang på 981 kamper at laget han leder har sluppet inn fem mål.

– Når man scorer fire, da må man vinne. På bortebane, når man scorer fire, da må man vinne. Med måten vi spiller på, så skal vi vinne. Angrepsfotball med forsvarstabber vinner ikke kamper, konkluderer Spurs-treneren.

Portugiseren roser lagets evne til å utligne til 3-3 og 4-4 og tar med seg det positive fra tapet, før han igjen poengterer de defensive tabbene.

– Vanligvis har jeg alltid rett. Når jeg sier noe, så viser tiden at jeg har rett. Vi spiller bra. Vi spiller på lørdag og så er det Europa League igjen, avslutter Spurs-treneren.

Kjapp snuoperasjon

Det startet imidlertid positivt for laget fra Nord-London. Davinson Sánchez headet José Mourinhos menn i ledelsen allerede etter tre minutter, etter corner fra Heung-min Son.

Tre kjappe scoringer for The Toffees på syv og et halvt minutt snudde kampen på hodet. Først utlignet Dominic Calvert-Lewin etter 36 minutter da han dunket til på halvvolley. Ballen gikk midt på Hugo Lloris, men den franske målvakten kunne ikke avverge scoring.

Snuoperasjonen var et faktum da Richarlison hamret inn 2-1 to minutter senere, før vondt ble verre for Tottenham. Tidligere Spurs-spiller Gylfi Sigurdsson straffet gamle lagkamerater med et sikkert straffespark til 3-1.

– Jeg kan se for meg at det var en underholdende kamp å se på, sier islendingen til BT Sport etter kampen.

Erik Lamela tente håpet for bortelaget på overtid i førsteomgang. Argentineren spilte vegg med Son før han fant lengste nettvegg. 3-2 til pause.

Skade på King-konkurrent

Joshua King var ikke med i Everton-troppen da han har spilt for Bournemouth i FA-cupen allerede denne sesongen. Regelverket i England sier at en spiller kun kan representere én klubb i turneringen i samme sesong.

Det kan imidlertid åpne seg for flere sjanser i Premier League fremover for den norske landslagsspilleren. Tidlig i andreomgang måtte målscorer Calvert-Lewin ut med det som så ut som en hamstringskade. Ancelotti har ikke et annet rent spissalternativ, da Cenk Tosun har gått på lån til Besiktas, mens Moise Kean fullfører sesongen hos Paris Saint-Germain.

Like etter skaden utlignet også Tottenham i det som var noen marerittminutter for hjemmelaget. Sánchez pirket inn hans andre mål for kvelden etter retur fra en Toby Alderweireld-heading.

Innbytterne markerte seg

Men det tok bare elleve minutter før Spurs var bakpå igjen. Sigurdsson spilte gjennom Richarlison, som banket inn sitt andre via lengste stolpe til 4-3 etter 68 minutter.

Innbytter Harry Kane ville så ha et ord med i laget, og nok en gang scoret Spurs på et innlegg. Son la inn hardt på bakre stolpe og der stupte Kane inn kampens åttende mål til 4-4.

Ekstraomganger måtte til i Liverpool. Der avgjorde Bernard til 5-4 etter 97 minutter med en hard avslutning på halvvolley.

Trekningen av kvartfinalene skjer torsdag kveld. Fra før er Manchester United, Manchester City, Sheffield United, Leicester, Bournemouth videre i FA-cupen. Chelsea gjester Barnsley mens Wolverhampton og Southampton barker sammen for de siste kvartfinaleplassene torsdag.