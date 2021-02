DN-journalist: – Dette er den mest romantiske gaven du kan gi på valentinsdagen

Ifølge journalist i Dagens Næringsliv og forfatter Jorun Aartun er det absolutt mulig å gjøre samboerkontrakten til noe fint og romantisk. Sammen med DN-kollega Anita Hoemsnes har hun skrevet boka «Penga og livet», der de blant annet ser på parøkonomi.

– Man tenker kanskje ikke at det å ta pengepraten piffer opp den romantiske kvelden, men det er en stor kjærlighetserklæring, forteller Aartun til God morgen Norge

– Det betyr jo at man er så glade i hverandre at man er villige til å sikre hverandre økonomisk – også hvis det blir slutt.

Hun mener en samboerkontrakt er særs romantisk, og at jo lykkeligere du er, jo bedre er det å ta opp temaet. Ønsker man å sikre den andre partneren vet et eventuelt brudd, vitner det om at man har et godt forhold, forklarer hun.

Utsetter praten

På privaten er Aartun samboer og har to små barn på halvannet og tre år. Hun innrømmer at det tok lang tid før de selv skrev samboerkontrakt.

FAMILIE PÅ FIRE: Jorun, sammen med samboeren og deres to små barn. Foto: Privat

– I ettertid har jeg skjønt at det var å gamble med egen økonomi.

Hun har full forståelse for hvorfor en slik kontrakt kan være vanskelig å ta tak i, og innrømmer at hun selv har følt på den økonomiske berøringsangsten.

Forfatteren forteller at mange er redd for at partneren skal trekke konklusjonen om at den andre er på vei ut av forholdet når slike avtaler tas opp.

Og da kan jo valentinsdagen være et ypperlig påskudd. Oppfordringen er klar: Sett dere ned – med eller uten rødvin – og skriv en samboerkontrakt.

Se intervjuet øverst i saken!

Slik tar du det opp

Aartun mener den beste tipset er å begynne med det man faktisk er enige om, før man går løs på de vanskelige tingene.

– Se på fellesøkonomien først. Kanskje man kan lage et felles sparemål, eller sammen jakte på lavere boligrente eller en billigere strømleverandør, forklarer Aartun.

Hun mener noe av det viktigste er å gjøre pengepraten til noe hverdagslig og udramatisk og å finne en rettferdig fordeling av forbruk og langsiktige investeringer.

– En samboerkontrakt er viktig fordi ingen lov regulerer hvordan verdiene skal deles hvis det blir slutt, slik det er når man er gift. Dere blir regnet som to økonomiske individer, forteller Jorun Aartun til God morgen Norge.

Hun understreker at det viktigste er at man setter opp en oversikt over hvem som eier hva, og hva man eier sammen. Det sammen gjelder gjeld og eiebrøk. Hun understreker at samboerkontrakten kun gjelder når begge lever og anbefaler alle å skrive et testamente i tillegg.

Kvinnene taper

Vi har kommet langt i likestillingen, men Aartun mener det er et stykke igjen før vi når en reell økonomisk likestilling.

– Kvinner tjener mindre enn menn, vi har mindre formue enn menn, vi eier færre aksjer og sparer mindre i fond. Vi blir sjeldnere sjefer, jobber mer deltid og gjør mer husarbeid.

Derfor er det ekstra viktig at kvinner har et bevisst forhold til egen økonomi i et samboerforhold. Hun understreker at penger ikke er alt i livet, men at det gir makt, trygghet og frihet.