Her holder Derek (91) og Margaret (91) hender for siste gang

91-åringene Derek og Margaret Firth var gift i 70 år. Nylig fikk ekteparet tatt et siste farvel før begge døde med covid-19.

Til tross for at det engelske ekteparet Derek og Margaret Firth opprinnelig var innlagt ved hvert sitt sykehus, fikk ungdomskjærestene møttes og tatt et siste farvel.



Margaret og Derek døde begge med covid-19, men ble ifølge Manchester Evening News lagt inn på sykehus av andre årsaker.

Hyller helsetjenesten

Margaret ble innlagt først, ved Wythenshawe Hospital i Manchester. Hun ble senere overflyttet til Trafford General Hospital. Så ble ektemannen innlagt ved Wythenshawe, men da legene så at Margaret ble svakere, ble også han overflyttet til Trafford for å kunne ta farvel.

Datteren Barbara Smith (50) hyller den statlige helsetjenesten i Storbritannia, kalt National Health System (NHS), for å ha arrangert et siste møte mellom foreldrene.

– Jeg fikk en telefon med beskjed om at legene ikke så noen bedring hos moren min. De trodde ikke at hun hadde mye tid igjen og vi ble spurt om vi ville besøke henne, forteller Smith.

Fikk nytt giv

Datteren forteller at faren ikke nølte ett sekund da han fikk tilbudet. Dette til tross for at han mest sannsynlig ble smittet av koronaviruset som følge av sykehusbyttet.

– For å være ærlig tror jeg ikke han ville gjort noe annerledes. Det var ikke et alternativ for ham å ikke møte henne, sier Smith.

Hun sier at moren Margaret lyste opp da Derek ankom Trafford General Hospital.

– Hun spurte ham hvor han hadde vært. Deretter så det ut til at hun ble bedre, det virket som møtet ga henne nytt giv, sier Smith.

– Det var et trist øyeblikk, men det var fantastisk at de var der sammen, legger hun til.

Døde med tre dagers mellomrom

Derek døde først, søndag 31. januar, før Margaret gikk bort tre dager senere.

Ekteparet hadde bodd i byen Partington store deler av livet og ble kjærester allerede da de var 14 år gamle. Derek og Margaret giftet seg sju år senere, fikk fem barn og etterlater seg også elleve barnebarn og fire oldebarn.

UNGDOMSKJÆRESTER: Derek og Margaret Firth ble kjærester allerede som 14-åringer. Foto: MEN MEDIA

Datteren beskriver foreldrene som reiseglade og sosiale, at Margaret helst spilte bingo, mens Derek likte godt å spille domino på pubben.

– De elsket å ha det gøy og å nyte livet til det fulle, sier Barbara.

Margaret begynte sin arbeidskarriere som lærling i maskinist-faget, men jobbet senere som renholderske ved Broadoak School i Trafford. Derek begynte som slakter før han avsluttet arbeidslivet som lagerarbeider.