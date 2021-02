Nordmenn bruker rekordmye strøm – slik blir prisene framover

Fredag 15. januar kunne Statnett fortelle at nordmenn hadde brukt rekordmye strøm mellom klokken 8 og 9. Med 24.536 megawattimer (MWh) ble den forrige rekorden fra 21. januar 2016 slått med 51 MWh.

Torsdag 4. februar satte vi nok en rekord mellom klokken 8 og 9, med 25.146 MWh.

– Vi ser at flere rekorder har blitt slått de siste ukene. Det kalde været som har vart en stund er en viktig grunn til at forbruket nå er høyt, men det er også et resultat av økt elektrifisering av samfunnet, sa konserndirektør for system og marked i Statnett, Gunnar Løvås, da rekorden ble slått.

Strømprisene har variert mye de siste ukene, og ved enkelte tilfeller har den ligget over 2 kroner per kilowatt time (kWh), viser tall fra strømbørsen Nord Pool. Slike priser kan gi en ekkel overraskelse når strømregningen dukker opp i posten.

TV 2 har spurt ekspertene om hva slags priser vi kan forvente framover.

Brå endring

Kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool forklarer at strømprisen regnes ut etter tilbud og etterspørsel i markedet, samt hvor mye kraft som kan flyttes fra ett område til et annet.

Kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen. Foto: Nord Pool

– Det norske kraftmarkedet henger sammen med resten av det nordiske og europeiske kraftmarkedet, og det er dermed mange ting som påvirker strømprisene. Men her hjemme kommer vi ikke unna været – både nedbør, vind og temperatur er viktige faktorer, sier Johansen.

Andreas Myhre, som er direktør for kraftforvaltning i Entelios, påpeker at 2021 har gitt oss god, gammeldags vinter med tørt og kaldt vær.

– Vi hadde «fulladet batteri» gjennom fulle magasiner før jul, som nå er veldig fine å ha siden vinteren har vært så fin. Vi har i februar opplevd forbruksrekorder i Norge, og prisene har så langt i vinter blitt litt høyere enn vanlig på grunn av dette, sier Myhre.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue Insight beskriver en bratt reise for strømprisene, fra en høst med masse nedbør og høye temperaturer til en vinter med kjølige temperaturer og lite nedbør.

– Fra at magasinene rant over og prisene var ned mot null, har vi nå en situasjon hvor prisene på gass eller kull ses på som et alternativ hele døgnet på et vesentlig høyere nivå. Samtidig blir det ekstremt høye priser enkelte timer når det er risiko for at vi ikke har nok kapasitet på de høyeste forbrukstimene, sier Lilleholt.

Mindre vindkraft

Nordmenn bruker mye elektrisitet på oppvarming, og dermed øker forbruket med kaldt vær. Johansen sier det har vært kaldere også i våre naboland, slik at hele Norden har hatt høyere strømpriser.

– Når det er kaldt vær som nå, blåser det gjerne også mindre. I starten av året har vi sett perioder med betraktelig mindre vindkraft, og dermed mindre mulighet til å importere fra Sverige, Danmark og Tyskland, sier Johansen.

Ifølge Myhre har vi nå en ganske normal kraftsituasjon i landet, bortsett fra litt manglende snø i høyfjellet sammenlignet med det som er vanlig for årstiden.

Direktør for kraftforvaltning i Entelios, Andreas Myhre. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Vi får antakelig en ny forbruksrekord denne uken. Samtidig henter vi strøm fra Tyskland i disse dager, gjennom den nye NordLink-kabelen som startet ved nyttår. Norske forbrukere sparer millioner av kroner i timen på grunn av denne kabelen om dagen, sier Myhre.

Endringer i kraftmarkedet

Tall fra NVE viser at vannmagasinene er 63,6 prosent fylt opp, mens det normale på denne årstiden er 56,7 prosent.

– Selv om fyllingsgraden er over normalen, har det vært veldig lite nedbør etter jul. Det har også vært litt redusert overføringskapasitet innad i Norge, som har ført til ulike priser rundt i landet, sier Johansen.

Hun trekker frem noen endringer i kraftmarkedet siden nyttår:

Kjernekraftverket Ringhals 1 i Sverige la ned til nyttår.

Det har vært kaldt og lite vind også i Nord-Europa.

Prisene på utslippskvoter (CO2) øker, som er med på å presse prisene opp på kontinentet.

Kabelen mellom Norge og Nederland er ute av drift på grunn av en feil.

Prisene framover

Ettersom nordmenn bruker så mye elektrisitet på oppvarming, vil store temperatursvingninger være viktig for strømprisen.

– I tillegg har prisene de siste årene blitt mer avhengig av vind. Derfor vil en periode med lite vind, slik vi ser nå, øke prisene, sier Lilleholt.

Han trekker også fram Norges tilknytning til Europa som noe som påvirker strømprisene.

– Deres prisnivå har blitt viktig i en situasjon hvor vi i verste fall trenger import til Norge for å dekke forbruket. I en anstrengt situasjon vil prisene i Norge bli likere dem i Europa, selv om vi har mer enn nok vann og energi i magasinene, sier Lilleholt, og fortsetter:

– De neste ukene er strømprisene forventet å ligge på dagens nivå, på over 50 øre per kWh. Men det vil være naturlig at nivået faller litt når vi går inn i mars måned, hvor temperaturene naturlig blir høyere.

2021 blir et «vanlig» strøm-år

Myhre forteller at det er gass- og CO2-prisene i Europa som på lang sikt og og i gjennomsnitt bestemmer nivået på strømprisen.

– Gassprisene øker når det blir kaldt i Europa, og svinger veldig med værsituasjonen. CO2-prisene er veldig påvirket av den europeiske politikken som kalles «Green Deal», der CO2-prisen nødvendigvis må øke betraktelig for å få et naturlig skifte bort fra karbon, sier Myhre.

Ifølge kraftdirektøren er vinteren over i et kraftmarked-perspektiv, ettersom gradvis mer sol betyr at det høyeste forbruket er bak oss.

– Samtidig er det ikke noe press på å produsere vannkraft, slik at magasinvann gjerne kan ligge lenge. Prisene blir veldig like de kontinentale noen uker fremover, før de nordiske prisene skiller lag og faller fra mars og utover, sier Myhre.

Han sier 2021 ser ut til å bli et normalt år med tanke på kraftprisen, som anslås å bli på rundt 30 øre per kWh gjennomsnittlig.

– Det er tre ganger så høyt som året før, vel å merke, sier Myhre.