Fengslet for gullsmed-brekk etter mer enn seks år på rømmen

ÅLESUND (TV 2) I over seks år har denne albaneren vært på rømmen etter et stort gullsmed-brekk i Ålesund. I dag ble han fremstilt for varetekt.

– Mannen har vært etterlyst via Interpol. Han ble pågrepet da han krysset grensa mellom Albania og Nord-Makedonia i desember og nå overlevert norske myndigheter, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Det var i august 2014 at tre personer brøt seg inn i lokalene til gullsmed Egil Kvamsås på Moa kjøpesenter i Ålesund. Gjerningspersonene fikk med seg flere kilo gull, diamanter og sedler til en samlet verdi på over to millioner kroner.

Kort tid etter ble to mann pågrepet og senere dømt til fengsel i to år og tre måneder og to år for gullsmed-brekket. I dag ble en mann i 40-årene fra Albania fremstilt for varetektsfengsling i Sunnmøre tingrett.

– Mannen har samtykket til fengsling i fire uker. Vi forbereder nå straffesak slik at vi endelig får dømt den siste personen vi mener var involvert i innbruddet, sier Häber.

Albaneren har i avhør med norsk politi erkjent å ha vært involvert i saken.

– Han innrømmer at han er på bildene tatt av overvåkingskameraet, men sliter ellers med hukommelsen om hva som skjedde den aktuelle natta, sier politiadvokat Häber.