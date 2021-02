Kontroll på alle beboere etter brann

Brannvesenet skriver på Twitter at det brenner i en blokk. Det ble meldt om åpne flammer, men politiet har nå fått kontroll på brannen i leiligheten.

– Brannen i startleiligheten er slått ned, men det er varme- og røykutvikling på loftet. Våre mannskaper gjør alt de kan for å komme til på loftet for å få kontroll, sier vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven.

– Ett sted på loftet har det brent gjennom taket, og det er åpne flammer. Vi slokker fra liften. Samtidig pågår det røykdykkerinnsats og slokking opp fra begge trappeløpene i blokka, sier vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven rett før kl.17.



Operasjonsleder i politiet Merete Kvål forteller til TV 2 at det er elleve registrerte beboere på adressen. Politiet melder at de har kontroll på alle på adressen, og at det ikke er meldt om personskader.