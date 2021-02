Tirade mot Dagbladet: – Latterliggjør psykiske lidelser

Dagbladet ga Melodi Grand Prix-artist Ane Finnstad (29), som går under artistnavnet Ane.Fin, terningkast én.

Dagbladets anmelder skriver følgende om Ane.Fin:

«(...) Noen minutter i rampelyset med en låt som gjør deg sjøsyk kan neppe etablere henne som artist. «Walking In My Sleep» er et popskvalder som krever inntak av Postafen for å komme seg gjennom. Et MGP-design for glemmeboka.»

Mange mener at anmeldelsen er et personangrep i større grad enn kritikk mot musikken hennes. Finstad reagerer også på deler av anmeldelsen, men ikke den som handler om at anmelderen ikke liker musikken hennes.

– Det er en anmelder som anmelder låta, og det er helt fint! Men så kommer det noen kommentarer. Sånn jeg ser det handler ikke de så mye om låta, og det er litt mer utfordrende, sier hun til God kveld Norge.

Hun syns musikkanmeldelser kan være underholdende, selv om det går på hennes bekostning. Finnstad mener derimot, i likhet med mange MGP-fans, at anmelderen kommer med et usympatisk stikk mot Andreas «TIX» Haukeland og andre som ønsker åpenhet rundt mental helse.

– Hva med å grine litt på Lindmo?

29-åringen viser til dette avsnittet som usaklig:

FINALE: Ane.Fin skal konkurere i Melodi Grand Prix med låta «Walking In My Sleep» lørdag 13. februar. Foto: Pressebilde

«Ane. Fin er en av mange norske artister som også har ei fortid som deltaker i MGP jr. I 2006 deltok hun med låten «Trodde det var deg». Hun lager også podkasten «Ane. Fin & Folk», der hun visstnok belyser temaer som mental helse i musikkbransjen. Hva med å grine litt på Lindmo?»

Finnstad er ikke alene om å mene at den siste referansen handler om Haukeland.

15. januar ga Dagbladet MGP-låta hans terningkast én. Samme dag stilte han opp på Lindmo og snakket om både OCD og selvmordstanker.

– Jeg ser på det som veldig problematisk å «disse» mental helse. Det er verken morsomt eller negativt å snakke om, sier Finnstad som hyller TIX for åpenheten.

Det er ikke bare hun som skryter av TIX. Etter at han fortalte om det han beskriver som ekstrem ensomhet, har han høstet mye ros.

På Instagram skrev TIX at det har tatt rundt 28 timer å lese gjennom alle tilbakemeldingene han har fått etter intervjuer.

«(...) Jeg tar rollen som forbilde på høyeste alvor. Og med ærefrykt. Det er så viktig med åpenhet, både for å fjerne stigma, for å inspirere og for å trøste. For noen hjelper det bare å høre at man ikke er alene. Og for andre kan det kanskje motivere deg til å tørre å prate om vanskelige ting», skrev han på sosiale medier etter intervjuet.

Dagbladet svarer

Kulturredaktør i Dagbladet, Sigrid Hvidsten, sier at den aktuelle anmelderen har dekket musikkonkurransen i mange år.

– Anmeldelsene hans er løsslupne, fargerike og frekke – akkurat som konkurransen i seg selv. Noen liker dette, andre misliker det. Det er helt naturlig at det er delte meninger om anmelderi. Etter min mening er denne anmeldelsen helt innenfor. Jeg mener at det er viktigere at Dagbladets anmeldelser skaper engasjement enn at alle er 100 prosent enige i alle formuleringene i dem.

Hvidsten er ikke i tvil om at det er låta som anmeldes, og ikke personen.

– Flere mener at dette også er et stikk til TIX, som gråt på Lindmo. Hva tenker du om det?

– Jeg har stor respekt for folk som snakker om åpent om psykisk helse i offentligheten. Det bidrar til åpenhet om et viktig tema. Samtidig er MGP et sirkus og en låtkonkurranse. Det er i programmets natur at låter vurderes og gis en poengsum. Slik har det vært i alle år. Er man deltaker i MGP må man være forberedt på å bli utsatt for musikkritikk. Slik man som MGP-anmelder må være forberedt på å tåle kritikk for de anmeldelsene man skriver.

Rabalder på Facebook

På Facebook har mange Melodi Grand Prix-fans vist sin misnøye overfor Dagbladet. Blant dem er Eurovision Norways reporter Morten Westgaard.

Han har skrevet et innlegg som får støtte av flere MGP-entusiaster, hvor han blant annet skriver at dette er den største skandalen i norsk låtanmelder-historie. Han mener oppførsel til anmelderen og Dagbladet er til å spy av.

ENGASJERT: Den unge MGP-entusiasten Morten Westgaard jobber for en av Nordens største fansider på Facebook, «Eurovison Norway». Foto: Martin Phillip Fjellanger

– Alle MGP-fans jeg har snakket med sier at dette er umenneskelig oppførsel av en anmelder. Det er helt greit å ikke like en låt, men dersom anmelderen begynner å kritisere personen som ikke har noen ting med selve låta å gjøre, har anmelderen gått langt over streken. Flere av fansen har sendt klager til både Dagbladet og Grønneberg selv. Dette er oppførsel som ikke bare går utover oss fans, men også enkeltmennesker i hele Norge, sier han til God kveld Norge.

På Facebook poengterer han at innlegget ikke bare går utover Finnstad, men også er sårende mot TIX. Foredragsholder Anders M. Tangen er enig i, og har selv uttrykt dette i et åpent Facebook-innlegg:

«I det siste har Dagbladets musikk-anmelder gått langt i å latterliggjøre psykiske lidelser. Han har en uforståelig stygg penn ovenfor kunstnere og deres utøvelse. Uten alltid å ha en god musikkfaglig begrunnelse», skriver han.

Stig Karlsen, prosjektleder for Melodi Grand Prix, sier til God kveld Norge at han syns det er trist når anmeldere skriver slikt.

– Det er en anmelders fulle rett å kaste terninger og subjektive synspunkter etter eget hode. Det er derimot trist og alvorlig når en anmeldelse er ladet med personsjikane og manglende respekt for et så viktig tema som mental helse.

– Hva syns dere om støtten fra MGP-fansen?

– Det er lett å forstå og godt å se at mange reagerer på anmeldelsen.

UNGT TALENT: Finnstad var med på Melodi Grand Prix jr. som 15-åring. Hun ville vente noen år før hun kom tilbake i rampelyset. Når hun igjen valgte musikkbransjen, ville hun vite at hun var godt nok rustet til å stå i stormer som fort kan oppstå. Foto: NTB

Takker for debatten

Finnstad er overveldet over det store engasjementet som har kommet i kjølvann av anmeldelsen. Hun driver en podkast som nettopp belyser mental helse i musikkbransjen. Hun tror denne debatten kan bidra til at musikkbransjen blir en bedre bransje å jobbe i.

– Jeg er skikkelig, skikkelig rørt over alle som engasjerer seg. Det er folk jeg ikke kjenner i det hele tatt som tar debatten for debatten. De tar den ikke for meg personlig, og de reagerer ikke bare på hvordan jeg og mitt team blir skrevet om. Jeg tror vi treffer en nerve og jeg tror det er bra at vi tar diskusjonen.

Hun bærer ikke noe nag overfor Dagbladet, og sier at hun selv er godt rustet for både det gode og dårlige med rampelyset.

God kveld Norge har vært i kontakt med TIX sitt managerment, som foreløpig ikke har kommentert saken.