Landslagssjefen har snakket med Bundesliga-klubb

Landslagssjef Christian Berge bekrefter til TV 2 at han har snakket med den tyske klubben Rhein-Neckar Löwen, som er på utkikk etter ny trener.

Landslagssjef Christian Berge har kontrakt med Norges Håndballforbund fram til 2025, men vil gjerne høre med interesserte klubber.

– Jeg har lært meg at jeg aldri skal si aldri, så jeg har hatt en kort samtale med dem, men det er langt derifra til å bli trener for dem.

– Men jeg synes det er moro og smigrende at en så stor klubb lukter på det, sier landslagssjefen.

Også tidligere har Berge vært i søkelyset til klubber i Bundesliga. Klubben han spilte i selv, Flensburg, er en av dem.

Snur seg i døra flere ganger

De siste sju årene har han vært sjef for Norge. Det skal han etter planen være i minst fire år til.

Men i TV 2-podkasten «Kommentatorbua» forteller han at han ikke blankt avviser klubber som er interessert.

– Jeg avviser ikke noe. Jeg snur meg i døra flere ganger før jeg bestemmer meg for noe som helst, sier han.

En ting som er med på å gjøre at Berge velger å tenke og vurdere er at jobben som landslagssjef har vært krevende i koronatiden.

– Jeg savner jo å stå på gulvet. Og det året som har vært nå har jeg savnet det enda mer, selv om jeg ser at hverdagen etter hvert kan begynne å normalisere seg i større grad, forklarer han.

Berges savn

Men det et et savn etter den daglig jobben med å se utvikling i en spillerstall.

– Det er helt klart at jeg savner det. Men jeg synes det er vanvittig moro å være landslagstrener for de gutta jeg har, så det skal vel en del til før det blir endring, sier han.

– Kunne det blitt mer enn en tanke å hoppe av som landslagtrener for å bli klubbtrener før kontrakten går ut?

– Jeg har hatt for kort samtale med klubben til å ta stilling til det nå, men jeg føler meg ikke ferdig med landslaget i og med at vi ikke har nådd målsettingen vår ennå, svarer Berge.

Christian Berge sa allerede da han tok over landslaget våren 2014 at han trodde laget en dag kom til å nå toppen.

Ønsker å nå målet

I VM i januar ble det en sjetteplass etter at Håndballgutta tidligere har tatt to sølv og en bronse i VM og EM. Men det store målet er altså ikke nådd.

– Er det en større sjanse for at du fortsetter som landslagssjef enn at du blir klubbtrener?

– Nå stiller du vanskelige spørsmål, sier Berge og ler.

– Du presser litt på. Ja, det er nok det. Jeg ønsker å komme i mål, ja.

– Ofte er det slik at om det er ønske for kontakten så jobber agenten for deg, men jeg har ikke vært aktiv der i det hele tatt. Jeg har ikke søkt etter nye utfordringer. Så kontakten har kommet fra klubb til meg, sier han.

Før han legger til:

– Men jeg synes det er moro at store klubber tenker på meg som trener, det er smigrende, men derfra til å bli det er det et langt steg.