Norsk gull i VM-åpningen etter skytedrama: – Veldig lettet

Se Marte Olsbu Røiselands dramatiske sisteskyting øverst!

Onsdag var det klart for miks-stafett i skiskytter-VM i slovenske Pokljuka. Fire ganger med 7,5 kilometer skulle fullføres, og for første gang i VM-historien skulle kvinneløperne avslutte konkurransen.

VM-debutant og vinterens store komet Sturla Holm Lægreid (23) gikk først ut for det norske laget, som også besto av Johannes Thingnes Bø (27), Tiril Eckhoff (30) og Marte Olsbu Røiseland (30).

Etter knallsterke løp fra debutant Holm Lægreid og Thingnes Bø, fulgte kvinnene opp da seieren skulle sikres. Eckhoff sendte Røiseland ut på ankeretappen med en komfortabel ledelse på godt over halvminuttet.

Da skulle det bli litt dramatikk. På siste etappen skapte sistnevnte spenning med hele tre bom på stående skyting, men hun holdt hodet kaldt på det aller siste skuddet og slapp strafferunde. Dermed var gullet i boks.

– Jeg er veldig lettet. Det er litt blandede følelser, jeg er fornøyd med gull, og Sturla, Johannes og Tiril leverer bra. Jeg gjør det bra til siste skyting, så... Jeg skjønner ikke hva jeg holder på med. Heldigvis hadde jeg forspranget vi trengte. Gullet er deres fortjeneste, ikke min, konkluderer Røiseland til NRK.

Lagkameratene var lettet etter triumfen.

– Det var ikke servert på forhånd det her. Det at alle gjorde gode etapper i dag, det er det som er det viktigste i dag, og at vi får en god følelse. Utrolig moro å få VM-gull i sitt første renn, sier Holm Lægreid til TV 2 etter seieren.

– Marte kommer her og lager litt for masse spenning, ler Bø i intervju med NRK.

Norge vant 27 sekunder foran Østerrike og 30,6 foran Sverige.

Sterk debut og utklassing av Bø

Det ble litt av en drømmestart for mesterskapsdebutant Holm Lægreid, med fullt hus på første liggende skyting og ut til ledelse.

– Jeg hadde sett for meg at det kan skje, så jeg prøvde å ikke la meg stresse av det. Jeg gikk mitt eget løp og var i god flyt og tenkte mer på sisterunden og på siste stående, sier debutanten.

På stående ble det én bom i snøkavet og Holm Lægreid var fjerdemann ut før hans siste runde. 23-åringen, som er nummer to i verdenscupen, gikk inn som nummer tre til veksling, likt med Frankrike og fire sekunder bak Hviterussland.

Nestemann ut var Thingnes Bø som tok igjen franskmennene og kanadierne og gikk ledende ut fra liggende skyting med ett ekstraskudd. Sogningen føk i fra konkurrentene i sporet og leverte en lynrask stående serie. Så raskt at han selv med én bom gikk ut 22,5 sekunder foran Frankrike. Ledelsen bare økte og økte og Thingnes Bø sendte Tiril Eckhoff ut på tredje etappe hele 39,2 sekunder foran de franske konkurrentene.

– Først og fremst så lurte vi på om smørerne hadde knekt koden og det har de definitivt gjort, sier 27-åringen som gikk som et olja lyn i sporet.

– Skytemessig er jeg godt fornøyd. Jeg lader bra ekstraskudd selv om jeg bommer. En godt gjennomført etappe, oppsumerer Bø.

Dramatisk avslutning

Eckhoff fortsatte den gode tedensen i sporet, men måtte bruke to ekstraskudd for å få ned de fem blinkene. Da tok Frankrike litt innpå, og gikk ut 29,5 sekunder bak Norge. Seieren var likevel aldri truet.

Eckhoff har tidligere slitt på stående skyting i stafettsammenheng, og onsdag måtte det også to ekstraskudd til for fem treff. Det gjorde imidlertid ingenting da Frankrike sprakk fullstendig og måtte ut i strafferunde. Ledelsen var økt til 37,9 sekunder, denne gang til Ukraina. Røiseland ble sendt ut på den historiske sisterunden, da kvinnene skulle avslutte en VM-miks-stafett for første gang.

– For min del var det godt å ha forsprang og kjenne på VM-nervene, sier Eckhoff som ble overrasket over publikumslyd på anlegget.

– Marte er jo god, så hun tar det hjem, spådde Eckhoff om Røiselands ankeretappe.

Spådommen viste seg å bli rett, men det skulle bli dramatikk på siste skyting. Da det skulle avgjøres, måtte arendalskvinnen bruke tre ekstraskudd for å få ned blinkene. Hun holdt nervene i sjakk og gikk til slutt enkelt inn til triumf i Slovenia.

– Jeg oppfattet ikke før jeg var ferdig at jeg hadde tre bom. Jeg tenkte, "er det mulig?". Jeg tok meg tid og tok ett og ett ekstraskudd og det gikk så det er jeg veldig fornøyd med, oppsummerte Røiseland til NRK.