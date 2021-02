Klopp i sorg – får ikke delta i morens begravelse

Liverpool-manager Jürgen Klopp er i sorg etter at moren Elisabeth Klopp døde, 81 år gammel. Hun døde 19. januar.

– Hun betydde alt for meg. Hun var en ekte mor i ordets rette forstand. Som en troende kristen vet jeg at hun er på et bedre sted nå, sier Klopp ifølge Schwarzwälder Bote.

På grunn av koronarestriksjonene får ikke Klopp lov til å overvære morens begravelse. Det gjør smerten enda større.

– Disse forferdelige tidene gjør at jeg ikke kan være i begravelsen. Så snart omstendighetene tillater det vil vi ha en passende minnestund, sier Klopp.

Forrige gang han så moren var i hennes 80-årsdag. På grunn av innreise-restriksjoner kan ikke Klopp reise fra England til Tyskland.