«En av de deppa gutta»

I mange år var jeg en av dem, først uten at jeg visste det selv.

Jeg vet ikke hvem de andre var, men jeg var ikke den eneste, selv om jeg følte meg helt alene.

Allerede før jeg tok mitt første steg ut av senga følte jeg meg energiløs. Dagene startet med en kamp for å komme seg opp av senga. Å psyke seg opp foran speilet ble en daglig kamp med meg selv.

Jeg hadde fått en lidelse som hadde gjort meg selv til min egen verste fiende.

Depresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene blant nordmenn. Ifølge Psykologforeningen vil om lag halvparten av den norske befolkningen få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Angst for angsten

Angsten tok gradvis over livet mitt. Ting som jeg tidligere gjorde uten å blunke ble en kilde til bekymring.

Hva skjer om jeg får et angstanfall når jeg er ute blant folk? Hva vil skje om folk jeg jobber med finner ut at jeg knapt orker å komme meg ut av senga?

Spørsmål som dette kvernet rundt i hodet mitt. Det verste som kunne skje var om noen fant ut av hvordan jeg virkelig hadde det.

Når jeg fikk denne lidelsen var jeg på vei inn i en bransje preget av spisse albuer, der min egen oppfatning var at enhver form for svakhet måtte skjules.

Jeg måtte være og ikke minst vise meg fra min beste side til enhver tid. Jeg følte meg trengt opp i et hjørne, noe som utløste et skred av ukjente følelser.

Menn og følelser

Grovt sett er det tre typiske måter menn håndterer følelser på. De låser alt inne i seg selv, de regulerer følelser med alkohol og de spiller tøff utad. Alt dette ble en del av min hverdag.

Psykisk helse hadde aldri vært en del av mitt liv, og denne mangelen på innsikt i tematikken gjorde at det gikk lang tid før jeg tok faresignalene på alvor. Til slutt skjønte noen av mine nærmeste at ikke alt var som det skulle.

Det er viktig å ha noen å snakke med om de vanskelige tingene i livet. Etter altfor lang tid klarte jeg å erkjenne at jeg hadde noen utfordringer, og at åpenhet og dialog med mine nærmeste og profesjonelle var nødvendig.

Vendepunkt

Det var nøkkelen til mitt personlige vendepunkt som gjorde at jeg fant meg selv igjen, og som nå gjør at jeg våger å åpne opp om disse problemene som nå er historie.

Hvorfor må vi prate om menn og psykisk helse?

Som følge av covid-19 preges hverdagen til mange av ensomhet og isolasjon. Enkelte er permittert, mens andre lever i frykt for å miste jobben. Men samfunnsdebatten domineres av saker om vaksinering, antall nye smittede og generell fysisk helse i befolkningen.

Angst, depresjon og andre psykiske lidelser er også blant oss. Psykiske problemer, spesielt hos menn, er tabubelagt og underkommunisert. Jeg er en privilegert mann som slapp billig unna, men det er det ikke alle som gjør.

Hel generasjon

Det er grunnen til at jeg her gir et innblikk i en tilværelse altfor mange er i, også menn.

Jeg har de siste månedene tenkt spesielt mye på de yngre. Hva vil pandemien på sikt ha å si for den psykiske helsa til en hel generasjon unge, der tre av fem studenter føler seg mer ensomme der de sitter på studenthybelen under pandemien, og kanskje også har mistet deltidsjobben sin?

Jaget etter å være den beste versjonen av oss selv, nærmest perfekt og best i alt hele tiden er en tendens i tiden.

Er vi ikke perfekte, skal vi i hvert fall fremstå slik i sosiale medier gjennom å skape glansbilder av oss selv. Men ingen av oss presterer optimalt hele tiden. Vi gjør alle feil, og lærer forhåpentligvis av dem slik at vi kommer sterkere tilbake.

Mens jeg tidligere var flau over lidelsen min, er jeg nå flau over at jeg ikke pratet med venner, familie og profesjonelle om problemene mine og tok skikkelig tak i dem tidligere.

Det var en feil jeg har lært mye av, og som kanskje kan være en vekker for andre som i dag kjenner seg igjen i min historie.