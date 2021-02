Kokain verdt mange millioner kroner fløt i land i Sverige

Bagger med kokain ble i september kastet i sjøen fra et skip utenfor Sør-Sverige. Mottakerne havnet i havsnød, og til slutt havnet 69 kilo kokain hos tollerne.

To menn er tiltalt for særdeles grov narkotikasmugling, og en kvinne er tiltalt for medvirkning etter den mislykkede operasjonen ved kysten av Skåne. Ifølge tiltalen fikk mennene motorhavari og havnet i havsnød da de skulle ut og plukke opp den dyrebare lasten. De fikk hjelp av redningsmannskaper, mens kokainen seilte sin egen sjø.

Den ble til slutt oppdaget av en privatperson, som varslet myndighetene. På stranden ved Höganäs fant tollere 69 kilo kokain. Deler man det opp og selger til brukerne, har det en verdi på rundt 62 millioner kroner, anslår tollen.

De tiltalte nekter straffskyld i saken, som skal opp for retten 23. februar.

– Dette er en uvanlig måte å «smugle narkotika» på, og beslaget er ett av de største vi har gjort, sier visetollsjef Erik Friberg i Malmö.

Aktor Karl-Erik Esbo mener enda mer kokain kan ha blitt kastet på havet. Ubekreftede opplysninger i etterforskningen tyder på at det var snakk om et parti på 100 kilo.

