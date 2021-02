Hockey-Norge fortviler over manglende Høie-svar

– Jo kortere tid vi får, jo verre er det. Det er uforutsigbarheten det er forferdelig å forholde seg til.

Generalsekretær i Norges ishockeyforbund, Ottar Eide, fortviler over usikkerheten som råder i norsk topphockey.

18. januar besluttet regjeringen å stanse alt av seriespill i toppidretten i to uker. Hockeylagene forberedte seg på oppstart igjen etter en lang pause 3.februar, men bare fire dager før oppstart kom kontrabeskjeden. Stansen forlenges frem til 16.februar.

– Vi trenger mer en et kvarter å forberede oss på. Det er ikke bare å si at: "I kveld møtes vi." Flyreiser, bussreiser, alt skal planlegges. Hver kamp krever struktur. Ikke minst skal spillene også være klare. Blir oppbyggingen for kort og uforutsigbar er det ikke bra helsemessig for spillene heller, sier Eide.

Nå har lagene i Fjordkraftligaen igjen satt en ny dato for spill igjen 18.februar. Men da TV 2 møtte Helse- og omsorgsminister, Bent Høie, onsdag kunne ikke han svare på om seriespill kan tillates neste uke.

– Vi jobber med hva som skal være tiltaksnivået nasjonalt, og der sa jo også FHI og Helsedirektoratet at de jobber med å komme med anbefalingen til regjeringen. Så snart vi får de anbefalingene, skal vil vi ta stilling til det, og da vil han også få svar på de spørsmålene, sier Høie til TV 2.

Helseministeren forklarer videre at det ikke kan gjøres unntak for idretten slik smittesituasjonen er nå. Han poengterer at barneidretten vil gå først i neste tiltaksvurdering.

PRESSEKONFERANSE: Bent Høie ga siste nytt om koronasituasjonen onsdag. Foto: Ida-Marie Vatn

– Helsedirektoratet og FHI, når de gjør denne vurderingen, da er de enig med regjeringen om at barn og unge må prioriteres først. I en situasjon der vi ikke bør ha store lettelser er det likevel mulig å se på noe sånn at barn og unge får en mindre del av byrden i en sånn situasjon vi er i nå.

Forventer snarlig avklaring

Den generelle smitten i samfunnet minker, men usikkerheten rundt flere muterte virusvarianter gjør situasjonen usikker. Så usikker at regjeringen blant annet forlenger innreiserestriksjonene frem til 28.februar og viderefører store deler av de nasjonale restriksjonene.

– Det er ikke sikkert vi kan spille kamp 18.februar dersom vi ikke får beskjed før 16, poengterer generalsektretæren.

– Bør dere få et svar før helgen?

– Det er det vi forventer. Det er yrket til de spillerne her. Det er en jobb de har. De skal prestere. Vi kommer innunder toppidrettsprotokollen og sånn sett hatt en særbehandling fordi vi har en strengere protokoll.

FRUSTRERT: Ottar Eide håper på et raskt svar fra Bent Høie om gjenåpning av toppidretten. Foto: Terje Pedersen

– Det muterte viruset kan dukke opp hvor som helst. På en byggeplass, frisørsalong eller andre steder i samfunnet. De stenges ikke og da bør man ikke stenge toppidretten heller. Vi kommer til å spille uten tilskuere, vi vil teste spillere og støtteapparat før hver kamp i tillegg til å stramme inn andre deler av protokollen, lover Eide.

Høie sier han forstår frustrasjonen til Idretts-Norge.

– Jeg har stor respekt for at dette er yrkene til folk.

– Vi har kastet opp ned på alt

Dersom ishockeyforbundet ikke har fått noe svar før helgen vil de på styremøtet på mandag ta en beslutning på om de må kaste hele planen igjen.

– Der må vi bestemme om vi kan sluttføre 36 seriekamper og et redusert sluttspill i april eller om det ikke lar seg gjennomføre. De som spiller i førstedivisjon, Fjordkraft og kvinnenes eliteserie vil alle bli berørt. Vi har kastet opp ned på alt vi har gjort i lang tid på nytt, på nytt og på nytt. Det tærer på motivasjonen.

– Det spilles ishockey på toppnivå i hele Europa mens Norsk ishockey stenges ned i så lang tid.

21. mai skal herrelandslaget i ishockey etter planen spille VM i Riga, men de er helt avhengige av treningskampene som er planlagt på forhånd for å være godt nok rustet. Det er planlagt seks kamper, men de kan trolig ikke spilles i Norge. Hockeyforbundet ser nå på muligheten for å spille de utenlands.

– Vi diskuterer det i kampene før VM. Vi har tre dobbelkamper. De vurderer vi om vi skal spille i Sverige i stedet. Vi skal i et nordisk møte for å diskutere det. Det kan også være at de spilles i Riga. At vi reiser dit tidligere.