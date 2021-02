Ukaleq (19) er Grønlands eneste VM-deltaker – får hjelp fra den norske landslagstroppen

(POKLJUKA/ TV 2): Snøen laver ned over VM-stadionet i Pokljuka når Ukaleq Astri Slettemark tar av seg skiene etter en totimers treningsøkt.

Hun er iført lue med det grønlandske flagget, og selv om alle andre VM-deltakere har munnbind på i disse dager, er hun den eneste der «Greenland» pryder masken med stor skrift.

– Å være den eneste som representerer Grønland i et VM er litt annerledes enn det er i de andre lagene. Jeg har ikke den type støtteapparat rundt som de har, og jeg har ikke en veldig sterk lagfølelse, kan du si. Det er bare meg og mamma som reiser av sted, forteller Slettemark og ler til TV 2.

– Samtidig får vi et veldig godt forhold til de andre små lagene som ligger litt langt nede på listen. Som Ungarn, Hellas, Storbritannia, Brasil og Australia. Det synes jeg er veldig hyggelig, og det blir en del av det å reise rundt internasjonalt og å skape bånd, legger hun til.

Det er kanskje ikke først og fremst Grønland man forbinder med skiskyttersporten, men når man ser på foreldrene til Slettemark, er kanskje ikke karrierevalget så rart.

Hun er nemlig datter av de tidligere skiskytterne Uiloq og Øystein Slettemark, som selv deltok på flere VM og verdenscuper i sin karriere, for å nevne noe. Uiloq er fra Grønland, mens Øystein er norsk, men også har grønlandsk statsborgerskap.

Ukaleq og mamma Uiloq Slettemark. Foto: Sveinung Kyte, TV 2

Kunne valgt Norge

I og med at faren er norsk, kunne Slettemark fått dobbelt statsborgerskap og valgt å gå for Norge. Det har hun derimot ingen planer om med det første.

– Jeg føler meg veldig grønlandsk, og jeg synes det er gøy å kunne representere «lille» Grønland så lenge som det er mulig. Kanskje jeg vil vurdere det i fremtiden, men jeg er veldig stolt over å kunne representere Grønland, så lenge det er mulig, sier 19-åringen.

Selv om hun har bodd i Norge de siste fire årene, har hun også bodd på Grønland som skiskytter. Det har sine utfordringer, da øyen ikke har en eneste skytebane.

– Det går jo ikke an å trene skyting. Vi har prøvd litt der vi har tatt med noen blinker ut i fjorden og sånn, men det blir jo ikke skiskyttertrening. Det blir jo ikke bra nok, sier hun og ler.

Får smørehjelp fra Norge

I mai 2020 inngikk Slettemark et samarbeid med det norske U23-landslaget. Hun deltar på samlinger og treninger, og har også tilgang til det norske støtteapparatet, selv om hun konkurrerer for Grønland.

Det innebærer i utgangspunktet ikke at de norske skal smøre skiene for henne under et VM, men slik ble det likevel denne gangen. Norges smøreteam skal smøre skiene for Slettemark når hun debuterer i VM på sprinten fredag.

Grøndlandsjenten er glad for samarbeidet hun har med det norske landslaget.

– Det er veldig bra for meg, og jeg synes det er veldig bra matching der med de andre jentene. Så tror jeg det er bra for meg å se hvordan de proffe gjør det. Jeg får lære mye derfra, sier Slettemark som de siste fire årene har i Norge, det siste året på Lillehammer.

Høye målsettinger

Slettemarks første VM i karrieren er naturligvis stort, men 19-åringen har mer å vise til.

I 2019 tok hun gull på ti kilometer i junior-VM og i desember 2020 fikk hun sin verdenscupdebut.

– Nå har jeg gått verdenscup, så jeg kjenner at jeg føler meg litt tryggere, selv om det er et VM, er stort og det foregår mye rundt det. Jeg gleder meg egentlig bare til å få denne erfaringen, sier Slettemark.

Hun har vært offensiv når det kommer til både karriere, mål og drømmer i flere år. I et intervju med Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i desember 2019 uttalte Slettemark at hennes største mål var å bli en av verdens beste skiskyttere.

Litt over ett år senere er hun i det gjeveste selskap i VM.

– Jeg er ikke nær verdens beste, det er jeg ikke. Men jeg føler jeg tar steg sakte, men sikkert og har utvikling. Jeg har fortsatt troen på at det skal lykkes over tid, understreker Slettemark.

– Hvilke resultater håper du på i VM?

– Jeg vet ikke helt, for det er litt annerledes enn i verdenscup. Det er færre plasser for de større nasjonene, så jeg vet ikke hvor jeg ligger, egentlig. Jeg håper egentlig bare på å kunne se tilbake på at jeg har gått bra renn og gjort det jeg kunne.