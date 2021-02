Tysk nakenstunt: – Ikke nødvendigvis positivt for likestillingen

Juliane Seyfarth (30) stakk av med to VM-gull i Seefeld for to år siden. Hun var en del av det tyske kvinnelaget som gikk til topps i laghopp samt mixed-laget som tok gull foran Østerrike.

Nå sjokkerer hun og stiller opp for Playboy i forkant av VM i Oberstdorf. Det forklarer hun slik:

– Livet er som et diktalbum, og vi bør fylle det med gode historier. Playboy er en flott mulighet til å lage bilder som varer evig, sier Seyfarth til Bild.

– Det er vel ikke nødvendigvis positivt for likestillingen TV 2-ekspert Anniken Mork

– Elsker både sport og kunst

Det er ikke første gang en tysk vintersportutøver kaster klærne i forkant av mesterskap.

I 2014 valgte skiskytteren Miriam Gössner å si ja til et tilbud fra Playboy.

– Jeg ønsket å vise en annen, mer feminin side av meg selv, og jeg synes resultatet ble bra, uttalte hun den gang.

Seyfarth understreker at hun ikke bruker Playboy-bildene i et forsøk på å promotere kvinnehopp.

– Det er to veldig forskjellige ting, sport og kunst. Jeg elsker begge, forteller 30-åringen.

– Det er hennes sak

I en sport som i lang tid har kjempet for likestilling, vil nok noen se på Seyfarths nakenstunt som et tilbakesteg.

Maren Lundby har vært blant de ivrigste forkjemperne for at de kvinnelige hopperne skal oppnå samme status og anerkjennelse som herrene. Hun kommenterer Seyfarths Playboy-stunt slik:

– Juliane har vært og er en bra skihopper, og for to år tilbake var hun min største konkurrent på slutten av sesongen. Hva hun velger å bruke fritiden sin er helt hennes sak. Om hun føler at dette gir henne mye god energi, så er jo det bra for henne.

– Ikke nødvendigvis positivt

TV 2s hoppekspert Anniken Mork er ikke overrasket over at det nettopp er Seyfarth som stiller opp i Playboy.

– Jeg har sett at hun har holdt på med det en stund. Hun har lagt ut noen ganske drøye bilder på Instagram. Hun liker i hvert fall å vise frem kroppen sin, sier Mork.

– Det er vel ikke nødvendigvis positivt for likestillingen. Det tenker i hvert fall jeg. Men jeg håper folk klarer å skille dette fra hoppingen, fortsetter hun.

Mork mener det hadde sett verre ut om Seyfarth ikke hadde noe å vise til i hoppbakken.

– Det er forskjellige måter å skaffe seg oppmerksomhet på. Man kan gjøre det på enklere måter, slik som Robert Johansson med barten. Den har han hatt som sitt kjennemerke. Han hopper jo også veldig bra på ski. Med tanke på profilbygging er det ikke nødvendigvis dumt å ha noe som gjør at man skiller seg ut. Juliane er en veldig god skihopper. Senest i sommer var hun kjempegod. Hadde hun vært en dårlig skihopper og lagt ut slike bilder, føler jeg at det hadde vært verre, sier TV 2-eksperten.

– Jeg håper at folk klarer å se at det er to veldig forskjellige ting, noe hun også sier i Bild-intervjuet. Det er hennes fritidssyssel, og det er mange av skihopperne som driver med mye spesielt på fritiden, avslutter hun.

Kvinnene innleder VM med kvalik 24. februar. Dagen etterpå er det konkurranse i normalbakke.