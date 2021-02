Her fengsler de karantenebrytere

I Neumünster i Tyskland er det opprettet et eget koronafengsel. Karantenebrytere risikerer å ende opp her, i små celler og omringet av høye gjerder med piggtråd.

Det som tidligere var et ungdomsfengsel utenfor den lille byen Neumünster i Schleswig-Holstein nord i Tyskland, står nå klart til å ta i mot folk i alle aldre - som nekter å følge karantenereglene.

– Karantenebrytere utgjør en fare for seg selv og andre, og vi trenger en måte å kontrollere dem på, sier rådmann Jan Peter Schröder.

CELLENE: Slik ser det ut inne på cellene. De er sparsommelig innredet, med bare en seng og en skrivepult. Hver celle har også sitt eget bad. Foto: RTL

Cellene er kun innredet med det aller mest nødvendige. Men i motsetning til fanger i vanlige fengsler, vil de som havner her få lov til å bruke TV, internett og telefon som de vil.

– Det er ikke så veldig annerledes enn å være i karantene i eget hjem, sier Sönke Schulz i kommunestyret.

UTSIKTEN: Ingen tvil om at man er i fengsel når man kikker ut vinduet her. : Foto: RTL

Men noen påfallende forskjeller er det. Som gitteret på vinduene, de høye gjerdene med piggtråd som omringer bygningen og vaktene som passer på at avstand til andre blir holdt.

40 pensjonerte politifolk har meldt seg frivillige til oppgaven med å holde kontroll på karantenebryterne som havner i koronafengselet.

Koronafengselet er ment for de som nekter å isolere seg etter påvist koronasmitte, eller å gå i karantene etter kontakt med smittede eller etter reise.

INNELÅST: Vakter skal passe på at notoriske karantenebrytere ikke kommer i kontakt med andre. Foto: RTL

– Du ender bare opp her dersom du bryter karantenereglene gjentatte ganger, sier Schulz.

Karantenebrytere vil i første omgang få en bot fra politiet. Om de deretter fortsetter å bryte smittevernsreglene, må det en rettsordre til for at de skal bli sendt bak piggtrådgjerdene i Neumünster til karanteneperioden er over.

TIDLIGERE UNGDOMSFENGSEL: Seks celler står klare for karantenebrytere i det tidligere ungdomsfengselet. Foto: RTL

Så langt har Tyskland registrert nesten 2.3 millioner smittetilfeller under pandemien, og over 61.000 dødsfall, ifølge Robert Koch-instituttet.