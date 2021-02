Firebarnsmor tilfeldigvis avslørt på det mørke nettet – risikerer ti års fengsel

Fredag 5. august ble amerikanske Kelly Harper (37) arrestert hjemme i Columbus i Wisconsin etter en drapsbestilling på det mørke nettet.

I en pressemelding skriver påtalemyndighetene i Wisconsin at firebarnsmoren fra oktober til desember i fjor kommuniserte med en person som kunne tilby leiemord via nett.

«Målet må bli drept. Han er en hvit mann på 157 centimeter, mørkt, kort hår, blå øyne, veier 74 kilo,» skrev Harper til mannen.

Ville sende 60.000 kroner

Hun opplyste også om hva offeret heter, hvordan kjøretøyet hans ser ut, hvor han jobber og hva som er mobilnummeret hans.

Hun fortalte at mannen bor i byen Sun Prairie i Wisconsin.

«Leiemordsidens administrator svarte på meldingen og ba om bevis på betaling i form av bitcoins. Mistenkte svarte ved å dele en skjermdump av en bitcoin-lommebok med en verdi på rundt 5633,87 dollar,» står det i pressemeldingen.

5633,87 dollar tilsvarer omtrent 60.000 norske kroner.

Avslørt av journalister

Det var en tilfeldighet som gjorde at Harper ble avslørt.

Tre lokale journalister i Wisconsin var i ferd med å lage en sak om de mange – og falske – leiemordsidene på det mørke nettet da de kom over meldingene.

De kunne ikke se hvem som hadde skrevet dem, men offerets navn stod svart på hvitt.

Journalistene tok kontakt med offeret og kjæresten hans for å advare dem.

Det var mannens kjæreste som dagen etter tok kontakt med FBIs nasjonale trusselsoperasjonssenter.

Overførte penger til ny leiemorder

FBI klarte å spore en bitcoin-transaksjon tilbake til Harpers PC, mobil og e-post.

Det skulle ifølge Vice vise seg at bitcoinene var blitt overført fra Harper til en annen person som også utgir seg for å kunne tilby leiemord via det mørke nettet.

Kelly Harper ble pågrepet i sitt eget hjem, og huset ble fredag kveld ransaket.

Der ble det funnet enda flere bilder av offeret som hun hadde sendt til de påståtte leiemorderne.

Harper innrømmet å ha bestilt drap på en navngitt person, og risikerer ifølge påtalemyndighetene ti år i fengsel.

I pressemeldingen står det at Harper sitter varetektsfengslet i Dane County Jail, og at det foreløpig ikke er avgjort når hun må møte i retten i Madison i Wisconsin.

Det er ikke offentliggjort hvem mannen Kelly Harper bestilte leiemord på er.

Bare svindel

I 2020 forsket professor og hackerekspert Tom Holt og hans student Ariel Roddy ved Michigan State University på leiemordsidene på både det åpne og det mørke nettet.

I forskningsrapporten, som du kan lese her, står det at duoen tok for seg 24 nettsteder som hevder at de kan drepe personer mot betaling.

TATT: Sykepleier Tina Jones blir fotografert av politiet etter å ha bestilt drapet på elskerens kone via det mørke nettet. Foto: Politiet

Det skulle vise seg at samtlige nettsteder er laget av svindlere som utnytter anonymiteten de får på nettet og under bitcoin-transaksjoner.

Ifølge BBC har personer tidligere blitt drept takket være aktiviteter på det mørke nettet, men ingen av drapene skal beviselig ha blitt bestilt via leiemordnettsteder.

Ville drepe elskerens kone

Til tross for at nettstedene er ren svindel og at leiemordene aldri blir utført, kan man likevel bli dømt for å ha forsøkt å drepe noen via nett.

CBS Ilinois skriver at sykepleier Tina Jones (35) i 2019 dømt til 12 års fengsel etter at hun kontaktet det falske nettstedet Sicilian Hitmen International Network.

I den tro om at hun virkelig var i kontakt med sicilianske leiemordere, overførte Illinois-kvinnen bitcoins verdt 12.000 dollar for å få drept elskerens kone.

I stedet lever elskerens kone i beste velgående, mens det fortsatt er ti år til Tina Jones slipper ut av fengsel etter det mislykkede drapsforsøket.