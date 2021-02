Scoringen gjorde ham verdenskjent. Det som fulgte i etterkant, likte han ikke

Se scoringen som gjorde Samuelsen verdenskjent og hvordan Kasper Wikestad kommenterte den øverst!

Det er to år siden han la opp, men den tidligere midtbaneterrieren Jone Samuelsen huskes ikke bare for sin enorme løpskapasitet, pasningsfot og målgivende pasninger i løpet av sine 20 år som profesjonell fotballspiller på toppnivå i Norge.

– Da jeg kom inn i garderoben og bare ble møtt med latter av lagkameratene begynte det å gå opp for meg Jone Samuelsen

Samuelsen ble nemlig verdenskjent da han fra egen banehalvdel headet inn 3-1-scoringen i seieren over Tromsø i 2011. Avstanden til mål var på hele 58,13 meter og sørget for at den daværende Odd-spilleren satte ny, offisiell verdensrekord.

– Der og da tenkte jeg ikke over hvor sprø den situasjonen var, liksom. Jeg jublet jo, og syntes det var morsomt, men det var først da jeg kom inn i garderoben og bare ble møtt med latter av lagkameratene at det begynte å gå opp for meg. Jeg skjønte i ettertid, og spesielt på kvelden og dagen etterpå, at det var en ganske spesiell scoring. Så begynte ting å eskalere, oppsummerer Jone Samuelsen overfor TV 2.

Fremdeles henger diplomet fra Guinness World Records på veggen hjemme hos Samuelsen. For ingen andre har klart bragden med å score fra egen banehalvdel med en heading i etterkant.

BEVISET: Her er beviset på at Jone Samuelsen har verdensrekorden. Foto: TV 2

Ble kjent i hele verden

I ukene og månedene etter den smått surrealistiske scoringen ble plutselig midtbanespilleren fra Odd verdenskjent. Scoringen gikk viralt.

Store medier som BBC, ESPN, Sky Sports, The Sun, The Telegraph og The Guardian omtalte scoringen. Det samme gjorde flere titalls fotballblogger og internasjonale nyhetsbyrå. På YouTube gikk antall visninger av scoringen i taket.

Den fantastiske scoringen mot Tromsø med hodet fra midtbanen gikk verden rundt. Om og om igjen.

Men all oppmerksomheten som fulgte i etterkant kunne Samuelsen fint vært foruten.

– Først og fremst så var jeg ikke så veldig begeistret for å stille opp i intervju etter intervju, egentlig, sier Samuelsen om oppstyret som kom i kjølvannet av den vanvittige scoringen.

– Jeg har alltid forholdt meg til det som var der og da med tanke på media, og plutselig var det et stort internasjonalt press. Det kom fire-fem journalister fra Tyskland og fem-seks reportere fra England som plutselig skulle ha tak i deg. Jeg husker blant annet at jeg ble intervjuet av en radiokanal i England, og så kom plutselig BBC til Skien og lagde en reportasje. Men klubben likte nok oppmerksomheten og ønsket fokus på det, utdyper han.

Se video: Da BBC besøkte Skien (artikkelen fortsetter under videovinduet)

Måtte sette ned foten

Til slutt ble pågangen fra internasjonale medier så stor at Samuelsen satte ned foten. Han gikk til klubben og ga beskjed om at nok var nok.

– Jeg har alltid syntes det var greit å prate etter kamper, men jeg har aldri vært typen som har stilt opp på så mye mer for media, for eksempel hatt media med til sånn «hjemme hos»-reportasjer og lignende, konstaterer han, og legger til:

– Jeg ga beskjed til klubben, og vi ble sammen enige om at vi var ferdige med headingen. Det stoppet opp da jeg ga beskjed om at journalistene som ringte måtte henvende seg til klubben. Men det er jo en scoring som forfølger meg, da. Jeg huskes for den og scoringen mot Dortmund, ler han.

Etter verdensrekordscoringen ble det heftig spekulert i mediene om scoringen med hodet fra 58,13 meters hold var bevisst, eller om det rett og slett var flaks.

Nå avslører verdensrekordholderen at det egentlig aldri var meningen å score.

– Jeg husker ikke hvem som headet den tilbake til meg, men ballen kom litt overraskende på meg, og jeg prøvde egentlig bare å få den langt nok frem til at Magnus Myklebust kunne løpe gjennom. Det lå ingen andre tanker bak enn å få den lengst mulig opp på banen, røper han.

Se video: Her blir verdensrekorden offisiell (artikkelen fortsetter under videovinduet)

Valgte Haugesund fremfor Viking

Da Samuelsen la opp etter 2019-sesongen, hadde han fått med seg 277 kamper for Odd og plassert seg som nummer åtte på adelskalenderen over dem som har spilt flest kamper for Skiens-klubben.

Karrieren startet han i Sunde i Stavanger, og som så mange andre hadde han en ivrig far på sidelinjen. Han viste sitt talent i tidlig alder, og tok steg for steg.

– Det var meg, Trond Erik Bertelsen, Jan Kjell Larsen, Christian Grindheim og det kullet der som var så heldige å slippe til i 1. divisjon. Jone Samuelsen

– Jeg begynte å spille fotball i 5-6-årsalderen, og hadde en far som var veldig interessert og ivrig på breddenivå. Han trente laget vårt frem til 12-13-årsalderen, så trakk han seg etter hvert ut da jeg reiste til Haugesund, oppsummerer Samuelsen, og fortsetter:

– Jeg var vel det mange anså som et barnetalent, og hadde en evne til å ta nivået etter hvert, konstaterer han.

Et naturlig valg for Samuelsen ville vært å gå til Viking da han skulle begynne på videregående skole og samtidig satse videre på fotballen. Men valget falt på Rogalands-rival Haugesund.

– På den tiden mente jeg at Viking ikke hadde et opplegg jeg syntes var bra nok. Så ble det til at jeg reiste til Haugesund og begynte på idrettsgymnas. Der var det lagt godt til rette, og jeg fikk spille i 3. divisjon fremfor et toppet juniorlag. Jeg fant ut at det var lurere å spille mot mannfolk i tidlig alder, sier han.

Debuten for Haugesunds A-lag fikk han i en alder av bare 16 år.

– Jeg hadde marginene på min side da jeg kom til Haugesund. Klubben hadde økonomiske problemer, og da røk egentlig hele A-troppen. Da måtte de bruke oss. Det var meg, Trond Erik Bertelsen, Jan Kjell Larsen, Christian Grindheim og det kullet der som var så heldige å slippe til i 1. divisjon. Jeg debuterte da jeg var 16, og spilte fast fra jeg var 17 år, minnes han.

GIKK OMSIDER TIL VIKING: Jone Samuelsen (foran) og Martin Martin Fillo, Viking jubler etter 1-0 scoring under eliteseriekampen mellom Viking og Strømsgodset på Viking stadion i Stavanger i 2008. Viking vant 1-0. Foto: Alf Ove Hansen

Viking-fansen reagerte

I Stavanger hadde folk fått med seg Jone Samuelsens herjinger for Haugesund i ung alder. Mange mente det var uhørt at en spiller fra Stavanger ikke var i Viking, men blomstret for Rogalands-rivalene litt lenger nord på kysten.

– Ja, det var mye prat om at jeg og Trond Erik Bertelsen fra Stavanger spilte i lille Haugesund. Mange mente det var ille at Haugesund begynte å plukke spillere i Stavanger, sier Samuelsen.

– Mange mente det var ille at Haugesund begynte å plukke spillere i Stavanger Jone Samuelsen

Han fortsetter:

– Det satte i gang et hjul i Viking, og selv om jeg var ønsket med videre i Haugesund, ville jeg spille for Viking da jeg fikk muligheten i 2003, sier han.

Oppholdet i Viking ble imidlertid ikke helt slik Samuelsen hadde sett for seg. Viking hadde nettopp innviet sin nye, storslåtte arena, men hadde ikke fastlagt helt den sportslige planen.

– Da jeg ble hentet, hadde de en plan for en lokal satsning med lokale Kjell Inge Olsen som trener. Olsen fikk imidlertid sparken, Bjarne Berntsen ble midlertidig trener før Roy Hodgson kom inn. Jeg spilte dårlig og slet mye med kroppen og skader under Olsen og Berntsen, jeg spilte ikke under Roy og endte opp på lån i Skeid, sier han om sine første år i mørkeblått.

Under de hyppige trenerskiftene var Samuelsen inne og ute av laget, og ble i 2005 sendt på lån til Skeid. Han kom tilbake i god form og med ny selvtillit, men i 2010 kom Odd på banen. Det ble starten på en ny vår for midtbanespilleren.

– Tom Prahl, Tom Nordlie og Uwe Rösler kom inn etter perioden min i Skeid. Jeg spilte så og si alt under dem, sier Samuelsen.

Men:

– Tiden i Viking var en slags bølgedal, og det kom alltid inn nye spillere og jeg følte alltid min plass var utsatt. I Odd fikk jeg en utvikling fotballmessig. Jeg fikk være med å styre kampene og bygge opp angrepene, og det ble full klaff, sier han.

PÅ LANDSLAGET: Samuelsen i aksjon under EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og Norge på Vasil Levski stadion i Sofia i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ble Tippeligaens beste i Odd - sa nei til Kina

I Odd markerte Samuelsen seg som en av Tippeligaens beste spillere i en årrekke. I 2014 ble Stavanger-karen kåret til ligaens beste spiller, og ble også tatt ut på A-landslaget. Ti landskamper ble det for Samuelsen mens han spilte for Odd.

– Kina var aktuelt på grunn av det økonomiske, men jeg var egentlig ikke klar for å reise seks måneder vekk fra familien. Jone Samuelsen

Etter den fremragende 2014-sesongen, hvor han også fikk æren av å fronte coveret til den norske utgaven av det populære TV-spillet «FIFA», hadde han mulighet til å reise utenlands og sikre familien økonomisk. Men hensynet til å være sammen med familien ble prioritert først.

PRYDET FIFA: Jone Samuelsen. Foto: EA SPORTS.

– Ja, i 2014-sesongen, da var det jo mye. Alderen min var imidlertid helt på kanten, og det sa seg selv at de største klubbene ikke ville hente meg fordi jeg var 30 år. Vi sjekket ut hva som var aktuelt, men jeg var veletablert hjemme med familie og høygravid kone med barn nummer to. Så om jeg skulle reise utenlands måtte det kun være for økonomi, erindrer han.

– Kina var aktuelt, men plutselig var det økonomiske problemer, og overgangen stoppet litt opp. I tillegg var jeg ikke klar for å reise seks måneder vekk fra familien. Odd kom tidlig på banen med et nytt kontraktsforslag, og jeg skrev under på en femårskontrakt som jeg hadde helt til jeg la opp. Det var helt gull, det, slår Samuelsen fast.

– Hva ser du som ditt høydepunkt i karrieren?

– Jeg tror det må være alle opplevelsene jeg har hatt etter å ha spilt sammen med andre i ti år som jeg fortsatt er venner med etter karrieren. Jeg har levd et fullt fotballiv i 20 år, uten masse skader og sånt, og fått lov til å gjøre det jeg har lyst til å gjøre. Det har vært fantastisk, svarer han.

ÅRETS SPILLER: Årets midtbanespiller i Tippeligaen Jone Samuelsen (Odd) i 2014 . Foto: Bendiksby, Terje

Ny tilværelse som lærer og mosjonsspiller

Til tross for de gode minnene fra fotballbanen, angrer han ikke på at han la opp i 2019.

– For å være ærlig, så er savner jeg det ikke, selv om det kanskje er litt skremmende å si. Jone Samuelsen om avgjørelsen om å legge opp

– For å være ærlig, så er savner jeg det ikke, selv om det kanskje er litt skremmende å si. Det er fordi jeg har levd som fotballspiller fra jeg var 16 til 35 år, og nå har jeg lyst til å gjøre andre ting i livet, påpeker han.

Etter at han la opp, satte Samuelsen seg på skolebenken og begynte på en femårig lærerutdannelse. I tillegg spiller han fremdeles litt fotball for lokalklubben Storm i Skien. Det er en ny hverdag for fotballprofilen.

– Jeg er utrolig takknemlig for at jeg at er så svinheldig at jeg kan stikke opp å spille på en hard kunstgressbane i ti minusgrader, uten problemer for Storm. Det er en deilig følelse, sier han om sitt nye liv som mosjonsspiller.

– Og det å ha begynt på en lærerutdannelse er nytt og spennende. Jeg var i praksis på barneskolen i første klasse, og det er kjempestilig, konkluderer verdensrekordholderen, som etter karrieren valgte å bli boende i Skien sammen med sin familie.

Se video: