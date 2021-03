Nå har et nytt stortalent (14) fra Strømsgodset vekket interesse fra utenlandske storklubber

Han er bare 14 år gammel, men har allerede blitt flyttet opp til Strømsgodsets juniorlag.

Interessen fra utenlandske storklubber har vært der i flere år. En av klubbene er Leeds som han allerede har prøvespilt for. Dit er han velkommen igjen, men først satte korona-situasjonen en stopper for det.

Dessuten har Brexit gjort det vanskelig for engelske klubber å hente norske talenter.

Uansett har nok et ungt talent med god teknikk fra Strømsgodset markert seg.

– Det er jo hyggelig at folk sammenligner meg med ham, sier Chrisander Bjørndalen Sørum om en foreløpig litt mer kjent drammenser.

TALENTFULL: Chrisander Bjørndalen Sørum har beina godt plantet på jorden selv om han får mye skryt. - Jobben må gjøres, påpeker han. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Riktignok var Martin Ødegaard bare 13 år gammel da han fikk sin første uoffisielle kamp for Strømsgodsets A-lag. Likevel er det enkelt å trekke parallellen til Martin Ødegaard som vokste opp i Drammen og ble solgt til Real Madrid.

– Det er jo hyggelig å gå i fotsporene til han i så ung alder. Men samtidig spiller vi jo i forskjellige posisjoner og sånn. Han er midtbane, mens jeg er spiss. Så vi er ikke helt like, påpeker Chrisander Bjørndalen Sørum.

Men bare det å vite at det har gått an å ta steget som Martin Ødegaard har gjort fra Strømsgodset, betyr mye for Godsets unggutter.

– Det betyr jo veldig mye. Så jeg er takknemlig for å ha kommet hit i så ung alder - og få så mange gode trenere, sier Bjørndalen Sørum.

Advarer mot sammenligning

I Strømsgodsets talentsatsing er utviklingssjef Harald Johannessen en ringrev. Han var i klubben da unggutten Martin Ødegaard tok fotball-Norge med storm.

Da var han vitne til noe unikt. Så unikt mener han det var at han oppmoder til varsomhet når det kommer til sammenligninger.

– For meg blir det per dags dato en tøff parallell å trekke, sier Johannessen om linken av Chrisander Bjørndalen Sørum og Martin Ødegaard.

Han mener spesielt to Strømsgodset-gutter i hans tid har hatt noe helt spesielt: Ødegaard og Bersant Celina.

– For meg er de på en måte en nulltilstand: Det er så rått det de begge har gjort. Martin kom inn for Ronaldo, mens Bersant ble byttet inn for David Silva i Manchester City. Det er høyeste, høyeste, høyeste klasse. Jeg skal være forsiktig, men jeg tror det skal mye til for at vi opplever slike ting igjen, sier han.

Men selv om han nødig vil sammenligne noen Godset-unggutter med Ødegaard og Celina, er han fullstendig klar over at Strømsgodsets CV med unggutter er et trumfkort i jakten på nye norske fotballstjerner.

– Jeg føler at det blomstrer litt hos nå, og Chrisander er en av mange andre veldig gode spillere her. Bare i fjor var det fem juniorer som trente fast med A-laget. En 15-åring var med og trente med A-laget. Vi er heldig med å ha Henrik Pedersen (A-lagstrener) som er flink til å inkludere ungguttene, sier Johannessen.

Drømmer om Gullballen

Han beskriver Chrisander Bjørndalen Sørum som en spennende unggutt med et spesielt steg.

– Han har en ekstremferdighet i sin kvikkhet og kjapphet. Han er rå i steget, påpeker Johannessen om spissen.

Selv gjør spissen i alle fall det han kan for å kunne utnytte det. Fotball tenker han på 24/7, hevder han selv.

– Jeg trener mye og er veldig dedikert, sier han.

For hvis han ikke spiller selv, så går det gjerne i YouTube eller fotball på TV-en.

– Da studerer jeg gjerne de beste spissene. Lewandowski og Suárez har jeg studert en del. Jeg ser på hvordan de skyter og alt sånn, påpeker han.

For selv om mye kan skje på veien til en stor karriere for en 14-åring, så lever drømmen i aller høyeste grad.

– Målet mitt er å leve av fotball. Og helst komme meg til en av de aller største klubbene. Så sier jeg ikke nei til en Gullball heller, sier Chrisander Bjørndalen Sørum og sikter med det til kåringen av verdens beste fotballspiller.