Når man har skrapt is av bilrutene og er kald på fingrene, er ikke det å sette på bilens kjøleanlegg/aircondition det første man tenker på bak rattet i en nedkjølt bil. Men det kan faktisk ha noe for seg.

Mange skrur automatisk av airconditionen (AC) når det blir minusgrader ute. Grunnen er jo at man normalt sett bruker AC-anlegget til nedkjøling av kupeen på varme sommerdager. Men å skru det av, er faktisk ikke alltid det smarteste å gjøre. For det er en rekke positive effekter ved å bruke anlegget på vinterstid også.

– Den største fordelen med bruk av aircondition om vinteren, er at du reduserer risikoen for dugging på vinduene. AC-anlegget tørker nemlig luften som kommer inn i kupeen og fjerner dermed fuktigheten som legger seg på innsiden av vindusruten. Dette gir sjåføren bedre sikt, spesielt når det er mørkt ute, sier Harald Nordseth, servicesjef i Vianor Skandinavia.

Mindre risiko for feil

Aircondition-anlegget slår seg ikke alltid på av seg selv, men om du starter avrimingsfunksjonen, vil også aircondition-kompressoren settes i gang. Om bilen ikke har et automatisk aircondition-system, kan det hende det må startes manuelt.

Bruker du aircondition-anlegget året rundt, bidrar du også til å holde det i god stand. Om du kun bruker det om sommeren, øker nemlig risikoen for feil på anlegget.

– Når AC-anlegget er på, smøres kompressorens forskjellige deler og pakninger. Det sikrer at delene forblir bevegelige og at pakningene ikke blir tørre, noe som igjen reduserer risikoen for feil på anlegget, forklarer Nordseth.

Det anbefales også å ta en service på AC-anlegget hvert andre år. Ved en service vil kjølevæske og olje byttes, og anlegget vil avfuktes. Avfuktning vil redusere risikoen for korrosjon, altså rust i anlegget.

Jevnlig service av AC-anlegget og bytte av kupéfilter er viktig for at det skal fungere optimalt.

– Korrosjon i AC-anlegget som følge av fuktighet kan blant annet skade kompressoren og ventilene, noe som svekker effekten. I verste fall kan skaden føre til at systemet rett og slett slutter å virke, sier Nordseth.

Bytt kupéfilter

Kupéfilteret bør også skiftes ut med jevne mellomrom, helst årlig.

– Et velfungerende kupéfilter øker komforten. Hvis filteret er tett eller fuktig, vil det gå utover luftsirkulasjonen i kupeen, noe som gjør at vindusrutene lettere fryser til. I tillegg sørger filteret for at gatestøv og pollen ikke kommer inn i bilen om våren og sommeren, avslutter Nordseth.

