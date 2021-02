I kveldens program av Hver gang vi møtes på TV 2, var det Agnete Saba (26) som ble hyllet på Vestre Kjærnes gård.

I programmet fortalte hun åpenhjertig om den psykiske knekken hun opplevde i forbindelse med sin Eurovision-deltagelse i Stockholm i 2016, og det personlige drama som utspant seg der.

Avlyste turne

I 2016 ble det seier i Melodi Grand Prix og dermed skulle Agnete ut i Europa som soloartist, og det var hun som skulle representere Norge i Eurovision Song Contest i Stockholm.

SEIER: Kåre Magnus Bergh og Silya Nymoen med vinner Agnete Saba under MGP-finale i Oslo Spektrum, feb, 2016. Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

Problemet var bare det at Agnete slet psykisk og den planlagte Europa-turneén før finalen i Stockholm ble avlyst.

– Jeg satt meg på flyet til Finnmark og fikk helt panikk, og jeg trodde jeg skulle dø. Jeg frøs helt til og kjente at jeg ikke kunne reise rundt i Europa med den følelsen. Manageren min tok dermed en sjefsavgjørelse og avlyste turneén, forteller hun i programmet.

Tvangstanker

Dermed kunne Agnete slappe av før semifinalen i Eurovision i Stockholm.

Men da hun var på plass i den svenske hovedstaden i mai 2016, startet en ond sirkel for henne.

– Jeg var sint på meg selv for at jeg hadde tatt muligheten fra noen andre til å delta i Melodi Grand Prix og kroppen min klarte ikke dette. Det var en grusom periode i livet. Da jeg lå på hotellrommet hadde jeg tvangstanker. Jeg husker at jeg sa til manageren min, at hvis jeg går videre til finalen, så hopper jeg ut av vinduet, forteller hun videre i programmet.

I STOCKHOLM: Agnete konkurrerte med låten "Icebreaker" i Eurovision Song Contest. Foto: Alexander Vestrum / NTB

- Måtte ta vare på meg selv

Hun klarte å fullføre semifinalen, men kom ikke videre til finalen. På hotellrommet etterpå kom det mørke tanker og den dag i dag liker ikke Agnete å se tilbake på MGP og Eurovision. Dette er fordi hun kan se at hun dengang bar på en maske, og det er vondt for henne og se.

– Hvordan har Stockholm og MGP preget deg i etterkant?

– Opplevelsen jeg hadde i Stockholm under Eurovision gjorde at jeg tok tak i de utfordringene jeg har med angst. Jeg måtte ta vare på meg selv, lære meg hvordan jeg skal leve med de utfordringene jeg har og hva jeg egentlig vil. Selv om perioden under Eurovision og tiden etterpå var tung, har jeg lært mye og har det bedre nå enn jeg noen gang har hatt det med meg selv, forteller hun til TV 2.

Profesjonell hjelp

Agnete fikk god hjelp etter episoden i Stockholm, og hun fikk bearbeidet og snakket med profesjonelle. I tillegg var hun mye sammen med familien som støttet henne og viste omsorg når hun trengte det.

Nå, snart fem år senere, satser hun videre på musikken og har klare mål med karrieren sin.

– Drømmen min siden jeg var barn er å stå på scenen, synge egne låter og få lov til å holde på med det på heltid. Så jeg jobber for å nå det målet, og har det moro på veien sammen med gode venner som jeg jobber sammen med, forteller Agnete.

GLAD IGJEN: Agnete Saba satser fullt på sangkarrieren og har lagt bak seg MGP-marerittet. Foto: Vegard Breie/TV 2

Godt å få snakket ut

Det å utlevere seg selv og snakke om de vanskelige tingene i Hver gang vi møtes synes 26-åringen var litt ubehagelig, men med den flotte gjengen med mennesker rundt bordet på ble alt litt enklere.

– Jeg følte meg veldig trygg med de menneskene som satt rundt bordet med meg. Den kjærligheten jeg fikk fra de var virkelig god, og det var veldig lettende å bare få snakket ut, sier hun.

– Det er først i ettertid når jeg har tenkt over at dette skal faktisk sendes på TV at jeg har vært litt stressa. Men jeg er glad for at jeg har fått dele min historie og takknemlig for at jeg fikk gjøre det på et så fint program som Hver gang vi møtes er, avslutter Agnete.

SNAKKET UT: Agnete fikk mye omsorg og støtte rundt bordet fra Hkeem, Maria Mena, Arne Hurlen, Trygve Skaug, Hanne Krogh og Staysman. Foto: TV 2

