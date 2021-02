Victoria (13) og moren Ann-Mari bekreftet omkommet

Victoria Emilie (13) og moren Ann-Mari (50) er bekreftet omkommet etter skredet på Ask i Gjerdrum for seks uker siden.

Dette bekrefter politiet i en pressemelding etter at det tirsdag ettermiddag ble funnet to personer omkommet på to meters dyp i leira på Ask i Gjerdrum.

Siden 18. januar har politiet søkt etter de tre siste savnede i to definerte områder i skredgropen i Gjerdrum.

Tirsdag ettermiddag markerte politihundene i ett av områdene, og klokken 15 ble én av de savnede funnet. To timer etter ble enda en person funnet.

Det var Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) og moren hennes, Ann-Mari Olsen-Næristorp (50), som ble funnet.

De pårørende er varslet, opplyser politiet i pressemeldingen.

Rasa Lasinskiene (49) er fortsatt savnet.

Funn gjort på to meters dyp

Letemannskapet arbeidet utover ettermiddagen med å frigjøre de døde fra funnstedet.

– De døde personene ble funnet i leteområdet som det har vært søkt i de siste ukene. Funnene ble gjort på bakgrunn av markeringer fra politihunder, skrev politiet i en pressemelding.

De to omkomne ble transportert ut av området for kriminaltekniske undersøkelser, samt obduksjon og identifisering ved Rettsmedisinsk institutt.

Politiet opplyste på en pressebrif at funnene ble gjort på to meters dyp.

– Det har vært et veldig krevende lende å søke i, sa Mari Stoltenberg i politiet som ledet letearbeidet i skredområdet tirsdag.

– Blandede følelser

Det var en preget ordfører som møtte pressen tirsdag.

– Jeg står her med blandede følelser, men jeg vil uttrykke takknemlighet og lettelse over at dette arbeidet har gitt resultater, sier ordfører Anders Østensen under pressebrifen.

– Vi er veldig takknemlig for jobben som har blitt gjort av mannskapene som har vært her. Vi har lenge vært klar over de tøffe realitetene av denne tragedien, og visste at funn ikke ville medføre at noen ble funnet i live, men det er viktig for de pårørende og alle oss andre i Gjerdrum at to nå har blitt gjort rede for. Det er vi veldig takknemlige for, følger han opp.

Ni omkomne funnet

Etter dagens funn er det kun én person som fremdeles er savnet og antatt død. Ni omkomne er nå funnet.

De andre bekreftede omkomne etter leirskredet er:

Eirik Grønolen (født 1989) - funnet 1. januar

Lisbeth Neraas (født 1966) - funnet 2. januar

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (født 1980) - funnet 2. januar

Alma Grymyr Jansen (2018) - funnet 2. januar

Marius Brustad (1991) - funnet 3. januar

Charlot Grymyr Jansen (1989) - funnet 3. januar

Irene Ruud Gundersen (1951) - funnet 3. januar

OMKOMMET: Eirik Grønolen var den første av de omkomne som ble funnet. Foto: Privat MOR OG SØNN: Marius Brustad og moren hans, Lisbeth Neraas, ble funnet døde i skredområdet henholdsvis 3. og 2. januar. Foto: Privat OMKOMMET: Irene Ruud Gundersen ble funnet omkommet. 3 januar. Foto: Privat OMKOMMET: Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, gravide Charlot Grymyr Jansen og deres datter Alma (2) ble alle funnet omkommet i skredet. Foto: Privat ANTATT OMKOMMET: Rasa Lasinskiene er ennå ikke funnet. Foto: Privat

