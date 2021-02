Drama i Farmen kjendis-finaleuka: – Jeg gjorde noe veldig dumt

I søndagens episode kunne Farmen kjendis-deltakerne juble over å ha sikret seg en plass i finaleuka, etter at Thomas Felberg valgte å trekke seg i sesongens siste tvekamp.

Feiringen fikk derimot en brå slutt da programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) kom med nyheten om at finaleuka startet allerede samme kveld, og at første konkurranse var øksekast.

Mens noen ble stresset, ble idrettsutøver Kine Olsen (26) mest glad og giret, ettersom dette var noe hun hadde gledet seg til under hele oppholdet.

– Jeg hadde øvd masse før jeg dro på Farmen og sett for meg at å kaste øks skulle være min vei videre inn i finaleuken, innrømmer Olsen til TV 2 på telefon.

Øksekast er den første av totalt tre konkurranser, som i hver runde vil sende to deltakere videre til «gårdskonkurransene».

ØKSEKAST: En spent gjeng med deltakere følger med når idrettsutøver Kine Olsen kaster sitt første kast i konkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Kommentar ødela alt

Etter at konkurransen begynte i tirsdagene episode, tok det ikke lang tid før Olsen, Terje Sporsem (44), Lasse Løkken Matberg (35) og Espen Thoresen (62) var de eneste gjenværende i konkurransen. Resten av deltakerne måtte dermed vente tålmodig fra sidelinjen.

Da stillingen fremdeles var det samme en god stund senere, var det derimot slutt på tålmodigheten til kunstner Öde Spildo Nerdrum. 25-åringen kommenterte derfor at han håpet Olsen bommet, like før hun skulle kaste sitt neste kast.

Deretter bommer Olsen, og hun blir svært sint på Nerdrum.

– Akkurat nå synes jeg Öde er verdens verste menneske, sier Olsen i programmet.

Se video av hendelsen øverst i saken.

ISFRONT: Det ble isfront mellom idrettsutøver Kine Olsen og kunstner Öde Spildo Nerdrum (t.h.) etter at sistnevnte sa noe som såret Olsen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Blanding av følelser

Idrettsutøveren forteller at finaleuka hadde vært et mål for henne helt siden hun takket ja til å være med i Farmen kjendis. På forhånd hadde hun forberedt seg veldig på både kunnskap og med øving på øksekast.

– Jeg var der i kraft av å være en idrettsutøver, og det var konkurransen som var det viktige for meg, og finaleuken spesielt. Hele målet med opplevelsen var bare å komme seg dit, men så var jeg da dessverre ikke større idrettsutøver enn at jeg ble helt vippet av pinnen da Öde sa at jeg skulle bomme, sier Olsen.

26-åringen mener det er flere årsaker til at Nerdrums kommentar satte henne ut av spill.

– Jeg tror det var litt blanding av flere ting. For det første ble jeg veldig overrasket av at han sa det fordi vi var så gode venner, så jeg tenkte «Hæ, hva skjer nå». Jeg ble litt lei meg over at det falt han inn å si det og litt lei meg for at jeg bommet. Det ble bare veldig mye på en gang, innrømmer Olsen.

Hun tror samtidig det stakk dypere for henne enn det kanskje ville gjort for flere andre deltakere på gården.

SKIVEBOM: Her bommer Olsen etter å ha hørt kommentaren til Nerdrum fra sidelinjen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Jeg er ikke en veldig naturlig TV-figur som kan fortelle vitser og sånn som Terje, jeg er liksom ikke så morsom. Den eneste grunnen til at jeg var på Farmen kjendis var for å konkurrere. Det var kanskje derfor det stakk voldsomt for meg, i motsetning til hva det ville gjort for noen andre som kanskje var der mer for opplevelsen og hyggen, mener hun.

– Veldig dårlig samvittighet

Nerdrum forteller at han slang ut kommentaren uten å tenke seg om, fordi han hadde vondt etter å ha sittet lenge i ro på sidelinjen. Samtidig ønsket han å få kampen raskere overstått fordi han hadde gledet seg til å feire St.hans.

– Jeg gjorde noe veldig dumt. Det hadde jo vært dager og uker med masse arbeid og lite mat, og i min familie så har alltid St.hans vært en veldig viktig tradisjon, og jeg hadde gledet meg så veldig til at vi skulle lage bål og hygge oss, sier Nerdrum til TV 2.

Han presiserer samtidig at det var helt tilfeldig at kommentaren glapp ut av ham da det var Olsens tur til å kaste.

– Det var overhodet ikke rettet mot Kine. Det var tilfeldig, jeg hadde jo sagt det litt til de som hadde kastet tidligere også, det var bare at jeg ble høyere i stemmerøsten etterhvert. Jeg tenkte med en gang etter jeg hadde sagt det «Åh, herregud, tenk om hun bommer nå, det hadde vært krise», og så skjedde det selvfølgelig, forteller Nerdrum og legger til:

– Det var veldig dumt av meg og veldig trist at hun ble så lei seg, så jeg tok det veldig innover meg. Jeg burde jo tenkt på at det var veldig viktig for Kine, så etter det skjedde så hadde jeg veldig dårlig samvittighet, sier Nerdrum.

ANGRET: Kunstner Öde Spildo Nerdrum angret seg veldig etter kommentaren som såret Olsen. Det ble dermed en litt annen St.hansfeiring enn han hadde håpet på. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Klarte ikke å tilgi

Etter øksekast-konkurransen hadde deltakerne i utgangspunktet planlagt en hyggelig St.hansfeiring med bål og sjømat nede ved vannet. Da Olsen ikke ville tilgi Nerdrum, valgte han i stedet å sitte alene i hovedhuset.

I ettertid har Olsen angret på at hun var så streng mot Nerdrum.

– Jeg syntes det var veldig kjipt. På det tidspunktet var jeg ikke klar for å sette en strek over det, si at det var greit og gå videre, selv om Öde ville unnskylde seg. Jeg husker at jeg var veldig hard mot han, og jeg er veldig lei for det i ettertid, sier Olsen.

– Det hadde vært veldig rart for meg å bare la det ligge og si at det var greit, for finaleuka var faktisk hele grunnen til at jeg var der. Jeg hadde så lyst til at andre skulle respektere at det var mitt mål med oppholdet, mens jeg allerede hadde respektert i fem uker at andre var der for å diskutere og fortelle vitser, mener hun.

26-åringen forteller at hun ikke klarte å tilgi Nerdrum før etter innspillingen var over, men at de er gode venner i dag.

– Jeg og Öde har det fint nå, vi er venner igjen, men akkurat der så satt det skikkelig langt inne.

VENNER IGJEN: Nerdrum og Olsen forsikrer om at de ble venner igjen like etter innspillingen. Her er de på brygga før episoden utspilte seg. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Det var til slutt idrettsbefal Lasse Løkken Matberg (35) og komiker Terje Sporsem (44) som vant øksekonkurransen og kapret de to første plassene i gårdskonkurransene.

Senere i tirsdagens episode av Farmen kjendis, samt i onsdagens episode, skal det avgjøres hvilke kjendiser som tar de fire siste plassene.

Se finaleuka av Farmen kjendis kl. 20.00 på TV 2, tirsdag, onsdag og søndag eller på TV 2 Sumo.

Se også alle episoder av Torpet kjendis på TV 2 Sumo.