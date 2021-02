Den beste vinen til skrei

Visste du at skreien også omtales som kjærlighetsfisken? Se her hvilken drikke sommelier Liora Levi mener er perfekt til skreimåltidet.

Skrei er torsk, men ikke all torsk blir til skrei. Skrei er nemlig torsk som vokser opp i Barentshavet. Når vi fisker skrei, har den svømt tusenvis av kilometer fra Barentshavet for å treffe sin utkårede. Dette skjer på det samme stedet der den selv ble unnfanget for minst fem år siden. Og dette skjer i havområdene rundt Lofoten og Vesterålen.

Skreisesongen er nå i full gang, og skreien kan varieres til det uendelige med både ulike tilberedningsmetoder som koking, ovnsbaking, steking eller syrefermentering (ceviche), og forskjellige typer grønnsaker og metningstilbehør.

Sommelier og vinekspert Liora Levi har plukket ut en hvitvin, to rødviner og en alkoholfri eplemost som perfekt selskap til skreimåltidet.

Hvitvin til skrei

Lisa Bunn Wintersheim Riesling 2019, Rheinhessen, Tyskland, kr 195,-(bu)

– Dette er en frisk og fruktig riesling som passer godt til delikate og lettere retter av skrei, gjerne hvor fisken er kokt eller ovnsbakt med tilbehør av grønne grønnsaker som erter, sukkererter og asparges, eller med en frisk salat, forklarer Levi.

Rødvin til skrei

Fenocchio Barbera d'Alba Superiore 2018, Piemonte, Italia, kr 174,90 (basis)

– Dette er en saftig barbera fra Piemonte som er vel så god til mat som til kos, gjerne sammen med litt kraftigere tilbehør som rødvinsmarinerte linser, potetpure eller med en rik kremet saus, sier Levi, som også har en rødvin til hun mener passer perfekt til skrei.



Truchard Pinot Noir 2018, California, USA, kr 244,40 (basis)

Enkelte rødviner er ypperlige til skrei. Om denne amerikanske vinen sier Liora Levi: – Dette er en delikat og saftig pinot noir-vin med god smak av røde bær og bløte tanniner. Denne er nydelig sammen med pannestekt skrei med ovnsbakte rotfrukter eller honning-glasserte grønnsaker.

Alkoholfritt

Eple & Ingefær, Norge, kr 69,50 (basis)

Man kan fint drikke alkoholfritt til skrei og Levi har plukket ut denne fra Polets hyller.

– Dette er en rik og fyldig eplemost med god smak av ingefær. Prøv denne til skrei med asiatisk vri, oppfordrer Liora Levi.

Rosa cocktail til morsdag og Valentine's

På søndag er det både morsdag og Valentine's. Det mange kanskje ikke visste er at skreien også omtales som Lofotens Casanova eller kjærlighetsfisken.

Den svømmer mer enn 1000 km hvert år tilbake til der den ble unnfanget for å treffe sin make.

Man trenger selvsagt ikke bare tenke rosa fordi det er Valentine's eller morsdag; nå i «mørketida» er det hyggelig med en liten cocktail- overraskelse når som helst egentlig. Den kan være både med eller uten alkohol.

Rosa cocktail med akevitt

Meir Pink Aquavit, Italia, kr 449,90 (bu)

– Dette er visstnok en av verdens aller første rosa akevitter. Med smak av grapefrukt, lime, bergamot og karve. Akevitt og tonic har blitt den nye "GT'en" og med en skive grapefrukt på dette er både morsdag og Valentine's sikret, smiler Levi.

Rosa alkoholfri cocktail

Balholm Sprudlande Margaret, Vestlandet, Norge, kr 73,30 (basis)

– Dette er en herlig frisk og litt syrlig smak av rabarbra med innslag av eple. Et flott alternativ til alkoholfri aperitiff eller cocktails med mye og lang ettersmak, avslutter Levi.