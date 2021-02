Nora Mørk oppløst i tårer - haltet av banen

Vipers Kristiansand 23-24 Rostov-Don

Med kun tre minutter igjen av Champions League-kampen mot Rostov-Don gikk en gråtende Nora Mørk av banen.

I et angrep mot slutten så det ut som at Vipers-spillerens venstre kne sviktet og hun stoppet opp. En tydelig preget Mørk tok seg til kneet og kunne ikke fullføre kampen, som Vipers Kristiansand tapte i sluttsekundene.

På benken fikk 29-åringen trøst av både fysioterapeut Jørgen Rostrup og lagvenninne Karoline Olsen.

Nora Mørk har en lang historie med alvorlige kneskader. I løpet av karrieren har hun vært gjennom hele ti kneoperasjoner.

Se video av situasjonen i Sportsnyhetene øverst!

Sjekkes torsdag

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sier følgende til TV 2 om situasjonen:

– Den første rapporten virker positiv. Det er kanskje ikke så ille som det så ut som. Nora syntes selv at kneet virket stabilt. Det samme sier fysioterapeuten, men han innrømmer at det er vanskelig å si det rett etterpå.

– Det må sjekkes opp mer i morgen før vi har det endelig, men så langt er det ingen grunn til å rope det store varsko her. Vi håper bare inderlig at det går bra, sier Gjekstad.

– Vi får håpe det ikke er noe alvorlig

TV 2s håndballekspert Bent Svele håper på det beste for den skadeplagede håndballspilleren.

– Vi må bare håpe at det ikke er noe alvorlig med alt hun har vært gjennom. Det ville rett og slett vært forjævlig. Det ser ikke bra ut når hun løper rett frem, ut på benken i tårer og holder seg til kneet, sier Svele og tilføyer:

– Jeg frykter det verste, men jeg håper av hele mitt hjerte at det går fort over og at det er noe enkelt.

Forrige uke pådro Vipers-spiller Silje Waade seg en alvorlig kneskade.