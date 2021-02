Tidligere norgesrekordholder på 1500 meter er dypt imponert over Jakob Ingebrigtsen (20) etter nok et superløp. Nå tror han han flere rekorder kan stå for fall.

– Det er styggfort å løpe 3.31,80 innendørs. Han blir jo bare bedre og bedre. Han er bare 20 år … Jeg er dypt imponert.

Det var ikke Lars Martin Kaupang alene om å være tirsdag kveld. Jakob Ingebrigtsen smadret konkurrentene og løp inn til europeisk rekord på 1500 meter under innendørsstevnet i Liévin - kun 76 hundredeler bak verdensrekorden.

– Det som imponerer mest ved Jakob er hvor effektiv løpesett han har og hvordan han gjennomfører løpet. Han ser vanvittig sterk ut i øyeblikket. Den dagen han spisser med mer tempotrening til sommeren, så kommer tidene til å gå enda mer nedover, sier Kaupang til TV 2 om løpet som var det femte beste på distansen gjennom tidene.

REKORD: Lars Martin Kaupang hadde norgesrekorden på 1500 meter i nesten 40 år. Nå er det Jakob Ingebrigtsens som er raskest i landet på distansen med tiden 3.28,68. Foto: Ntb

– Er ikke bekymret

Han var innehaver av norgesrekorden på 1500 meter fra 1976 til 2014 da Ingebrigtsen-brødrene gjorde sitt inntog. I tur og orden kapret Henrik, Filip og så Jakob rekorden på distansen. Og det er nok ikke siste gang tidene blir presset enda lenger nedover både innendørs og utendørs, mener den nå 68 år gamle Kaupang.

– Grensen er ikke nådd ennå. Den kommer til å gå lenger ned, sier den tidligere Larvik-løperen.

Imponerende var det også at Ingebrigtsen slo banerekorden til Hicham El Guerrouj, som også har verdensrekorden utendørs. Samuel Tefara, som har verdensrekorden innendørs, ble også slått med god margin.

– Jakob holder stilen helt til målstreken. Det er ikke noen antydning til at han ikke klarer å få ut alle kreftene. Han må være vanvittig bra trent, sier Kaupang.

– Det er ikke fare for at han er i for god form nå?

– De har jo ikke toppet noe form nå. De hadde nok et klart ønske om å løpe innendørskonkurranse for å få litt avveksling og testing underveis. Løpere på det nivået klarer å planlegge flere formtopper i en sesong. Det har noe med hvordan man spisser treningen 10-14 dager før konkurranser. Jeg er ikke bekymret over det i det hele tatt. Han viser at han er utrolig godt trent og har gjort jobben han skulle gjøre.

Overfor NRK innrømmer Ingebrigtsen selv at det er lov å driste seg til å tenke stort. Verdensrekorden til Hicham El Guerrouj utendørs lyder på 3.26,00.

– Ja, man får mer og mer troen når man løper fortere og fortere, sier Ingebrigtsen, som har bestenotering på 3.28,68 utendørs.

OVERLEGEN: Jakob Ingebrigtsen distanserte konkurrentene i Frankrike. Foto: Icon Sport / BILDBYRÅN

Til lavlandet for å trene

Ingebrigtsen-brødrene har lagt bak seg en periode med høydetrening i spanske Sierra Nevada og kom til franske Liévin for tirsdagens konkurranse. Pappa og trener Gjert Ingebrigtsens sier til VG at de nå skal trene i lavlandet, men spesifiserer ikke hvor.

– Nei, de må ha en pause fra det. Det er ikke bare bare å ligge innestengt 2500 meter over havet. De skal være i lavlandet, sier Gjert Ingebrigtsen til avisen.

Brødrene kommer heller ikke til å løpe noen flere konkurranser før innendørs-EM i Polen i starten av mars.

Og det er lov å håpe på enda bedre tider da.

– Jeg tipper de har trent hardt og sluppet opp litt før konkurransen i går. Men at han går direkte fra et hardt treningsopphold og løper sånn … Jeg har alltid vært imponert over de tre brødrene, men dette var vanvittig sterkt. Samtidig har han neppe trent på det mer tempospesifikke som han vanligvis ville gjort inn mot en konkurranse på sommerstid, sier Kaupang, som gleder seg stort over det løpebrødrene utretter.

– De trener vanvittig mye og mer fornuftig enn vi gjorde. Vi trente masse vi også for 50 år siden, men vi ante ikke hva en laktattest var. Ingen stakk en nål i fingeren vår for å måle melkesyre. De er systematiske i tilnærmingen, og jeg er veldig imponert over faderen selv. Han er selvlært og gjør åpenbart ting riktig ut fra kunnskap og vitenskap.