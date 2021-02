Klar beskjed om vinterferien: – Ikke reis til utlandet

Justisminister Monica Mæland (H) sier på en pressekonferanse onsdag at vi er i en situasjon hvor pandemien har tatt en ny retning som følge av de muterte variantene.

– Det betyr at vi ikke kan gå tilbake til regimet vi hadde ved grensene, fordi vi står overfor et mer smittsomt virus enn tidligere, sier Mæland.

Smittesituasjonen i Europa tilsier at vi fortsatt må begrense antallet som reiser til Norge så mye vi kan, sier hun videre.

Derfor har regjeringen besluttet å fortsette med de strenge innreisereglene til 28. februar.

FORLENGER STENGTE GRENSER: Grensene fortsetter å være tilnærmet totalt stengt fram til 28. februar. Her er justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men hun sier at de gjør noen endringer fram til mars, som for eksempel der næringer er særlig avhengig av arbeidskraft fra utlandet kan det bli gitt unntak.

Mæland sier at de også strammer inn regler for oppholdsted ved karantene når grense åpner mer opp igjen.

Hun sier at der arbeidsgiver skal stille med et sted til arbeidstaker å være i karantene må være forhåndsgodkjent før de kan tas i bruk.

– Ikke reis til utlandet

Myndighetenes frykt er importert smitte fra utlandet. Vinterferien er nært forstående, og helseminister Bent Høie (H) sier at de vil komme med mer informasjon på fredag, men han kan allerede si følgende:

– Ikke dra til utlandet i vinterferien, sier han.

Utenriksdepartementets globale reiseråd ble tirsdag forlenget til midten av april.

Tre forhold

Høie sier at vi har tre forhold som gir oss et godt utgangspunkt for å takle den nye situasjonen med muterte varianter.

Jobben som allerede er gjort. EU sier at smittesituasjonen i flere land skaper alvorlig bekymring, unntatt Island og Norge

Vi har hele tiden har hatt strengere regler for innreise enn de fleste andre land

Vaksineringen er godt i gang

– Når vi får utbrudd framover, vil færre bli alvorlig syke og dø og helsetjenesten bedre beskyttet, sier Høie.

– Med dette utgangspunktet kan vi ta stegene som gjør at vi kan holde kontroll til vaksineringen tar hverdagen tilbake, fortsetter han:

Slå ned lokale utbrudd

Beholde kontrollen nasjonalt gjennom tiltakene som gjelder i hele landet

Fortsatt sterkt kontroll ved grense for å redusere risikoen for import av smitte

Helseministeren sier at de ser på mulige lettelser framover. Han sier at regjeringen prioriterer barn og unge først, deretter arbeidsplasser.

FORESLÅR ENDRINGER: Avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet foreslår lettelser for barn og unge straks. Foto: Ditlev Eidsmo

Avdelingsleder Line Vold ved Folkehelseinstituttet sier at de anbefaler at lettelser rundt fysisk tilstedeværelse for studenter ved universiteter og høgskoler bør innføres straks.

Vold sier at de også anbefaler endringer for barn og unge.

– Det er noe å glede seg til

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at han forstår at folk er drittleie, men sier det finnes håp.

– Vi kan ikke gi eksakte svar på hvordan det går framover. Det er stor usikkerhet om hva som skal skje, og det er sant, men det er også sant at det er sannsynlig at vi kommer ut av dette til sommeren eller i løpet av sommeren. Det er noe å glede seg til, sier Guldvog.

– Om mellom 100 og 150 dager tror jeg at livene våre vil være veldig annerledes enn de vi har nå, sier han.

DET ER HÅP: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det er viktig å tegne bilder av håp nå som mange begynner å bli lei. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Guldvog sier at han tror en del av tiltakene vi har i dag vil kunne lettes på og at vi vil kunne samles i større antall i hjemmene våre, ha arrangementer av større størrelse, mindre restriksjoner av innenlandsreiser og barne-, ungdoms- og voksenidretten vil starte i større utstrekning.

Han tror også kultursektoren vil åpne opp på en rekke arenaer til sommeren.

Han sier at det kommer an på smittesituasjonen og hvor mange som er vaksinerte.

– Det er viktig å tegne bilder av håp slik at vi kan se fram mot noe vi ønsker oss, og at vi ikke tenker alt kan gå galt. Det er faktisk mulig å gå inn i sommerferien med vesentlige lettelser og ytterligere lettelser etter sommeren, sier Guldvog.