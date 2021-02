Dette må du ikke gjøre med maskaraen din

Maskaraen din kan skade øynene, hvis du ikke passer på. Vi har undersøkt hva du bør unngå, og hva som kan skje hvis uhellet er ute.

TV 2 hjelper deg har også testet brukte maskaraer for bakterier og sopp.

Blant annet er maskaraen til makeup-artist Erlend Elias Bragstad testet.

– Herregud, jeg vet ikke om jeg vil vite dette, sier han.

Totalt har vi undersøkt 14 brukte maskaraer for å se hva som skjuler seg i dem.

Spytt, parfyme og vodka

Erlend Elias gav fra seg en maskara som han tror han har brukt opp mot ett år. Vanligvis er han nøye med å bytte maskara ofte, men på grunn av korona blir det mindre bruk av sminke.

– Når en ikke har stått på scenen på snart et år, og jeg ikke har gjort noen ting, så har det gått over stokk og stein. Jeg burde ha bytta den, sier han.

Han har møtt folk landet rundt i jobben som makeup-artist, og han har hørt mye.

– Spytt, parfyme og vodka er noe av det folk sier de bruker for å få maskaraer til å vare lenger, forteller Erlend Elias.

Ekspert advarer

– Ikke putt parfyme i maskaraen! Hvis man da er så uheldig å skrape opp hornhinnen med maskarakosten, vil alkoholen komme rett inn på øyet, og kan etse vekk deler av hornhinnen, advarer sykepleier og avdelingsleder ved Aleris Øyeklinikk, Susanne Benjaminsen.

Aleris Øyeklinikk advarer også mot å gi maskaraer lengre liv med vann, olje eller spytt.

– Hvis maskaraen har blitt gammel og seig, så er det fordi den bør kastes, sier sykepleieren.

Bakteriefunn i tre maskaraer

De fleste maskaraer er merket med et lite symbol som viser at de har en holdbarhet seks måneder etter åpning, men mange legger ikke merke til dette symbolet og bruker maskaraen i flere år. Da TV 2 hjelper deg stilte spørsmål i en sminkegruppe på Facebook, sa noen at de har brukt samme maskara i både to og tre år.

Maskaraene ble testet for bakterier hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Mange av dem hadde ligget ubrukt i en skuff lenge. De eldste som ble sjekket var rundt 1,5 år gamle og fortsatt i bruk.

BAKTERIER: Dette ble dyrket fram i tre av maskaraene. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg.

Det var funn av bakterier i tre av maskaraene som ble testet. Den eldste på 1,5 år var det mest i.

– Det er samme type bakterier i alle tre prøvene. Det varierer litt i mengde, det er kun hudflora som vi klarer å finne. Det er ingen farlige bakterier, men det tyder på at en har vært borti øyelokket når en har brukt maskaraen, sier Aud Kari Fauske, overingeniør ved NMBU.

Hun mener dette viser at også bakterier som ikke er bra for øyet kan potensielt overleve en tid i maskara.

Maskaraene med bakteriefunn var brukt relativt nylig. Mange av de uten bakterier hadde ligget i skuffer og ikke blitt brukt på lang tid.

Erlend Elias blir lettet

I en maskara hadde bakterier overlevd i over en uke.

– Vi tolker det sånn at bakterier har lite grobunn i maskaraer, så de overlever over kort tid, men på lang sikt så forsvinner de, sier Fauske.

Erlend Elias blir lettet når han får beskjed om at det ikke ble funnet bakterier i hans maskara.

Tidligere studier har også vist at det kan samle seg bakterievekst i maskaraer. I et studie fra Northeastern State University Oklahoma fant de blant annet stafylokokker, streptokokker eller sopp i 36,4 prosent av prøvene de tok. De testet 33 maskaraer som hadde blitt brukt hyppig i tre måneder.

Skraper du deg på øyet med maskarabørsten bør du passe på.

Hvis en er så uheldig og skrape opp øyet med en maskarakost kan en ende opp med hornhinne-betennelse, forteller Benjaminsen.

– Om det er bakterier i maskaraen etter bruk og en riper opp hornhinnen, så kan bakteriene komme rett inn på øyet. Da bør du oppsøke lege, sier øyehelse-eksperten.

Du bør kaste maskaraen når ...

Sykepleieren har flere råd om trygg maskarabruk.

GODE RÅD: Susanne Benjaminsen, sykepleier ved Aleris øyeklinikk, sier klumpete maskara bør kastes. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg.

Kast maskaraen med en gang om du blir irritert eller får symptomer på øyet som gjenklistrede øyne, gult puss, rødt øye eller ruskfølelse.

– Hvis man får symptomer på en øyekatarr, burde man slutte å bruke øyesminke med en gang. Man må også kaste all sminke som har vært i kontakt med øyet, ellers vil en kunne påføre seg selv infeksjoner gjentatte ganger.

Benjaminsen anbefaler å bytte maskara seks måneder etter åpning, i henhold til varigheten som står oppgitt på maskaraer.

Gammel og klumpete maskara er ikke bra for øyet, og maskaraklumper kan havne inn på øyet og under øyelokk. Kast maskaraen når den blir tørr, selv om det er før tiden.

Hun oppfordrer også til ikke å dele maskaraen med andre, og å fjerne maskara før du legger deg. Dette er særlig viktig for de som bruker kontaktlinser.