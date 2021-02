Norske småbarn spiser for mye A-vitamin – dette er ekspertenes råd til foreldre

Leverpostei er blant de mest populære påleggene for småbarn, men barns inntak av leverpostei og lever bør begrenses, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

Årsaken er det høye innholdet av A-vitamin i pålegget. Undersøkelser fra FHI viser at norske småbarn får i seg langt større mengder A-vitamin enn anbefalt.

Det skal imidlertid en god del til før det blir for mye.

Symptomer på A-vitamin-forgiftning hos barn Tap av matlyst

Tørr hud med kløe

Håravfall eller lite hår

Økt intrakranielt trykk

Sprekker i leppene

Irritabilitet

Ømhet i og opphovning av armer og ben

Nydannelse av knokkelmasse rundt knokler

Leverforstørrelse

Vekttap eller mangefull vekst



Kilder: Linda Granlund og Folkehelseinstituttet

Langt over anbefalt inntak

Anbefalt inntak av A-vitamin er 300 mikrogram om dagen for ettåringer, mens anbefalingen for toåringer er 350 mikrogram per dag.

Det tilsvarer omtrent en halv brødskive med leverpostei.

Det europeiske mattrygghetsorganet EFSA har vurdert at 800 mikrogram per dag er øvre grense for trygt inntak av A-vitamin for barn i alderen 1-3 år.

– Ettåringer får i seg gjennomsnittlig 1251 mikrogram A-vitamin per dag. Blant toåringer er daglig inntak i snitt 961 mikrogram om dagen, sier Torunn Holm Totland ved FHI til TV 2.

For ettåringer er det mer enn fire ganger så mye som FHI anbefaler.

ADVARER MOT FOR HØYT INNTAK: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund. Foto: Finn Oluf Nyquist / Helsedirektoratet

– Gi barna et variert kosthold

– For å unngå for høyt inntak av A-vitamin, bør man gi barna et variert kosthold, sier Linda Granlund.

Hun påpeker at spedbarn kan ha lavere toleranse for A-vitamin enn eldre barn.

Granlund understreker likevel at det sannsynligvis er få barn i Norge som har så høyt inntak av A-vitamin at det er forbundet med helsefare.

– Mange har likevel et inntak som er høyere enn anbefalt, sier Granlund til TV 2.

Kraftig reduksjon

Mattilsynet har fulgt med på innholdet i leverpostei fra 2017 til 2020. Siden 2017 og 2018 har innholdet A-vitamin i leverpostei blitt redusert med hele 40 prosent.

Likevel spiser norske småbarn fortsatt for mye A-vitamin.

– Utenom leverpostei er det industrifremstilt grøt, morsmelkerstatning, smør, margarin, meieriprodukter og egg som bidrar mest til inntak av A-vitamin for barn i Norge, sier Granlund.

Hun oppfordrer foreldre som vil redusere inntaket av A-vitamin hos barna sine til å lage barnematen selv og til å være forsiktig med inntak av kosttilskudd.