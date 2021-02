Porto-helten til TV 2: – Det er ikke enkelt å forklare

Se Porto-Juventus på TV 2 Sport 1 og Sumo onsdag fra 20.30!

26. mai 2004 vil for alltid stå som en merkedag i portugisisk fotballhistorie.

Da fullbyrdet FC Porto sin mirakuløse 2003/04-sesong, knuste Monaco 3-0 i selveste Champions League-finalen og kunne løfte pokalen over hodet som bevis på at de akkurat da var Europas beste klubblag.

På veien hadde de tatt seg av blant andre Manchester United, Lyon og Deportivo La Coruna, og de tapte kun en kamp i gruppespillet mot Real Madrid gjennom hele turneringen.

Under ledelse av José Mourinho sjokkerte laget, som riktignok hadde vunnet UEFA-cupen sesongen i forveien, den europeiske fotballverdenen, og det stort sett bestående av unge og fremadstormende portugisere som skulle sette sitt preg på fotballverden det neste tiåret.

– Det er ikke enkelt å forklare. Hvis jeg hadde spurt deg om du trodde Porto kunne vinne Champions League, sammenlignet med alle de store klubbene med større finansiell kapasitet, tror jeg ikke noen ville forvente det, sier Paulo Ferreira til TV 2 i dag.

MOT ALLE ODDS: Ferreira (her to hoder til høyre for pokalen nederst i bildet) og co. hadde vunnet UEFA-cupen året før, men sjokkerte allikevel fotballeuropa. Foto: Michael Probst/AP

Slo ut United - da begynte man å tro

Den tidligere høyrebacken, som blant annet ble tatt ut på årets lag i Europa av UEFA allerede året i forveien - da Porto vant UEFA-cupen - og som senere slo følge med Mourinho til Chelsea, kommer aldri til å glemme hvordan laget han var en del av plutselig spiste kirsebær med de aller største.

– Vi bygget et fantastisk lag, og vi klarte å vinne UEFA-cupen året før. Klubben klarte å bevare de samme spillerne og få inn et par til som gjorde det sterkere. Vi gjorde en fantastisk turnering, og jeg mener vi fortjente det, forteller Ferreira.

43-åringen mener åttedelsfinalen på Old Trafford, der de klarte å utligne i sluttminuttene og ta seg videre på mest dramatisk vis mot selveste Manchester United, var selve øyeblikket der man virkelig begynte å tro på at det kunne gå an å gå hele veien.

– Det å slå en toppklubb som Manchester United på den måten vi gjorde får deg til å tro på at ting er mulig. Det gav oss en enorm selvtillit. Vi hadde masse selvtillit uansett, men der fikk vi enda mer. Vi visste at det var en drøm å vinne den kampen, og etterpå begynte vi å tro på at det var mulig å vinne trofeet, sier den tidligere backstjernen.

Flere ble store profiler

I tur og orden ble så Lyon og Deportivo nedsablet på veien mot finalen, der Ferreira var en av ni portugisiske landslagsspillere som startet i 3-0-nedsablingen av Monaco.

– Klubben skal ha skryt, for de klarte å skape et fantastisk lag uten å bruke mye penger. Spillere som meg selv kom fra små klubber til en klubb som spiller for trofeer. Det gjorde oss til del av historien, forteller Ferreira.

Den store stjernen var brasilianskfødte Deco som fikk en stor karriere både for Portugal og klubber som Barcelona og Chelsea. Både Ferreira og Ricardo Carvalho ble også to av Mourinhos viktigste menn i den første suksessperioden i Premier League.

TRIPPELMESTER: Paulo Ferreira vant Premier League tre ganger i løpet av sine år i Chelsea. Foto: Adrian Dennis/AFP

Midtbanespiller Maniche var oginnom de blå, mens spillere som Nuno Valente (Everton) og Pedro Mendes (Tottenham) også fikk prøve seg på engelsk jord.

– Det vi gjorde de to årene i Porto åpnet dører for flere av oss til å komme oss til store ligaer og store klubber. Kvaliteten var der. Når du vinner Champions League, er du ikke en «enkel spiller». Vi slo toppklubber i Europa, så vi må ha hatt kvaliteter. Vi bygget et fantastisk lag, spillerne forbedret seg mye og vi fortsatte å gjøre det bra. Det er normalt og naturlig, sier Ferreira.

I tillegg bestod startelleveren i Gelsenkirchen den mai-kvelden i 2004 av rutinerte Vitor Baia i mål, kapteinen Jorge Costa, den defensivt viktige Costinha på midtbanen og de to brasilianerne Carlos Alberto og Derlei på topp.

Hyller Mourinho: – En ung mann med sult

Den største stjernen var imidlertid José Mourinho, i det som var trenerlegendens store internasjonale gjennombrudd.

– Hvor viktig var Mourinho i Portos suksess den gangen?

DEN GANG: José Mourinho avbildet på trening dagen før Champions League-finalen i 2004. Foto: Miguel Riopa/AFP

– Det var massivt. Han var en ung mann med sult etter suksess. Han ville vinne, og det sinnelaget fikk han videre til spillerne. Han ville også videre, til en bedre liga og karriere, han ville ha mer og mer, han ville fortsette å vinne og forbli på det øverste nivået. Han var viktig, han hjalp alle spillerne å forbedre seg og å opparbeide seg den vinnermentaliten, sier han.

Ferreira vant Champions League igjen med Chelsea, og sikret seg også tre ligatitler i løpet av sine år i England. Han forteller at han fremdeles kan mimre tilbake til sine største stunder på fotballbanen.

–Det er ikke som at folk ser på meg som «Paulo, som vant Champions League», men det er fint at folk anerkjenner det og husker de årene. Jeg er stolt av å ha vunnet turneringen to ganger, for det er vanskelig.

Vinner med 17 års mellomrom ...

Tittelen for 17 år siden var Portos andre i den gjeveste europacupen, etter serievinnercup-triumfen i 1986/87.

Et våkent matematisk øye vil kanskje legge merke til at det var nøyaktig 17 år også mellom de to seirene, så dersom man er overtroisk og stor supporter av dragene fra Portugals nest største by, er det bare å glede seg til ukene og månedene som kommer fremover.

Ferreira, som selv er blitt boende i London og i dag har den samme jobben som Tore André Flo - ansvarlig for deler av utlånsspillerne til Chelsea - er klar på hvem han ønsker skal løfte det gjeve trofeet til slutt.

– Siden jeg jobber for Chelsea vil jeg at de skal vinne, men hvis ikke det blir slik så håper jeg åpenbart på Porto. Men det er en tricky turnering. Det er så mange gode lag, og alt kan skje. Jeg er portugiser, elsker den klubben og har gode minner derfra. Det var den klubben som viste meg fram til Europa og verden, sier 43-åringen.

Ronaldo står i veien for neste runde

Første hinder på veien mot en potensielt ny skrell heter Juventus, ledet an av nasjonen Portugals største stjerne Cristiano Ronaldo. Onsdag er det hjemmeoppgjør på Estádio do Dragão, og selv om det går for tomme tribuner, tror Ferreira at gamleklubben kan skape trøbbel for den gamle dame.

BÅDE MED OG MOT: Ferreira spilte med Ronaldo på landslaget og mange kamper mot hm på klubbnivå. Her under FA-cupfinalen i 2007, der Chelsea vant 1-0. Det var en av fire FA-cuptriumfer Ferreira fikk med seg i løpet av sin tid som spiller i England. Foto: Sang Tan/AP

– Jeg håper det blir en virkelig god kamp. Det er to gode lag, og ingen av dem topper ligaen i hjemlandet for øyeblikket. Man vet aldri, men det blir tøft for Porto. Juventus har gode spillere, og spesielt Ronaldo kan avgjøre enhver kamp, sier portugiseren.

Ferreira spilte i sin landslagskarriere 45 ganger sammen med den nåværende Juventus-stjernen, og kan ikke holde tilbake skryt overfor verdensstjernens evne til å bli værende på øverste nivå over tid.

– Det er bare ett ord. Det er mentalitet. Han har en sterk mentalitet, og er en topp profesjonell. Han jobber hardt, han vil forbedre seg seg, han vil vinne. Han har «driven» inni seg som er vanskelig å se i mange andre spillere. Han er det beste forbildet man kan ha som spiller. I en alder av 35 er han fremdeles på øverste nivå. Det er imponerende, sier Ferreira om sin tidligere lagkamerat.

