13 minutter som kan felle Trump

I videoen vises klipp av flere Trump-tilhengere som beveger seg mot kongressbygningen. Samtidig som senatorene er samlet for å godkjenne valgresultatet, holder Trump en tale der han maner sine tilhengere til kamp.

– Konstitusjonen krever at du må forsvare ditt land. Vi skal kjempe som et helvete sier presidenten til folkemassen.

Klippet viser hvordan demonstrantene tar seg gjennom sperringene, og det høres skrik fra en politimann som presses mot en dør. Også de dødelige skuddene som treffer Trump-tilhengeren Ashi Babbit kan høres på klippet.

Videoen tar kongressrepresentantene tilbake til de dramatiske timene under stormingen, og flere av dem reagerte svært sterkt på bildene som ble vist. Flere av vitnene forteller hvordan de ringte sine kjære for å ta farvel, overbevist om at de ikke ville overleve angrepet.

Tre slagord

Joe Neguse, en av demokratene som fører saken mot Trump, trekker fram tre Trump-slagord som han mener senatorene må ha i bakhodet.

– Hvem samlet mobben? Hvem oppfordret mobben? Hvem var det som oppildnet mobben? Dere vet like godt som meg at det var presidenten, sa Neguse da han holdt sitt innlegg i riksrettssaken mot Donald Trump.

Demokraten trakk fram slagordene «Stop The Lie», «Stop the Steal» og «Fight like Hell to Stop the Steal» som fraser senatorene må huske.

– Disse ordene hadde en spesiell mening for folkemengden, mente Neguse.

Demokratene som fører riksrettssaken mot Donald Trump, viste onsdag til at flere av dem som stormet Kongressen, sa at de fulgte presidentens ordre.

Joe Neguse, som er en av demokratene som fører riksrettssaken mot Donald Trump, viste i Senatet fram klipp av en av dem som sa at han ble invitert av presidenten.

Neguse trakk også fram utdrag fra flere av straffesakene som er opprettet, og siterte flere som sa at de var inspirert av Trump.

Oppildnet tilhengere

Riksrettsaken mot Trump startet i går, etter at demokratene har anklaget ham for å oppildne tilhengerne sine til å storme Kongressen 6. januar.

Totalt fem personer døde som følge av opptøyene, blant dem en politimann.

Trump har helt siden presidentvalget i fjor kommet med grunnløse påstander om at han vant i et valgskred, og at Demokratene sto bak omfattende valgfusk. Denne påstanden gjentok Trump i talen han holdt før en rasende mobb av hans tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar.

Lite sannsynlig at Trump dømmes

Det regnes likevel som lite sannsynlig at Trump blir dømt. I Senatet sitter det 50 demokrater og 50 republikanere, og for å dømme noen i riksrett kreves det to tredels flertall. 17 republikanere må dermed stemme med demokratene om de skal lykkes.

Under tirsdagens avstemning om hvorvidt rettssaken var i henhold til grunnloven og kunne fortsette, stemte kun seks republikanere ja.

Demokratene sier de vet de kjemper i motbakke, men håper flere republikanerne kan overtales til å stemme for å dømme Trump i løpet av rettssaken.

Det kom overraskende på mange at en av republikanerne som stemte for å fortsette med riksrettssaken, var Bill Cassidy fra Louisiana. Han uttalte til mediene senere at Demokratene hadde argumentert bedre enn Trumps advokater.