Lars (28) forsvant sporløst på guttetur – se den absurde videoen

Lars Mittank forlater all bagasje og eiendeler på flyplassen, før han sprinter ut skyvedørene. Siden har ingen sett ham.

Flyplassens overvåkingskameraer fanger opp 28 år gamle Lars Mittank.

Den atletiske tyskeren er iført en mørk shorts, gul t-skjorte og hvite sko. På ryggen bærer han en sekk, mens bagen full av sommerklær vaier fra side til side i høyrehånden.

Han går målrettet inn glassdørene i avgangshallen.

Kort tid senere sprinter han ut de samme dørene – denne gangen uten noen eiendeler.

Snart syv år senere venter fortsatt moren Sandra Mittank (57) på at sønnen skal komme hjem.

– Jeg føler på meg at han ikke er død. Han er i live et sted der ute, sier hun til TV 2.

Guttetur

30. juni 2014 møter 28 år gamle Lars Mittank opp på Hamburg flyplass. Til vanlig jobber han på en kraftstasjon i den tyske byen Wilhelmshaven, men de herlige sommerferieplanene ligger langt utenfor Tysklands grenser.

Sammen med fem andre kompiser fra den nordtyske byen Itzehoe, skal guttegjengen nyte en hel uke med sol, festing og paraplydrinker i Bulgaria.

Guttegjengens nærmeste strand. Bak trærne ligger HVD Viva Club Hotel Foto: Google Maps Street View

De har booket flere rom på strandhotellet HVD Viva Club i den populære badebyen Golden Sands i Varna. Rett utenfor døren frister det varme og innbydende Svartehavet.

Stedet er kjent for sin 3,5 kilometer lange sandstrand og livlige uteliv med nattklubber, diskoteker – og overkommelige priser. Et populært reisemål, spesielt for tyskere og engelskmenn.

Slåsskamp

På den sjette feriedagen havner Lars, som er ihuga fan av den tyske fotballklubben Werder Bremen, i tumulter med Bayern München-fans.

Det vites ikke sikkert når slåsskampen finner sted denne dagen, men på et tidspunkt får tyskeren et slag mot øret.

Lars Mittank var bare 28 år gammel da han forsvant i Bulgaria. Her avbildet på ferie i Norge. Foto: Privat (gjengitt med tillatelse)

Tidligere hadde Lars takket nei til å bli med resten av gjengen på restaurant, uten å gi noen spesifikk grunn. Han var derfor alene, og er den eneste som vet hva som egentlig hendte.

Øret fortsetter å verke de kommende dagene, og det skal senere vise seg at tyskerens trommehinne er sprukket. Legen skriver ut en resept på antibiotikumet Cefuroxime 500. Det samme legemiddelet går i Norge også under navnet Zinacef.

28-åringen hevder, overfor vennene, at fotballsupporterne hadde betalt en russer for å banke ham opp.

Må utsette hjemreisen

Lars får beskjed om at han må vente med å fly hjem, da trykket i flykabinen kan forverre skaden. Det kan også hende at han har en hjernerystelse.

Guttene sier at de gjerne kan bli igjen i Varna sammen med Lars, men han takker pent nei, og vinker dem farvel den 7. juli.

– Uka gikk fort. Vi slappet av på stranden, svømte i bassenget, spilte fotball og dro ut på klubben. Han var avslappa og i godt humør, sa kompisen Paul Rohman til tysk TV i 2016, gjengitt av Mel Magazine.

Det eneste guttegjengen bet seg merke i, var at Lars spiste mindre mat enn det han vanligvis gjorde.

Merkelig oppførsel

Lars er nødt til å sjekke ut av hotellet samtidig som de andre reiser tilbake til Tyskland. Han må finne et nytt sted å sove for natten, før han dagen etter skal fly hjem.

Det er høysesong og vanskelig å finne ledige hotellrom. Valget faller derfor på Color Varna, et lite hotell med kun 16 rom. Ingen luksus, men det er billig og kun 15 minutter unna flyplassen.

Det er nå ting begynner å bli merkelig.

Lars sjekket inn på Hotel Color etter at guttegjengen reiste hjem til Tyskland. Foto: Google Maps Street View

Fra sitt nye hotellrom slår Lars nummeret til moren Sandra. Klokken nærmer seg midnatt. Han oppfører seg rart og hvisker inn telefonen.

– Jeg tenkte at sønnen min var i fare. Jeg kunne høre hjertet hans løpe løpsk gjennom telefonen. Han sa det var folk som prøvde å rane ham eller drepe ham, har moren senere uttalt til tysk TV.

SAVNET: Lars Mittank har vært savnet siden juli 2014. Foto: Privat (gjengitt med tillatelse)

Lars ber moren om å kontakte banken for å sperre bankkortet hans. Han mener mannen i hotellresepsjonen hadde tatt en kopi av kredittkortet.

28-åringen sier han blir forfulgt, og at han trenger et sted å gjemme seg, før han avslutter samtalen.

Senere samme natt mottar Sandra en tekstmelding fra sønnen.

«Hva er Cefuroxime 500?»

Lars oppfører seg merkelig. Hotellets overvåkingskameraer fanger opp 28-åringen gå opp og ned trappene, titte ut av vinduer og gjemme seg.

Om lag klokken 01:00 forlater han hotellet, før han en time senere dukker opp igjen.

«Jeg vil ikke dø her»

Grytidlig morgenen etter praier Lars en taxi utenfor hotellet. Det er uvisst om han i det hele tatt har sovet.

Sjåføren slipper ham av utenfor avgangsterminalen på Varna flyplass.

Tyskeren er iført en mørk shorts, gul t-skjorte og hvite sko. På ryggen bærer han en sekk, mens bagen full av sommerklær vaier fra side til side i høyrehånden.

«Jeg ankom akkurat terminalen», skriver han i en tekstmelding til moren klokken 06:00 på morgenen.

Lars går målrettet inn glassdørene i avgangshallen, og direkte til flyplasslegen. Han må få en siste godkjenning før han kan sette seg på flyet til Hamburg.

FLYPLASSEN: Varna flyplass i Bulgaria, hvor Lars sist ble sett den 8. juli 2014. Foto: Ruslan Khyzhniak/Alamy

Lars deiser ned på en stol på behandlingsrommet. Ryggsekken og bagen legger han på gulvet ved siden av. Klokken nærmer seg 09:30.

Dr. Kosta Kosotov utfører en rutinesjekk på tyskeren. Lars virker nervøs og urolig. Flyplasslegen konkluderer med at 28-åringen trygt kan sette seg på flyet og reise hjem til Tyskland.

Men, mens de prater sammen, kommer en bygningsarbeider inn i rommet. Lars blir tung i pusten.

«Jeg vil ikke dø her. Jeg må vekk herfra», sier han mellom de heftige åndedragene. Deretter løper han ut av rommet.

Alt av eiendeler blir liggende igjen på gulvet.

Absurd video

Folk snur seg og glaner idét Lars sprinter gjennom flyplassen. Han sakker ikke ned farten før han kommer ut i den stekende bulgarske sommervarmen.

Videre fortsetter 28-åringen langs terminalen, før han klatrer over et 2,5 meter høyt piggtrådgjerde og forsvinner for godt.

Se hele videoen:

– Han tok ikke dop

Kort tid etter Lars' forsvinning, engasjerte moren Sandra en privatetterforsker som dro til Varna i Bulgaria. Han booket samme rom som Lars hadde hatt, men kom ingen vei videre.

Sandra har også stilt opp i intervjuer på bulgarsk og tysk TV, men ingen av av de mange henvendelsene har hittil gitt et svar på hvor sønnen er.

Til TV 2 forteller moren at hun mottar om lag 15 til 25 tips hver måned fra fremmede folk verden rundt, som alle mener og tror de har sett Lars.

Hun ønsker å påpeke at sønnen aldri tok narkotiske stoffer. Lars var en 28 år gammel mann som elsket fotball, jobben og familien sin.

Han var ofte hjemme hos foreldrene og hjalp til huset, etter at faren i 2012 fikk hjerneslag.

– Han tok ikke dop, og alle politiets tester forteller det samme. Hva som egentlig har hendt her, er det bare Lars som vet, sier hun.

Politiet saumfarte bagasjen 28-åringen etterlot seg på flyplassen, og de tok flere tester, men alle viste seg å være negative.

Får stadig et håp

Det er snart syv år siden Lars forsvant i Bulgaria. Stadig får Sandra tips fra publikum med bilder av hjemløse menn, men like stadig blir håpet slukket.

I 2016 plukket politiet i Brasil opp en hjemløs mann som vandret barbeint langs motorveien. Bak det lange skjegget og håret, kunne mannen ligne på Lars.

Videre undersøkelser viste at personen var den savnede kanadieren Anton Pilipa, som forsvant fra Toronto i 2012.

Sommeren 2019 plukket en lastebilsjåfør opp en haiker i den tyske byen Dresden, og kjørte ham til Brandenburg – en kjøretur på nesten tre timer. Sjåføren hadde på dette tidspunktet ikke hørt om Lars Mittank, men da han senere ble gjort kjent med forsvinningen gjennom et TV-program, meldte han fra.

Haikeren lignet nemlig på en eldre utgave av den forsvunnede tyskeren.

«Hjelp oss å få Lars hjem, han vet tydeligvis ikke hvor han bor lenger. Vi må finne ham. Han trenger hjelp fra oss alle for å endelig komme hjem etter fem år. Han ber tydeligvis ikke om hjelp fordi han ikke stoler på noen lenger», står det på Facebooksiden «Findet Lars Mittank», som blant annet administreres av Sandra.

Likevel har haikeren aldri blitt funnet igjen.

– Livet blir aldri det samme

Nesten 10.000 savnet-plakater har blitt sendt til alle kriker og kroker i Tyskland, og de blir distribuert ved hjelp av frivillige.

– Jeg er ikke i stand til å leve et normalt liv. Livet vil aldri bli det samme igjen, sier Sandra til TV 2.

SAVNETPLAKAT: To fantomtegninger av hvordan Lars Mittank kan se ut i dag. Foto: Findet Lars Mittank

Videre forklarer hun at sønnen tok antibiotikumet han fikk fra legen, men at hun ikke aner hvor mange av pillene han svelget.

– Jeg vet at han tok pillene, men ikke hvor mange. Politiet i Bulgaria har ikke vist meg pillebrettet, og nå har de kun selve innpakningen, forklarer hun.

– Når hørte du fra Lars sist, og hva sa han?

– Datoen var 8. juli 2014. Han ringte meg like før han gikk inn til flyplasslegen. Han fortalte meg at han skulle gå inn dit, og han virket helt normal på telefonen.

Senest i september 2020 reiste Sandra igjen ned til Bulgaria for å gi intervjuer. I tillegg gikk hun den samme rømningsveien som sønnen tok.

– Jeg føler på meg at han ikke er død. Han er i live et sted der ute.

FORSVUNNET: Lars Mittanks forsvinning blir stadig omtalt. Moren Sandra tror sønnen fortsatt er i live. Foto: Privat/Dpa/AP/NTB

Kilder: Berlin Spectator, Spiegel, Bild, Mel Magazine, Sat1 Regional, Findet Lars Mittank, Global News.