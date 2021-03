Kreft hos barn har økt etter katastrofen: – De har feilinformert oss

Ti år etter atomulykken i Fukushima-kraftverket i Japan forteller folk som bor der om økt forekomst av kreft hos barn. – Jeg ønsker ikke at barna mine skal vokse opp i denne byen, sier japanske Sumio Konno til TV 2.

Da Sumio Konno gikk på jobb morgenen 11. mars 2011, visste han ennå ikke at det skulle bli den verste dagen i hans liv.

Han jobbet som ingeniør i Onagawa kjernekraftverk i Japan og var ansvarlig for å sjekke instrumentene til kjernekraftverket.

Klokken 14.46 kjente han rystelser i jorden, et kraftig jordskjelv med styrke på 9 var i ferd med å ramme landet.

SLUTTET: Sumio Konno har sluttet i jobben som ingeniør Foto: Privat

Han ble redd og visste ikke hva han skulle gjøre. Han befant seg da inne i atomanlegget, og løp ut for å se hva som skjedde utenfor.

Det var da det verste skjedde.

For jordskjelvet hadde også utløst en voldsom tsunami.

– Jeg så bølgen med mine egne øyne. Den var 13 meter høy. Det er det skumleste jeg har sett, sier Sumio Konno til TV 2.

Kjernekraftverket Konno jobbet ved, lå nærmere skjelvets episenter enn Fukushima I-verket, men på grunn av at kjølesystemet ved anlegget virket som det skulle og en 14 meter høy beskyttelsesvegg, ble ikke kraftverket hardt rammet.

Nest verste atomulykken

Men Fukushima-kraftverket, som ligger sør for Onagawa, ble hardt rammet av tsunamien. Bølgen var større enn det kraftverket var dimensjonert til å tåle, og sentralt elektrisk utstyr ble ødelagt av vannmassene.

Tre av anleggets seks atomreaktorer opplevde kjernefysisk nedsmelting.

Ulykken blir beskrevet som den nest verste atomulykken i historien etter Tsjernobyl.

- HOLDT TILBAKE OPPLYSNINGER: Sumio Konno anklager den japanske staten for ikke å ha gitt tilstrekkelig informasjon om strålingsnivået i områdene folk ble evakuert til. Foto: Privat

Dagen etter katastrofen fikk Sumio Konno vite om atomulykken.

Rundt 20 000 mennesker mistet livet i jordskjelvet og tsunamien.

200.000 mennesker som bodde i nærheten av kjernekraftverket ble evakuert.

Sønnen ble syk

En av dem var Konno og hans familie. De ble evakuert fra hjembyen Namie, nord for Fukushima-kraftverket.

De ble forflyttet til forskjellige byer i årene som fulgte. To år etter ulykken opplevde de at sønnen stadig ble syk.

– Vi ble ikke informert om strålingsnivået i områdene vi ble evakuert til. Barnet mitt var ute og lekte i gatene hele tiden. Etterpå ble han syk. Det var som om han var konstant forkjølet, sier Konno.

Etter den voldsomme tsunamien ble radioaktive stoffer sluppet ut i atmosferen. Foto: AP

Økning av kreft hos barn

Ifølge legen var sønnens immunsystem svekket. Konno mener dette skyldes strålingen. Derfor har han saksøkt japanske myndigheter.

Konno sier andelen barn med kreft i skjoldbruskkjertelen vanligvis ligger på rundt 1-2 tilfeller per million. Men i Fukushima ble det funnet over 230 tilfeller blant 300 000 testede barn.

MER KREFT: Sumio Konno sier forekomster av kreft i skjoldbruskkjertelen har økt hos barn i Fukushima. Foto: Kiichiro Sato

– Myndighetene var ikke åpne om det som skjedde i Fukushima. Selv om de er ansvarlige, nekter de for anklagene, sier han.

Farlig sted å bo

Nå har det gått ti år siden ulykken. I dag bor Konno i Fukushima, men han må være forsiktig. På grunn av høyt strålingsnivå i fjellområdene rundt byen, er det farlig å spise eller å drikke noe fra fjellene.

– Jeg ønsker ikke at barna mine skal vokse opp i denne byen, sier han og legger til:

– Det har gått ti år, men vi blir minnet på denne ulykken hver eneste dag. Det er psykisk belastende.

Sumio Konno er den ikke eneste personen som har blitt påvirket psykisk. Det sier den japanske psykologen Arinbohu Hori til TV 2.

Den erfarne psykologen bodde i Tokyo, men en måned etter ulykken flyttet han til Fukushima for å hjelpe folk.

– Mange mistet sine nærmeste i ulykken, og fortsatt har de ikke noe gravsted. Enkelte lette etter sine kjære i mange år uten resultat. Jeg har fortsatt pasienter som fortsatt sliter med depresjon, mareritt og angst, sier han.

PÅKJENNING: Arinbohu Hori sier innbyggerne i Fukushima fortsatt påvirkes av ulykken for 10 år siden. Foto: Privat

Han bor fortsatt i Fukushima, og sier at selv om det er trygge områder, så er det tøft å bo i en by der man må være forsiktig hele tiden.

– Å plukke sopp var en vanlig fritidsaktivitet i Fukushima før, men nå har ikke folk lov til å gjøre det. De kan ikke gå fritt på tur i området på grunn av stråling. De har mistet de vanligste og hverdagslige hobbyene. Det fører til depresjon veldig fort, sier han.

Umulig å sikre alt

Den japanske regjeringen har åpnet opp noen av evakueringsonene og oppfordrer nå folk til å flytte tilbake til disse sonene.

Shaun Burnie jobber som spesialist på kjernekraft i Greenpeace. Både før og etter ulykken har han fulgt Fukushima veldig tett.

PÅ BESØK: Shaun Burnie er på Azuma Stadium, Fukushima City. Greenpeace gjennomfører sin årlige strålingsundersøkelse i Fukushima prefektur. Foto: Christian Åslund

Burnie sier den japanske regjeringen iverksatte en enorm operasjon å rydde opp etter utslippene fra atomkraftverket. Det har redusert radioaktiviteten i byene. Men å rydde hele området rundt er en umulig oppgave, mener han.

FJERNER JORD: Japanske myndigheter har forsøkt å fjerne de øverste og mest forurensede jordlagene. Deretter legges de i søplesekker. Nå er det tusenvis av slike søplesekker i Fukushima. Foto: Arkadiusz Podniesinski

Burnie sier at selv om enkelte områder er sikre, er det ikke riktig å slå fast at det er trygt å bo i Fukushima på grunn av forurensningen rundt.

– Nå bor folk i et lite område, som er omkranset av skog og fjell. Der er det fortsatt høy og stabil radioaktivitet. Det beveger seg i en økologisk sirkel av jord og vann, sier han.

– Etter nedbør eller tyfon kommer for eksempel radioaktivitet opp til overflaten. Det når hus, gårder, gater og byer. Til slutt når det Stillehavet gjennom elver. Dette gjør byen utrygg, mener han.

FORLATTE HUS: Folk har ikke lov til å bo i husene som ligger i nærheten av Fukushima-atomkraftverk. Foto: Arkadiusz Podniesinski

Verre enn Tsjernobyl

Burnie understreker også at regjeringen har forandret den globale standarden for strålingseksponering som er satt av den Internasjonale kommisjonen for strålevern (ICRP).

Deler av Fukushima har åpnet opp for turisme. Foto: Steve Ktori

Standarden var 1 millisievert per år, og dette ble brukt av den japanske regjeringen frem til 2012.

Som en del av strategien for å oppheve evakueringsordrene, økte den japanske regjeringen i 2012 den maksimalt anbefalte årlige eksponeringen fra 1 mSv til 20 mSv per år.

– I praksis betyr det at de syns det er greit om du lever i et miljø som har 20 ganger så høy radioaktivitet. Det er kontrasten til Tsjernobyl. Sovjetiske og ukrainske myndigheter har ikke gitt innbyggerne tillatelse til å bo under slike nivå. Men Japan har gjort det, sier han.

Katastrofevarsling ble ikke tatt på alvor

Etter at standarden ble forandret, har de fleste av kompensasjonsordningene blitt kuttet.

Ifølge Burnie er dette et forsøk på å overbevise innbyggerne om at evakueringssonene er trygge og som tvinger folk til å bo i farlige områder.

RENSER VANN: Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) har filtrert og behandlet vann fra atomkraftverket Fukushima og planlegger å slippe det forurensede vannet ut i Stillehavet. Foto: Shizuo Kambayashi

Den erfarne eksperten forteller om rettsprosesser i kjølvannet av ulykken. Han sier de evakuerte gikk til sak mot regjeringen, og at innbyggerne har fått kompensasjon.

– Det ble bare åpnet én rettsak mot TEPCO, selskapet som opererte Fukushima-kraftverket. Det handlet om at TEPCO visste at ulykken kunne komme til skje. Anklagene hadde bakgrunn i flere varslingssaker som ble sendt til TEPCO i 2002, 2007 og 2008.

– Da ble TEPCO varslet om at fremtidige jordskjelv og tsunami kunne komme til å ødelegge atomkraftverket, men varslingene ble ikke tatt på alvor. Likevel erklærte Tokyo tingrett at TEPCO ikke var skyldige. Dommen er blitt anket, forteller Burnie.

Store konsekvenser

Norske Frode Pleym var i Japan og jobbet for Greenpeace da ulykken skjedde. Han var ute for å handle og hadde sønnen på armen da jorden begynte å riste.

JOBBET I JAPAN: Frode Pleym jobbet i Greenpeace Japan da ulykken inntraff, og utførte målinger i Fukushima i etterkant av ulykken Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Det er den sterkeste og sørgeligste opplevelsen jeg har hatt noensinne i mitt liv, sier Pleym til TV 2.

Nå jobber han som leder i Greenpeace Norge og sier at nordmenn forstår hvor traumatisk en atomulykke kan være, men at han ikke glad i den siste trenden blant nordmenn.

– Jeg merker at en del nordmenn peker på atomkraft som en løsning på klimakrisen. Ja, det fører til få utslipp fra selve produksjonen, men det problematiske er gruvedriften som kreves for å skaffe brensel, samt det radioaktive avfallet som må lagres trygt i tusenvis av år.

– Vi vet heller ikke når en ulykke kan skje. Og dersom det skjer er konsekvensene store, slik som vi har sett i Japan, sier han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.