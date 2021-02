Myndighetene har innført tre nye landbrukslover, som de mener vil effektivisere jordbruket og gi bøndene mer profitt, mens bøndene på den andre siden frykter utnyttelse, dårligere vilkår og overkjøring av store investorer.

– Myndighetene har ikke tenkt på oss på flere år, og plutselig kommer de med disse nye lovene. Lovene har ingenting med å hjelpe bøndene, og de vil kun være fordelaktig for de store selskapene, sier demonstrant Kuldip Malana (41) i et intervju med The Guardian.

Malana jobber til vanlig som bonde, men har bidratt under protestene med å frakte matforsyninger og demonstranter som har falt om under protestene, mellom hjembyen sin Haryana og New Delhi.

– Disse lovene er selvmord for oss alle.

PROTESTERER: Aktivister blokkerer veiene i protest mot de nye landbrukslovene. Foto: Channi Anand/AP.

Nekter å gi seg

De siste månedene har indiske bønder demonstrert, sultestreiket og blokkert veiene inn til hovedstaden New Delhi, og politi har tatt i bruk vannkanoner og tåregass mot demonstrantene.

– Vi har bestemt oss for at vi ikke vil stoppe før landbrukslovene er opphevet. Hvis vi ikke har noen ting, er det bedre å dø her enn hjemme, sa en av demonstrantene, Sukhdev Singh, da han ledet en sultestreik som utspilte seg 30. januar.

Bakgrunnen for demonstrasjonene

September 2020 innførte statsminister Narendra Modi sin regjering tre nye, kontroversielle landbrukslover. Disse lovene har som formål å liberalisere markedene for landbruksvarer, og samtidig avskaffe mesteparten av det statlige systemet som subsidierer jordbruket.

NASJONALFLAGGET: Det Indiske nasjonalflagget vaier i vinden, mens demonstranter blokkerer hovedveiene i protest. Foto: Manish Swarup/AP

Disse lovene er hovedårsaken til demonstrasjonene som nå skjer, og demonstrantene ønsker lovene avskaffet. Så langt har mer enn 150 demonstranter mistet livet som følge av opptøyene, men historien viser at landbrukssektoren har langt flere menneskeliv på samvittigheten.

– Over de siste 25 årene har bøndene hatt det helt forferdelig og myndighetene har ikke brydd seg om oss, selv om så mange har tatt selvmord, sier Malana.

Selvmord blant hardt økonomisk pressede bønder har vært et samfunnsproblem i India i flere tiår.

I 2019 begikk minst 10.200 indiske bønder selvmord, ifølge tall fra National Crime Records Bureau (NCRB), og det er anslått at rundt 28 mennesker i landbrukssektoren dør daglig av selvmord i India.

SLAGORD: Demonstrantene roper slagord, mens de blokkerer veiene i Kundli i Haryana, India. Foto: Manish Swarup/AP

Den politiske drakampen

På den ene siden av den nye landbruksreformen sitter myndighetene, kapitalister og rike investorer, mens på den andre siden sitter flere millioner fattige småbønder i fortvilelse og usikkerhet for fremtiden.

STATSMINISTER: Indias statsminister Narendra Modi 7. februar 2021. Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP

– Reformen vil endre et gammeldags, utdatert system og gi bøndene mer kontroll over prisene på avlingene de selger, uttalte statsminister Narendra Modi da lovene ble vedtatt i september, ifølge The Guardian.

Demonstrantene frykter på sin side at lovendringene vil føre til at landbrukssektoren blir dominert av store kommersielle landbruksaktører på bekostning av småbøndene.

– Bøndene produserer avlinger til hele landet, og metter en hel nasjon. Alle bøndene har en rett til å stå opp for seg selv, og myndighetene har ingen rett til å tråkke på stemmene til bøndene, kun for å favorisere de store selskapene, sier Sucheta Dey, aktivist fra All India Central Counchil of Trade Unions.

Bøndene frykter for livsgrunnlaget

Nå frykter bøndene for livsgrunnlaget sitt, og at den nye reformen kun vil være fordelaktig for de store bedriftene.

De nye lovene gjør det mulig for investorer og bønder å bli enige om pris, uten at det går gjennom et statlig mellomledd som skal sikre rettferdige priser. Demonstrantene tror reformen vil føre til at dette mellomleddet forsvinner, og at prisene på avlingene vil falle.

– Bønder kan ikke bli overlatt alene til det åpne markedet sine krefter. Direkte inntektsstøtte er den eneste måten å beskytte bøndene mot store økonomiske tap, skriver Siraj Hussain for The Indian Express.

– De fleste bønder har ikke nok utdannelse til å håndtere fremtidige markeder, så de trenger støtte og veiledning fra myndighetene.

LIVSGRUNNLAGET: Bønder i India frykter prisen på avlingene vil synke med de nye lovene. Foto: Channi Anand/AP

Demonstrantene peker mot en lignende reform delstaten Bihar gjennomgikk for 15 år siden, og frykter de også vil stå overfor de samme situasjonene i fremtiden.

Bøndene i Bihar måtte i fjor selge risen sin for 16 dollar per 100 kilo på det åpne markedet, mens bønder i Punjab, en delstat hvor 75 prosent av innbyggerne jobber i landbruket, solgte samme mengde ris for den myndighetsregulerte prisen på 25 dollar, ifølge tall fra New York Times.

Aksepterer ikke et nei

Med de nye lovene ønsker staten å være mindre involvert. Dette fører til at bøndene risikerer å miste sin Minimum Support Prize (MSP) på enkelte varer de produserer. Da har ikke bøndene lenger noen garanti for at varene de produserer vil kunne gi dem lønn.

NEKTER Å GI SEG: De indiske bøndene nekter å anerkjenne myndighetenes nye lover. Foto: Manish Swarup/AP

Bøndene har nå demonstrert i månedsvis fordi de ønsker å fjerne de tre nye lovene, og vil ha en garanti for minimumspris på varene de selger. Bøndene har sagt at de ikke er villig til å forhandle, og aksepterer kun at lovene fjernes.

– Jeg har protestert i nesten 40 dager, og vi kommer ikke til å slutte å demonstrere før kravene våre blir møtt, uttalte en bonde fra Meerut, Devendra, til Reuters under demonstrasjoner tidligere denne måneden.