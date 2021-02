Hyttekommunene forbereder seg på storinnrykk

Med under to uker til vinterferie, har landets største hyttekommuner for lengst begynt forberedelsene til storinnrykk.

På en pressekonferanse onsdag gjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) det klart at Regjeringen vil komme med mer informasjon om vinterferien fredag.

Men allerede nå kommer de med en klar beskjed om ikke å reise til utlandet.

Rådet, som har vært blant Utenriksdepartementets reiseråd det siste året, kan ha bidratt til at enda flere velger å legge ferien sin til hytteområdet innenfor landets grenser.

Forbereder seg på mange besøkende

TV 2 har snakket med ordførere og smittevernoverleger i Trysil, Ringsaker og Hol, som er de aller største hyttekommunene i landet.

Alle forbereder seg nå på at det kan bli mange nordmenn som strømmer til kommunene — og ønsker folk hjertelig velkommen, så lenge de følger kommunenes regler og anbefalinger.

Ordfører Petter Rukke (Ap) i Hol kommune vil absolutt ikke bruke ordet bekymret når han snakker om alle de besøkende som vil besøke kommunen i vinterferien.

God erfaring med smittevern

LANGRENN: Geilo er blant landets mest populære feriedestinasjoner og tilbyr både langrennsløyper og alpintanlekk. Foto: Tore Meek

Tvert imot ønsker han å dele området med både Øst- og Vestlendinger, der smitten har vært noe høy. Etter ett år med pandemi og smitteverntiltak, er kommunen etter hvert blitt godt vant til å håndtere høye besøkstall.

– Vi har fått mye erfaring med det i løpet av det siste året, og vi har godt smittevern både i skiheisene og i butikkene. Skianleggene har hele tiden vært opptatt av å lage seg gode rutiner for smittevern.

– Vi ønsker å dele det store arealet vi har med flere, og det tar vi også hensyn til ved at vi har høyt fokus på beredskap, sier ordføreren.

Han synes det er viktig at de som er friske får bruke hytta si.

– I disse tider er det viktig å komme seg på hytta og nyte de store flatene og gode skiforholdene, fortsetter han.

Klukke understreker at de føler seg forberedt på at en stor folkemengde vil besøke dem i vinterferiene.

– Vi bygger på erfaringen vi gjorde oss i julehelga, der det var hadde veldig mange besøkende, legger han til.

Strenge smitteverntiltak

Kommunen har i likhet med noen av landets største kommuner, munnbindpåbud på butikker og fellesområder. Butikker og vinmonopoler har også egne vakter som stiller opp dersom det blir mye folk, informerer han.

Klukke understreker imidlertid at kommunen følger smitteutviklingen i kommunene, og at det kan komme nye anbefalinger.

Landets største hyttekommune, Ringsaker, har drøyt 7000 fritidsboliger.

Utfordrende med ustabil smittesituasjon

Kommuneoverlegen i Ringsaker sier imidlertid at det er en utfordring at smittesituasjonen nasjonalt er ustabil. Hun er spent på om de nasjonale retningslinjene kommer til å bli fulgt.

SPENT: Kommuneoverlege i Ringsaker kommune er spent på om folk kommer til å følge de nasjonale retningslinjene. Foto: Privat

– Fraråder kommunen noen å reise på hytta i vinterferien?

– Hvis alle som bor i kommuner med strengere tiltaksnivå følger de nasjonale retningslinjene, reiser med egen husstand, unngår besøk og unngår sosiale møteplasser i hyttekommuner, så tenker jeg at de kan reise på hyttene sine, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes i Ringsaker kommune. Hun legger til:

– Men det er en forutsetning at man da følger de føringer som gjelder.

I henhold til de nasjonale retningslinjene bør de som kommer fra disse kommunene handle i egen kommune før de reiser. Kommuneoverlegen sier at dersom du har strengt nødvendige ærend, kan du gjennomføre disse når det ikke er mye folk.

Samtidig oppfordrer hun besøkende til å holde nødvendig avstand og sette seg inn i råd og regler til hyttekommuner.

– Må ha tillit til folk

– Jeg tenker at vi må ha tillit til at de nasjonale anbefalingene blir fulgt. Hele smittevernet er jo mye tillitsbasert.

Også hun forteller om et gjennomgående godt samarbeid mellom aktørene på Sjursjøen og kommunen under pandemien.

– Aktørene tar smittevernet på høyeste alvor, og kommunen har hele tiden hatt tett dialog om nettopp viktigheten av dette. Det har så langt under pandemien ikke vært noen kjente utbrudd som kan knyttes til hyttene på Sjursjøen, sier kommuneoverlegen.

Eikenes understreker at hver enkelt person har et kjempestort ansvar, og tror og håper at folk tar på alvor.

VINTERFERIE: Trysil kommune ønsker folk velkommen i bakken i vinterferien. Foto: Kjetil Bjerke

Trysil kommune er vant til å få nærmere 50 prosent av sine besøkende fra utlandet. Det siste året har imidlertid hyttekommunen fått enda flere besøkende av nordmenn.

– Viktig med regler og rutiner

– Allerede i fjor sommer begynte vi forberedelsene til å kunne drive anlegg i en slik situasjon som vinterferien er. Da så man at det kunne bli en lang periode med korona, sier Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp).

Kommunen erfarer at det så langt har gått greit å etterleve smitterådene.

Ordfører Trysil kommune, Erik Sletten (Ap). Foto: Privat

Som landets største vinterdestinasjon, understreker ordføreren at det er viktig med gode regler og rutiner.

Han forteller at det helt siden i fjor sommer har vært mye folk på hyttene sine.

– Når man ikke får dra på utenlandstur, har folk brukt hyttene veldig aktivt. Jeg opplever at hytteeierne er flinke til å følge anmodningene, sier Sletten.

Trysil-ordføreren gjør det imidlertid klart at selv om det er vinterferie, er det ikke ferie for korona.

– Korona er ikke over, og man må ikke tro at det er andre regler som gjelder fordi man er på hytta, sier han.

Unner folk å komme seg ut

Sjef i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, unner alle familier, barn og unge og komme seg ut på ski og akebrett i vinterferien.

– I en tid der nesten den eneste muligheten til å være sammen er ute på ski, så bør en komme seg ut og nyte de gode snøforholdene, sier hun.

Hun understreker imidlertid at det ikke bare er skistedenes ansvar å følge smittevernet.

Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Når bedriftene er flinke med smittevern, har du som kunde ansvaret for at ikke du har en risiko for å dra med deg smitte. Ikke reis med andre enn kjernefamilien, sier hun.

I tillegg til å være smittefri selv, sier hun det er nødvendig at besøkende bruker munnbind og holder avstand.

Hun oppfordrer folk til å gjøre dette, uavhengig av om det er regel i din kommune.