Hylles etter drastisk valg: – Den modigste personen jeg noensinne har møtt

(POKLJUKA/TV 2):Uken før VM valgte Johannes Thingnes Bø å skifte ut geværskjeftet sitt som er en av de viktigste delene på våpenet.

Arbeidet ble gjort av tidligere skiskyter Vegard Bjørn Gjermundshaug som nå jobber med tilpasning av skiskytterskjefter.

– Johannes ønsket at håndgrepet skulle flyttes litt bakover slik at det skulle bli lettere å lade. Det gjør at han kan skyte raskere slik som han gjorde på stående i dag, forklarer Gjermundshaug til TV 2.

I tillegg ble det satt på en ny type ståendekloss som Thingnes Bø hadde spesialbestilt fra Frankrike. Det gjør at han nå kan justere høyden på klossen, slik at han finner det som er optimialt.

Det var usikkerhet og spenning rundt om det drastiske valget ville bli en suksess, eller ikke.

– Det er veldig omfattende. Hvis du spør meg, som ikke gjorde noe med geværet på ti år, synes jeg det er veldig drastisk, men det er kult og litt tøft gjort at han tør å gjøre det, sier Emil Hegle Svendsen i NRK-studio onsdag.

Thingnes Bø har slitt med å få det til å stemme på skytebanen i en periode, men på mixed stafetten onsdag viste det nye geværet seg å være en suksess.

– Det positive var at jeg ikke tenkte så masse over at jeg hadde ny børse. Da har du allerede kommet der du skal være, at det er naturlig og at du ikke bruker noe energi på det. Selv med helt ny børse, så har jeg aldri tenkt mindre på det skytetekniske enn i dag, så jeg er lettet over børsebyttet. Debuten var mer enn godkjent, sier Thingnes Bø til TV 2 etter stafettgullet.

– Modigste jeg har møtt

Skytetrener Siegfried Mazet hyller at skiskytterkongen turte å gjøre et såpass drastisk valg.

– Han er den modigste personen jeg noensinne har møtt. Han turte å gjøre noe som ingen andre har gjort før, nemlig å bytte geværet like før et VM, sier landslagstreneren til TV 2 og utdyper:

– Det viser hans mentale styrke til å tørre å gjøre noe sånt. Han var ikke fornøyd med situasjonen og tok muligheten til å endre geværet. Han kom hit uten noen indikasjon på om det ville fungere. Det er som om han gikk inn i et mørkt rom for å finne lysbryteren, og det gjorde han. Johannes har alltid fulgt instinktet sitt.

Thingnes Bø er ikke like stor i ordene om sin egen modighet.

– Jeg er kanskje litt tøff, men det er ikke noe jeg skal skryte på meg. For meg var det en nødvendighet, og hadde jeg sett noen andre bytte børse før VM, så hadde jeg tenkt at de hadde hatt skumle planer. Det er ikke noe fy-fy det som jeg har gjort, sier han og legger til:

– Det er noe jeg burde ha gjort for lenge siden, egentlig. Jeg prøvde meg på en ekstrem variant før sesongen i år, men jeg må innrømme at det var ingen stor suksess. Jeg håper jeg kan lage stor suksess med den nye børsen.

Det er landslagstrener Mazet skråsikker på at han vil.

– Jeg er glad for at VM startet på denne måten og det kommer til å bli interessant de neste dagene. Jeg tror Johannes kommer til å være sterk i dette mesterskapet, sier han.

– Sitt beste VM noensinne?

– Ja, det tror jeg. Den jobben han gjorde i dag er et veldig godt tegn.