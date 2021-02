Mann må i fengsel for mishandling av familien i en årrekke

En mann i 50-årene er dømt til fire og et halvt års fengsel og må betale 11,6 millioner kroner i erstatning for vold og mishandling av ektefellen og stebarna.

Ifølge dommen skjedde den psykiske og fysiske mishandlingen over mange år, fra 2004 til 2016. Den lokale tingretten beskriver det som et «terrorregime med kontinuerlig vold», skriver VG.

Mannen erkjente under rettssaken delvis straffskyld, men retten mener han bagatelliserte hendelsene og heller ikke viste noen form for anger.

Samtidig kritiserer retten barnevernet, som de mener burde ha fanget opp volden stebarna og ektefellen ble utsatt for. Ifølge dommen var representanter for barnevernet på flere besøk hos familien, og barnevernet mottok også bekymringsmeldinger om at det kunne være fare for vold i familien. Sakene ble imidlertid henlagt fordi moren avviste dette da hun ble konfrontert.

Årsaken til at de tre fornærmede er tilkjent 11,6 millioner kroner i erstatning, er at alle har utviklet alvorlige psykiske diagnoser, og ingen av dem er i arbeid. Retten mener skadene de er påført, er så store at det er lite sannsynlig at de vil kunne stå i arbeid i framtiden.

Mannen vil ta stilling til om han vil anke dommen når den formelt blir forkynt 15. februar. Påtalemyndigheten har varslet at de ikke vil anke.

