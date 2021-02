Opplevde selv dramatisk fødsel – nå melder Tajik seg på fødeopprøret

– Det var en litt tøff start. Jeg fikk komplikasjoner og måtte bli på sykehuset, sier nybakt mor Hadia Tajik (37). For henne var det ekstra trygt at ektemannen Kristian Skard fikk være med, da datteren Sofia ble født i januar. Hun synes det er brutalt at mange partnere knapt får være med på fødestua under pandemien.

Hadia Tajik triller barnevogn i Bjørvika. Det er bare fem uker siden hun fødte sitt første barn.

– Hun liker kos og hun liker å blir båret omkring, og det synes jo mor og far er veldig stas, sier Tajik om datteren Sofia.

FORELDRE: Hadia Tajik og ektemannen Kristian Skard ble foreldre i januar

Hun er oppkalt etter moren hennes, Safia. De første ukene var krevende, fordi det var en komplisert fødsel. Nå sover Sofia godt i vognen, mens mamma gjør et av få intervjuer så langt i mammapermen.

– Hun liker ikke å legge seg, det har hun vel til felles med de fleste babyer, ler Tajik. Gjennom store deler av intervjuet rugger hun på Sofia, så hun ikke skal våkne.

– Trygt å ha Kristian

Ap-nestlederen støtter «føde-opprøret» under pandemien. Hun er engasjert når hun snakker om sin egen fødsel og faren til Sofia, Kristian Skard. Hun giftet seg med den tidligere journalisten , nå kommunikasjonsrådgiveren i fjor.

VIKTIG MED STØTTE: Hadia Tajik ble mamma til Sofia den 4 januar 2020. Hun forstår godt de som frykter å måtte gå gjennom opplevelsen alene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Til nå har over 29 000 skrevet under på kampanjen «La partner få være med på fødsel og barsel». Mange kvinner har vært nødt til å føde alene under koronapandemien. Etter fødselen har mange partnere måttet forlate mødrene allerede to timer etter fødselen av smittevernhensyn.

– Jeg synes man burde ha krav på å få være tilstede under partnerens fødsel. Det betyr så mye for kvinnen som føder, å ha partneren sin med seg, sier hun.

Tajik forstår veldig godt de som nå frykter å gå gjennom kanskje livets største og skumleste opplevelse alene. Ofte får partner nå være med sent under fødselen, og må forlate sykehuset bare et par timer etter at barnet er født. Av hensyn til faren for smitte.

– Det synes jeg er brutalt. Det synes jeg helseministeren bør ta tak i, sier hun.

– Hva betød det for deg å ha Sofias pappa med?

– Det betydde masse. Det var veldig betryggende. Kristian er så flink med henne, skryter hun.

Både for henne og for datteren at han var med på hele fødselen, og både før og etter.

MAMMAPERM: Hadia Tajik er for tiden i permisjon, men holder likevel et blikk på høstens valg. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer MAMMAPERM: Hadia Tajik er for tiden i permisjon, men holder likevel et blikk på høstens valg. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer MAMMAPERM: Hadia Tajik er for tiden i permisjon, men holder likevel et blikk på høstens valg. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Litt politikk i mammapermen

Helt frakoblet politikk er hun ikke. Tajik har vært redaktør for boka «Derfor er jeg sosialdemokrat».

I boka bidrar 23 forskjellige sosialdemokrater med sine historier. Det er både en selvransakende og kritisk bok. Blant annet om partiet har for stor avstand, til det som foregår rundt middagsbordet hjemme hos folk. Et annet spørsmål er om det blir for mye politikerspråk.

– De som kommer til Kongens bord, er de som klarer å snakke sånn som man snakker rundt middagsbordet, når man skal snakke om de kompliserte politiske sakene, innrømmer hun.

Ap ligger rett over 21-tallet på gjennomsnittet av meningsmålingene så langt i februar. Senterpartiet er hakk i hæl, og fortsatt har ikke partileder Slagsvold Vedum avklart om han vil være statsministerkandidat eller ikke.

– Ville det vært enklere om Slagsvold Vedum avklarte dette?

– Altså, Trygve får bare snakke for seg sjøl, han, så får vi snakke for oss. Vi har en statsministerkandidat og det er Jonas Gahr Støre, sier hun.

Selv med stort rødt-grønt flertall for øyeblikket, advarer hun mot at regjeringsmakten kan glippe.

– Vi må ikke ta noe for gitt og tro at det bare ordner seg, mens tiden går, sier hun. Det må beinhard jobbing til i valgkampen, minner hun om.