Fikk kjeft av Liverpool-legende - svarte med storspill

James Maddison så på TV at han ikke leverte nok mål og målgivende pasninger. Det tente en gnist hos Leicesters nummer ti.

James Maddison viser frem en hvit perlerad med tenner. 24-åringen har nettopp fått spørsmål om hvordan det går.

– Jeg spiller med et smil om munnen om dagen, sier 24-åringen.

– Jeg har alltid likt å spille fotball, men nå koser jeg meg skikkelig.

TREFFSIKKER TYPE: James Maddison har gjort det til en vane å bidra med målpoeng. Her feirer 24-åringen scoring mot Newcastle. Foto: Michael Regan

Og Leicesters offensive midtbanemann har grunn til å kose seg, han er i kjempeform. På de siste åtte kampene i Premier League har 24-åringen scoret tre mål og servert medspillerne like mange.

– Jeg bidrar regelmessig med både mål og målgivende, vi har en god posisjon på tabellen, vi er fortsatt med i Europa League og fortsatt med i FA-cupen, så det er mye å smile for, sier Maddison.

Fikk kjeft

Men sesongåpningen var ikke all verden. Etter elleve serierunder stod revenes offensive bidragsyter med kun ett mål og én assist.

Et godt stykke bak en spiller man gjerne kan sammenligne kvaliteter med, Aston Villas Jack Grealish. Villa-kapteinen hadde på samme tid fem mål og fem målgivende.

Mangelen på tellende bidrag fikk Sky Sports-ekspert Jamie Carragher til å rette en advarende pekefinger mot 24-åringen.

Etter Leicesters 2-1-seier over Sheffield United 6. desember 2020, riktig nok etter en kamp der Maddison hadde én målgivende pasning, uttalte den tidligere Liverpool-stopperen at Leicesters nummer ti scorer for få mål om han skal ha noe ambisjon om å bli en del av det engelske landslaget.

STRENG: Tidligere Liverpool-stopper, nå Sky Sports-ekspert, Jamie Carragher mente James Maddison bidro med for få mål og målgivende pasninger. Foto: Peter Powell

Det gjorde noe med Leicester-spilleren.

– Jeg hørte ham si at jeg ikke kunne vise til gode nok tall. Jeg gravde meg aldri ned på grunn av det, det ga meg heller mer styrke og en iver etter å vise meg frem, sier formspilleren.

Sikter mot Three Lions

Siden Maddison kom fra Norwich en junidag i 2018 har 24-åringen vært fast inventar på Leicesters midtbane og står med 104 kamper for revene. Men sjelden har han vært like giftig.

– Jeg er nok i min beste form siden jeg kom til Leicester, sier Maddison.

– Jeg tror, eller vent, jeg vet at jeg står med ni mål og ni assist så langt denne sesongen, sier han og smiler. Jeg er langt i fra ferdig utviklet, men jeg leverer bra om dagen, sier Leicesters nummer ti.

Nå håper 24-åringen at fremganger kan gi plass på Englands landslag. 11. juni starter fotball-EM.

– Ja, det er et mål jeg ikke har noe behov for å skjule. Hvis jeg ikke hadde hatt mål av meg til å være en del av Englands landslagstropp, så ville det vært noe galt.

14. november 2019 kom debuten, og den til nå eneste landskampen for England.

– Jeg er vokst opp i England, spilt meg gjennom ligasystemet… Den følelsen jeg fikk da jeg representerte landet mitt mot Montenegro var den aller beste. Jeg jobber hardt hver dag for å oppnå det igjen og jeg mener selv jeg er god nok til å fortjene en plass.

DRØMMER: Maddison håper å bli en del av Gareth Southgates EM-tropp. Her i samtaler med Englands landslagssjef på en samling i 2018. Foto: Paul Ellis

Ønsker oppmerksomhet

Kritikk i beste sendetid, fra en ekspert med stor troverdighet, kunne vært kritisk for en hver 24-årings fotballkarriere. For James Maddison er det motsatt. 24-åringen vil at flest mulig skal snakke om ham, uansett om det som blir sagt er positivt eller negativt.

– Jeg vil at alt skal handle om meg, sier midtbanespilleren med et glimt i øyet.

– Jo mer press jeg har på meg, om det er fra meg selv eller utenfra, jo bedre er det. Jeg har lyst til å bli den beste fotballspilleren James Maddison kan bli, og da trenger jeg at folk stiller krav til meg.

