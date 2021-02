Trekker seg plutselig i finaleuka – avslører hemmelig avtale

I tirsdagens episode skulle det avgjøres hvilke seks kjendiser som fikk fortsette til de såkalte «gårdskonkurransene» i finaleuka på Farmen kjendis.

I første konkurranse, øksekast, sikret idrettsoffiser Lasse Løkken Matberg (35) og komiker Terje Sporsem (44) seg de to første plassene.

Deretter klarte skuespiller Sølje Bergman (45) og kunstner Öde Spildo Nerdrum (25) å kapre de neste to plassene, gjennom hinderløypa.

Til slutt skulle de siste to plassene avgjøres ved hjelp av en kunnskapskonkurranse mellom influenser Anniken Jørgensen (24), idrettsutøver Kine Olsen (26), værmelder Eli Kari Gjengedal (49) og komiker og radioprogramleder Espen Thoresen (62).

Da valgte Thoresen plutselig å trekke seg.

– Jeg synes at akkurat nå var en passende anledning til å takke for meg, sier Thoresen i programmet.

TRAKK SEG: Komiker og programleder Espen Thoresen trakk seg like før siste kvalifikasjonsrunde til gårdskonkurransene i finaleuka. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Strevsom reise

62-åringen, som er kjent som både komiker og programleder i radio og TV, fikk et turbulent opphold på Farmen kjendis.

Etter å ha havnet i munnhuggeri med fotballspiller John Arne Riise (40) i første uke, vært i to tvekamper på rad – hvor han tapte den siste, kranglet med artist Mira Craig (38) på Torpet kjendis og deretter kjempet seg tilbake på Lundereid gård hvor han havnet i nok en intrige om kokos-mysteriet, kjente Thoresen at det begynte å bli nok.

– I motsetning til mange andre som hadde surfet seg frem til finalen, så hadde jeg vært i kamper hele tiden. Jeg hadde en ganske strevsom reise, forteller Thoresen til TV 2 på telefon.

«OVERLEVDE» TORPET KJENDIS: Espen Thoresen ble sendt til Torpet kjendis i uke 3, hvor han møtte blant annet Svein Østvik, Markus Bailey, Linni Meister og Mira Craig (ikke på bildet). To uker senere kom han seirende ut derfra og fikk returnere til Farmen-gården, Lundereid. Foto: Alex Iversen/TV 2.

62-åringen forteller at han kom til et punkt hvor han ikke orket mer, og at målet hans var å komme til finaleuka.

– Så sto jeg der i finaleuka, og bonusbarna mine hadde gledet seg til å se meg i hinderløypa. Så etter å ha fullført den, så var mine mål oppnådd, sier Thoresen.

FOR BONUSBARNA: Thoresen fullførte hinderløypa fordi bonusbarna hadde gledet seg til å se ham der. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Lagde «forbrytersk pakt»

I programmet velger Thoresen å trekke seg like før han skulle konkurrert i kunnskap mot de tre andre deltakerne, Gjengedal, Jørgensen og Olsen.

Exiten kommer tilsynelatende overraskende på for de to sistnevnte, men Thoresen kan avsløre at han etter planen skulle trekke seg sammen med enda en deltaker. Det gikk derimot ikke helt som de hadde tenkt.

– Öde foreslo at vi skulle trekke oss, for vi ville til Langesund og ta en fest. Men så kom jo han på andreplass, og han blir direkte kvalifisert. Så dermed sto jeg igjen alene. Det var egentlig en liten «forbrytersk pakt» mellom Thoresen og Nerdrum, humrer komikeren.

Selv om Nerdrum gikk videre, vurderte ikke Thoresen å fortsette selv.

– Jeg husker ikke detaljene, men da hadde jeg vel allerede sagt ifra til produksjonen at jeg trakk meg, forteller han.

AVTALTE Å TREKKE SEG: Thoresen og Nerdrum fikk et nært vennskap inne på Farmen kjendis, og avtalte til slutt å trekke seg etter hinderløypen. Da Nerdrum kom på andre plass og ble direkte kvalifisert, gikk planen i vasken. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Ute etter heder og ære

TV 2 har også snakket med Nerdrum, som bekrefter at planen om å trekke seg stemmer. 25-åringen hadde ingen tro på at han ville komme videre fra hinderløypekonkurransen, og han hadde, som Thoresen, mistet motivasjon til å fortsette mot finalen.

– Han begynte å snakke om at han skulle trekke seg, og da sa jeg «Vet du hva, jeg tror jeg gjør det jeg også etter denne konkurransen». Det var så masse venting også, så jeg hadde virkelig ikke noe motivasjon. Derfor sa jeg bare «Når jeg taper nu, så trekker vi oss samtidig». Men så gikk det jo plutselig min vei, sier Nerdrum til TV 2.

Thoresen mener han og Nerdrum hadde et annet mål med oppholdet enn de andre deltakerne.

– Da Öde kom med det forslaget, så var jeg «all in», for verken Öde eller jeg hadde noen som helst ambisjoner om å vinne finalen. Vi var ute på en filosofisk dannelsesreise, vi ville oppleve noe, lære noe og kanskje bli litt klokere, mens de andre som var der var ute etter heder og ære. Det var ikke vi. Så det var to forskjellige leire, og jeg hadde ikke noe mer å gi, forteller Thoresen til TV 2.

Siden 62-åringen trakk seg, står det mellom Gjengedal, Jørgensen og Olsen i kunnskapskonkurransen. Kun to av dem går videre i Farmen kjendis-finaleuka.

