Britney Spears snakker for første gang om sjokk-dokumentar

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at dokumentaren «Framing Britney Spears» kom ut, sier artisten selv at hun bruker tiden til å være en normal person.

Popstjerne Britney Spears (39) skriver til sine 27,5 millioner følgere på Instagram for første gang om dokumentaren «Framing Britney Spears».

Spears har ikke medvirket i dokumentaren og har ikke sagt noe om dokumentaren etter at den kom ut. Nå bryter hun tausheten. Sammen med en video der hun mimrer tilbake til scenelivet, forteller hun litt om hva hun bruker tiden sin på for tiden:

– Jeg tar meg tid til å lære og til å være en normal person, skriver hun.

Ber om å ikke forhåndsdømme

Dokumentaren tar blant annet for seg popstjernens vergeforhold, der faren Jamie Spears er verge på 13' året. Det har han vært siden 2007, da hun hadde et offentlig sammenbrudd som førte til at hun mistet foreldreretten for de to sønnene hun har med Kevin Federline.

Frem til sammenbruddet, var popstjernen en yndling for paparrazzi-fotografene i USA. I sin ferske Instagram-post forteller Spears at på tross av sin kjærlighet for å opptre og å være på scenen, nyter hun det enkle og tilbaketrukne hverdagslivet.

– Hver person har sin historie og sitt eget syn på andres historier. Vi alle har så mange forskjellige lyse og fine liv, skriver 39-åringen til sine fans.

Selv om hun ikke nevner dokumentaren direkte, spekuleres det i om kommentarene hennes kan ha sammenheng med i dokumentaren: særlig pressens oppførsel mot Spears tilbake på 2000-tallet, sammenbruddet og hennes vergemål.

– Husk, uansett hva vi tror vi vet om en persons liv, er det ingenting i forhold til den faktiske personen som bor bak linsen, sier Spears.

Jamie Spears er fortsatt verge. Dette til tross for at Britney Spears selv har gått rettens vei for å forsøke å få en annen verge enn hennes egen far. Dette har hun foreløpig ikke lyktes med.

Raser mot artistens far

Flere fans hevder å ha fått mer forståelse for sangeren og hennes sammenbrudd i 2007 etter å ha sett dokumentaren.

På Twitter skriver en fan:

«Nå forstår jeg det berømte Britney-øyeblikket fra 2007. Jeg ville nok også ha slått i stykker det paparazzi-bilvinduet. «Framing Britney Spears» gjør en veldig god jobb med å vise oss hva hun faktisk gikk gjennom».

RASER: Sam Asghari raser mot Britney Spears sin far på Instagram. Foto: Kevin Winter

Spears sin kjæreste, Sam Asghari (27), har tidligere uttalt seg på Instagram, og gir uttrykk for at han ønsker et normalt liv med sin kjære.

– Jeg har aldri ønsket meg noe annet enn det beste for min bedre halvdel, og vil alltid støtte henne om å nå sine drømme og skape den fremtiden hun ønsker og fortjener, sier han ifølg Page Six.

Nylig hadde han også en beskjed til Jamie Spears på Instagram der han raser:

– Nå er det viktig for å folk å forstå at jeg har null respekt for noen som prøver å kontrollere forholdet vårt og stadig kaster hindringer vår vei. Etter min mening er Jamie en pikk, skriver Asghari på Instagram.