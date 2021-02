Nille felt for markedsføring til barn

Et Disney-leketøy med godteri solgt hos Nille bryter retningslinjer for markedsføring, mener Matbransjens Faglige Utvalg (MFU).

Klagen omhandler en leketøysvifte med godteri. Leketøyet hadde en design av disneyfiguren Elsa fra Frost-universet.

Utvalget skriver at de mener at kombinasjonen av leketøy og godteri tas i bruk for å selge mer av godteriet. Produktet er utformet slik at leketøyet også er emballasje for godteriet, men godteriet fremstår som underordnet leketøyet.

Det bryter med MFUs retningslinjer når det gjelder markedsføring, ifølge utvalget.

Nille har tatt produktet ut av sitt sortiment som følge av klagen.

